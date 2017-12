Predstaví Sony Ericsson na budúci týždeň model P5i, nástupcu P1i?

Na internete sa už dlhšiu dobu objavujú špekulácie o nástupcovi vlajkovej lode spoločnosti Sony Ericssonu P1i, ktorý by mal niesť označenie P5i. Bude vyzerať takto?

7. nov 2007 o 15:30 Ivan Kahanec

Nepochybne nejde o fotografiu, ale o počítačovo vytvorený obrázok. Podľa tvorcu sa však tí, ktorí mali možnosť vidieť P5i naživo zhodujú, že sa nákres veľmi podobá na originál. Telefón by mal byť oficiálne predstavený na budúci týždeň a do predaja by sa mal dostať v máji alebo júni budúceho roka.

Neoficiálne parametre:

procesor s taktovacou frekvenciou 360 MHz

operačný systém Symbian 9.3, UIQ 3.2, nové dotykové rozhranie

podpora HSDPA a HSUPA

dotykový displej s uhlopriečkou 2,8 palca a rozlíšením 480 x 640 pixelov

fotoaparát s rozlíšením 5 Mpix, automatickým ostrením a bleskom

vstavané GPS a Wi-Fi

podpora kariet typu MicroSD aj Memory Stick M2

hmotnosť 125 gramov

Zdroj: gizmodo.com