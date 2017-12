Okuliare posilnia zrak a sluch súčasne

Zdá sa vám byť nepravdepodobné, že by mohli okuliare vylepšiť okrem zraku i sluch? Na Ázijskom trhu sa objavili okuliare s názvom Varibel, ktoré dodávajú pomôckam pre slabo počujúcich nový rozmer. Na prvý pohľad nič zaujímavé, MP3 prehrávač zabudovaný v o

15. nov 2007 o 8:30 (mag)

kuliaroch nie je žiadnou novinkou.

Rýchly čip pracujúci so zvukom však ponúka to, čo doposiaľ k dispozícii nebolo. Na každej strane okuliarov sa nachádza štvorica mikrofónov, ktorá dodá riadiacemu čipu dostatok informácií na to, aby bolo možné od záznamu odfiltrovať okolitý ruch.

Používateľ má k dispozícii stereofónnu zosilnenú nahrávku, ktorá smerovo reaguje na natočenie hlavy. Výhodou je, že umožňujú kvalitný rozhovor i v hlučnom prostredí. O tom, aké sklá si do rámu osadí, rozhodne priamo používateľ.

Zdravotná pomôcka je dodávaná s puzdrom a nabíjačkou, ktorá v jednom cykle dodá čipu energiu na celodenné nosenie.