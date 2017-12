Operátori na Vianoce odmeňujú verných

Vianočný trh prinútil mobilných operátorov zmeniť svoju doterajšiu stratégiu. Rozhodol o tom príchod tretieho konkurenta a nasýtenosť trhu. Rozhodovať sa,služby ktorého telekomunikačného gigantu si zvoliť, je ťažké.

12. nov 2007 o 0:00 Tomáš Halán, Ivan Kahanec

Vianočný trh prinútil mobilných operátorov zmeniť svoju doterajšiu stratégiu. Rozhodol o tom príchod tretieho konkurenta a nasýtenosť trhu. Rozhodovať sa, služby ktorého telekomunikačného gigantu si zvoliť, je ťažké.

BRATISLAVA. Snaha udržať si najmä existujúcich zákazníkov. Tak by sa dali charakterizovať ponuky mobilných operátorov, s ktorými prišli na vianočný trh. Na Slovensku je aktivovaných viac ako 5,9 milióna užívateľov sim kariet. Získať si teda nových klientov je čoraz ťažšie.

Začiatkom roka prišla na trh španielska spoločnosť Teléfonica O2. Vstup tretieho operátora sa očakával dlho a predpokladalo sa, že na trhu začne cenová vojna. Nový operátor síce zmenil správanie dovtedy dominantných firiem Orange a T-Mobile, no ľudia očakávali viac.

Niekoľko kritérií

Vyznať sa v spleti jednotli­vých vianočných ponúk a bonusov, ktoré operátori predstavili, je ťažké. Rozhodovať sa treba na základe viacerých kritérií. Či voláte viac do vlastnej, alebo cudzej siete, akého operátora majú vaši blízki, či využívate telefón iba na základné služby, alebo očakávate ešte aj niečo viac.

Nie je možné jednoznačne pomenovať operátora, ktorý ponúka najlacnejšie volania. Ak neberieme do úvahy vedľajšie benefity, ktoré si môže klie­nt­ určiť, T–Mobile ponúka ceny za minútu od dvoch do 4,30 koruny, Orange od 4,60 do 6,80 koruny a O2 od dvoch korún do 6,50 koruny.

T-Mobile dáva viac do všetkých sietí

T-Mobile ide cestou dvojnásobných voľných minút, ktoré ponúka k paušálom. Tie sa oplatia tým, ktorí často volajú do inej ako domácej siete.

Ak využívate služby od T-Mobilu na súkromné účely, získate v rámci svojho paušálu dvojnásobok minút. Tie môžete využiť do všetkých sietí. Napríklad pri paušále Relax 60 dostanete mesačne 120 minút. Platí to však vtedy, ak si aktivujete niektorý z paušálov Relax alebo Viac a k nemu si zoberiete aj akciový telefón. Dvojnásobok voľných minút si môžete užívať po celé dva roky viazanosti. Ak si mobilný telefón nezoberiete, viazaní budete iba rok a počas neho takisto dostanete dvojnásobok voľných minút do všetkých sietí. T-Mobile ponúka aj kreditné paušály Fix 300 alebo 500. Ak si vyberiete ten nižší, počas dvojročnej viazanosti vám prvý rok T-Mobile zvýši kredit na dvojnásobok. Ak si zoberiete Fix 500, dvojnásobný kredit získate počas 20 mesiacov pri dvojročnej viazanosti.

Orange podporuje vlastných

Orange prišiel s rozšírenou ponukou svojich Super paušálov. V rámci nich ponúka vo vlastnej sieti 2000 minút zadarmo. Môžete ich využiť každý pracovný deň od šiestej hodiny večer do šiestej hodiny rannej a cez soboty a dni pracovného pokoja neobmedzene.

Ak si vyberiete Paušál 70 alebo 100, za volania zadarmo si priplatíte 99 korún mesačne. Ak si zoberiete vyšší paušál, XXL hovory máte zadarmo počas celej dvojročnej viazanosti.

Orange uviedol na vianočný trh aj nový vianočný Mini paušál. Ide o paušál s kreditom 300 korún s viazanosťou dva roky, pričom mesačne zaň zaplatíte dve stovky.

O2 musí bojovať viac

Operátor O2 predstavil paušály v septembri, pred Vianocami ponúka na ne 25­ až 50– percentnú zľavu. Ak si nezoberiete akciový telefón, získate viac. Za mesačný paušál budete platiť jednu korunu až 12 mesiacov pri viazanosti na dva roky. Znamená to, že rok budete platiť riadny poplatok za paušál a 12 mesiacov bude iba za korunu, zľava je teda 50 percent.

Ak si zoberiete telefón od O2, počas dvojročnej viazanosti získate šesť paušálov za korunu. Za dva roky teda získate zľavu 25 percent. V prípade paušálov bez viazanosti Voľnosť môžete získať s akciovým mobilom ako benefit 50 SMS na pol roka zadarmo do všetkých sietí.

Klienti, ktorí sa zaregistrovali a získali postavenie O2 jednotky, môžu po prevolaní kreditného paušálu telefonovať do siete O2 za dve koruny.

Na vianočný trh priniesol O2 nový paušál O2 Narovinu špeciál. Po aktivácii si musíte každých 30 dní dobiť kredit o 250 korún a cena za volanie je 4,20 za minútu a cena SMS je 1,60.

Čo ponúkajú na Vianoce T-Mobile akciové telefóny od jednej koruny, dvojnásobok voľných minút v rámci paušálov do všetkých sietí, pri programoch Viac voľné víkendové volania v sieti T­Mobile a 20 SMS mesačne do siete T­Mobile, dvojnásobný kredit pri kreditných paušáloch na 12 alebo 20 mesiacov pri dvojročnej viazanosti. Orange akciové telefóny od jednej koruny, 2000 voľných minút do vlastnej siete od šiestej večer do šiestej ráno cez pracovné dni a neobmedzene v sobotu a dni pracovného pokoja, prenos neprevolaných minút z paušálu do ďalšieho mesiaca zadarmo, zľavu sto korún na dva roky pri vianočnom Mini paušále, predplatenú kartu Prima štart za 222 korún. O2 akciové telefóny od jednej koruny, zľavu 25 alebo 50 percent zo základnej ceny paušálu, vianočný paušál O2 Voľnosť Mini za 99 korún, rovnaké ceny za volania, SMS a MMS do všetkých sietí, 50 SMS zadarmo na pol roka pri aktivácii kreditných paušálov.