T-Com rozšíril zoznam krajín pre zľavnené volania

12. nov 2007 o 11:01 Ivan Kahanec

Od začiatku novembra tohto roka pridal T-Com ďalšie nové krajiny, do ktorých sa bude dať volať so zľavou. Zľava platí na volania do pevných aj mobilných sietí.

Rezidenční aj firemní zákazníci si môžu k volacím programom pevnej alebo ISDN linky aktivovať zľavu na tri vybrané krajiny, do ktorých budú telefonovať so zľavou. Prvá aktivácia zľavy na vybrané krajiny je zdarma, pričom zákazník neplatí za službu žiadne mesačné poplatky. Do zoznamu krajín pribudli Cyprus a Chorvátsko – pevná aj mobilná sieť a tiež Holandsko, Maďarsko a Poľsko - mobilná sieť.

Celý zoznam krajín, pre ktoré je možné aktivovať zľavu na vybranú krajinu, obsahuje 28 vybraných krajín, vrátane USA, Kanady či Austrálie, z ktorých si zákazníci môžu vybrať nimi preferované krajiny.