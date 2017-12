O2 prenáša čísla manuálne a pri odchode zadarmo

ODMIETNUTIE ŽIADOSTI O PRENOS ČÍSLA Z DÔVODU, ŽE PRENOSITEĽNOSŤ EŠTE MEDZI OPERÁTORMI NEFUNGUJE, JE NEZÁKONNÉ. OPERÁTOROVI ZA TO HROZÍ POKUTA

Operátor O2 opäť potvrdil, že jeho klienti si môžu svoje číslo vziať ku konkurencii a naopak, že klienti Orangeu a T-Mobilu si môžu preniesť svoje číslo k O2. Všetko manuálne.

9. nov 2007 o 8:10 Ivan Kahanec

Operátor O2 opäť potvrdil, že jeho klienti si môžu svoje číslo vziať ku konkurencii a naopak, že klienti Orangeu a T-Mobilu si môžu preniesť svoje číslo k O2. Manuálne. Pri odchode od O2 ku konkurencii za prenos čísla neplatia žiaden poplatok. "Vyjadreniu spoločnosti Orange, ktorá tvrdí, že manuálna prenositeľnosť ešte nie je sprevádzkovaná, preto nerozumieme," povedal hovorca O2 René Parák.

Pre porovnanie, pri odchode z T-Mobilu zaplatí klient, ktorý si chce ponechať telefónne číslo, takmer 600 korún a pri odchode z Orangeu 1190 korún. O2 výšku poplatkov kritizuje, pričom treba dodať, že o výšku poplatok za prenesenie čísla sa zaujíma aj Telekomunikačný úrad.

Slabý záujem kvôli chýbajúcej kampani?

Celé telefónne číslo aj s predvoľbou si ku konkurencii do konca júla prenieslo zhruba 6-tisíc klientov. Išlo o prenosy čísel medzi Orangeom a T-Mobilom, služba funguje od mája 2006. Na rozdiel od operátorov v susednom Česku sa prenositeľnosť čísel na Slovensku zaobišla bez masívnej reklamnej kampane. Navyše, na stránkach mobilných operátorov sa nám spočiatku nedarilo informácie o prenášaní čísel nájsť. V T-Mobile sme nakoniec informácie o prenose čísel našli medzi doplnkovými službami. Pri Orangei nás vyhľadávač Google smeroval na cenník či iné služby, kde sa prenositeľnosť v nejakom význame objavila. Aj to teda mohol byť dôvod, prečo sa prenieslo tak málo čísel - ľudia o takejto možnosti nevedeli. Pre úplnosť, v O2 sme zase narazili len na tlačovú správu.

Prenositeľnosť čísel je teda pre operátorov z pohľadu širšej komunikácie voči potenciálnym klientom snáď Pandorinou skrinkou, ktorú radšej nechcú otvárať.

Nenechať sa odradiť predajcom

Kto teda má záujem o služby O2, ale nechce stratiť svoje telefónne číslo, alebo má SIM kartu u O2 a chce so svojím číslom prejsť k Orangeu alebo T-Mobilu, môže tak spraviť. Podstatným krokom je, aby sa záujemca nenechal odradiť predajcom v predajni operátora a žiadal vypísanie a zaslanie žiadosti o prenos čísla. Ak by operátor žiadosť oficiálne zamietol a uviedol by nezákonný dôvod, záujemca sa môže obrátiť na Telekomunikačný úrad, ktorý začne konať.

Zákonným dôvodom pre odoprenie prenesenia čísla je to, že záujemca chce preniesť cudzie telefónne číslo, alebo požiadal o prenesenie už skôr, prípadne nedal svojmu pôvodnému či novému operátorovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom prenesenia čísla. Nefungujúca prenositeľnosť medzi operátormi teda nemôže byť dôvodom na odmietnutie žiadosti. Zákon totiž stanovuje, že každý operátor musí od vstupu Slovenska do Európskej únie (1. 4. 2004) túto službu poskytovať.