T-Mobile možno príde o ochrannú známku na farbu magenta

Spoločnosť Deutsche Telekom má ako ochrannú obchodnú známku zaregistrovanú farbu magenta. Ochrana platí celosvetovo pre telekomunikačný sektor, no spoločnosť môže o ňu prísť.

9. nov 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Spoločnosť T-Mobile International a jej materská spoločnosť Deutsche Telekom majú ako ochrannú obchodnú známku zaregistrovanú farbu magenta. Ochrana platí celosvetovo pre telekomunikačný sektor, no spoločnosť môže o ňu prísť. T-Mobile používa túto farbu napríklad v logách a aj jej celá stránka sa nesie vo farbe magenta. Proti ochrannej známke na farbu sa postavil v Nemecku konkurenčný operátor O2.

Zdá sa, že O2 má proti T-Mobilu, respektíve jeho materskej firme Deutsche Telekom, výhodu. Zákon totiž hovorí, že obchodná známka môže obsahovať znaky, ktoré je možné graficky reprezentovať. V ďalšom odstavci sa ale píše, že nie je možné zaregistrovať ako obchodnú známku niečo, čo tejto definícii nevyhovuje. Následne v roku 2004 bola zmenená interpretácia týchto odstavcov, z ktorých vyplýva, že farbu si nemožno zaregistrovať.

O2 a Deutsche Telekom v súčasnosti bojujú o to, či bola ochranná známka zaregistrovaná v súlade so zákonom alebo nie. Ten sa síce v tomto bode nezmenil, no neskôr bola upravená interpretácia zákona. Podľa nej by si T-Mobile respektíve Deutsche Telekom nemohol farbu zaregistrovať. T-Mobile teda tvrdí, že sa zákon zmenil, no keďže v čase podávania prihlášky platila ešte stará veriza, tak je všetko v poriadku. O2 oponuje tým, že zmena interpretácia neznamená zmenu zákona ako takého.

Zmena interpretácie: Grafická prezentácia (spoločnosti), ktorá pozostáva z minimálne dvoch farieb, zadaných abstraktne bez konkrétneho tvaru, musí byť uvádzaná systematicky tak, aby sa predmetné farby objavovali v určitej vopred danej, uniformnej kombinácii a kontexte.

Otázkou pre rozhodujúci súd je, či možno vyhlásiť za neplatnú ochrannú známku, ktorá bola zaregistrovaná v súlade so zákonom, na základe zmeny interpretácie zákona. Takéto rozhodnutie by navyše viedlo k tomu, že by sa firmy obávali akejkoľvek zmeny interpretácie zákona o ochranných známkach.

Takýto spor nie je ojedinelý. O farbu bojujú napríklad aj firmy XL Energy Marketing s Boost Drinks proti Red Bullu.

Zdroj: servicemarks.blogspot.com