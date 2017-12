V skratke zo sveta videohier

1. Super Mario Galaxy - Wii - 251.000

2. Ace Combat 6 : Fires of Liberation - Xbox 360 - 77.000

3. Final Fantasy Tactics A2 : The Sealed Grimoire - NDS - 51.000

4. Super Robot Wars Scramble Commander the 2nd - 21.000

5. Bungaku Zenshû - NDS - 18.000

6. Nishimura Kyôtarô Suspense Shin Tantei Series - NDS - 18.000

7. Wii Sports - Wii - 16.000

8. Miru Chikara o Jissen de Kitaeru: DS Ganryoku Training - NDS - 15.000

9. World Soccer Winning Eleven DS Goal x Goal - NDS - 15.000

10. Pokemon Fushigi no Dungeon: Toki no Tankentai - NDS - 14.000