Symbian nepovažuje Google za hrozbu

Spoločnosť Symbian, ktorá vyvýja rovnomenný operačný systém pre mobilné telefóny, nevidí v systéme Android od Google hrozbu. "Takí tu už boli," hovorí.

9. nov 2007 o 7:45 Ivan Kahanec

Viceprezident stratégie Symbianu John Forsyth si navyše myslí, že úspech Google na webe sa neprenesie na trh mobilov. "Google chýbajú skúsenosti," doplnil Forsyth. Za spoločnosťou Symbian totiž stoja najväčší výrobcovia mobilných telefónov ako Nokia, Sony Ericsson, Siemens či Samsung.

Medzičasom však Nokia rokovala s Google o možnej spolupráci, no generálny riaditeľ Nokie vo Veľkej Británii Simon Ainslie, že jeho spoločnosť je zatiaľ veľmi spokojná so spoluprácou so Symbianom. Ide totiž o najrozšírenejší operačný systém na mobilných zariadeniach. "Sme otvorení diskusii a debate o spolupráci s Google. Zatiaľ však nie sme pripravení uzavrieť dohodu," dodal.

Bežné prechladnutie

Forsyth hovorí, že pokusy dostať sa na trh s operačnými systémami pre mobilné zariadenia nie sú výnimočné. Každé asi tri mesiace počas tohto roka prišla podľa neho iniciatíva vytvoriť operačný systém pre mobily založený na Linuxe. "Je to ako bežné prehladnute. Stále sa vyskytuje, no my sa vždy vrátime k nášmu biznisu," povedal Forsyth. Spochybnil aj možný záujem vývojárov o programovanie aplikácií pre Android. Musíte predať mnoho mobilných telefónov s vaším operačným systémom, ak chcete aby vývojár čo i len vstal z postele, povedal. Predstavenie prvého mobilu s OS Android niekedy v polovici roka 2008 teda podľa neho vývojárov nepresvedčí, aby pre tento systém programovali.

Pre porovnanie, finančné výsledky Symbianu hovoria, že spoločnosť dodala operačný systém pre 20,4 milióna predaných mobilných telefónov za tretí štvrťrok 2007. Spolu za posledných deväť rokov od vzniku spoločnosti to bolo 165 miliónov telefónov s OS Symbian.

Zdroj: bbc.co.uk