Photoshop bude do konca roka online

Prví verejní betatesteri sa budú môcť „zahryznúť“ do online grafického balíka Photoshop Express už do konca tohto roka. Firma Adobe oznámila, že v najbližších týždňoch spustí testovaciu fázu projektu, ktorý má do konca roka 2008 dospieť do finálnej „ostre

13. nov 2007 o 12:25 (mg)

Písmo: A - | A + 1 0 j“ podoby. Photoshop Express je online službou pre prácu s bitmapovou grafikou, ktorá vychádza z populárneho desktopového balíka Adobe Photoshop. Na internete vzniklo viacero služieb, ktoré v základnom rozsahu umožňujú upravovať digitálne fotografie a grafiku, žiadny z nich však neponúka dostatok nástrojov pre profesionálov. Nový produkt z portfólia Adobe sľubuje všestrannosť, silné nástroje a moderné technológie. Adobe sa tak zaradí medzi internetových gigantov, ktorí žnú úspechy s online aplikáciami už niekoľko rokov. Očakáva sa, že práve tento model môže prispieť k riešeniu problémov so softvérovým pirátstvom a oddeleniu softvéru od fyzického pracoviska.