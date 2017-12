HTC Omni by mohol byť prvým telefónom od Google

Spoločnosť Google predstavila v pondelok svoj operačný systém pre mobilné telefóny, ktorý by sa mal objaviť v mobiloch niektorých výrobcov. Špekuluje sa, že prvým bude HTC Omni.

Server UnwiredView vychádza z článku časopisu Forbes. V tom sa píše, že telefón označovaný ako "Dream", ktorý by mal byť prvým mobilom s operačným systémom Android od Google, je tenký s dotykovým displejom. Telefón by sa mal otvárať, aby umožnil prácu s plnou QWERTY klávesnicou a jeho rozmery by mali byť 130 x 81 milimetrov. Tento popis sedí aj na HTC Omni.

Vo Forbes sa okrem toho spomínajú aj ďalšie parametre prvého GPhonu, ktoré sa nápadne podobajú na parametre HTC Omni. Zaujímavou funkciou je napríklad to, že pri dotyku na displeji záleží aj na dĺžke dotyku. To sa dá využiť napríklad pri zväčšovaní obrázku, kedy používateľ nemusí "klikať", ale stačí, keď drží prst na displeji a obrázok sa zväčšuje.

HTC Omni by sa navyše mal dostať do predaja v zhruba rovnakom čase, ako prvý telefón založený na operačnom systéme od Google.

Neoficiálne parametre HTC Omni/Google Dream:

procesor 384 MHz

pamäť 256 MB ROM a 128 MB RAM

displej s rozlíšením 800 x 480 pixelov, dotykový, zobrazí 262-tisíc farieb

podpora 3G, HSDPA a HSUPA

bluetooth 2.0

Wi-Fi

GPS

3,1 Mpix fotoaparát + VGA kamera pre videohovory

rozmery 130 x 81 x 16 mm

