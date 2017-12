Motorola ROKR Z6: rock, pop alebo jazz na Linuxe

Motorola ROKR Z6 je podarený hudobný telefón, ktorý ponúka v peknom vysúvacom dizajne kvalitný hudobný prehrávač či fotoaparát a beží na Linuxe.

5. nov 2007 o 8:22 Ivan Kahanec

Motorola ROKR Z6 je podarený hudobný telefón, ktorý ponúka v peknom vysúvacom dizajne kvalitný hudobný prehrávač či fotoaparát a beží na Linuxe. Slabinou telefónu je vnútorná pamäť, ktorú si musí používateľ rozšíriť pamäťovou kartou.

Dizajn a klávesnica

Hudobná Motorola ROKR Z6 je slider s rozmermi 105 x 45 x 16,2 milimetra a hmotnosťou 105 gramov. Časť krytu telefónu je kovová, čo sa zrejme odrazilo práve na hmotnosti telefónu. Zadná strana telefónu je matná a je teda aj príjemná na dotyk. Naopak predná strana je lesklá. Bežne by sa dalo očakávať, že budú na lesklom povrchu ostávať odtlačky prstov, no v prípade Z6 tomu tak nie je. Vysúvací mechanizmus je pomerne pevný, no predná časť telefónu sa vo vysunutej pozícii mierne hýbala. Treba však povedať, že sme sa zatiaľ nestretli s telefónom tejto konštrukcie, ktorý by mal prednú časť úplne pevnú aj vo vysunutej polohe. Celkovo je však konštrukcia telefónu pevná a prístroj nevŕzga ani nepraská.

video //www.sme.sk/vp/1746/

Na prednej strane je umiestnený displej, ovládacie prvky, reproduktor a po vysunutí telefónu aj klávesnica. Zaujímavým detailom je výstupok pod displejom, ktorý sa už začína stávať pri slideroch štandardom. Slúži na podopretie prsta pri vysúvaní a zasúvaní telefónu. Na zadnej strane je okrem krytu batérie aj objektív fotoaparátu, blesk a mriežka hlasitého reproduktora. Na pravej bočnej strane je konektor pre miniUSB, ktorý je chránený gumenou krytkou, spúšť fotoaparátu a tlačidlo na spustenie hlasového ovládania. Na ľavej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a tlačidlo na rýchly prístup k webu. Na hornej strane je len tlačidlo na uvoľnenie krytu batérie a pútko pre šnúrku na krk.

Hoci patrí telefón do série ROKR, teda hudobných telefónov, nemá navyše žiadne špeciálne tlačidlá pre ovládanie hudobného prehrávača. Okrem teda tlačidla na spustenie hudobného prehrávača.

Klávesnica Z6 je typu RAZR, teda plochá, hliníková a z jedného kusa. Klávesy sú oddelené gumeným vystupujúcim prúžkom, pričom nie sú oddelené riadky klávesov, ale každý kláves od každého. Výrobca to dosiahol tým, že gumené prúžky nie sú rovné, ale de facto obchádzajú stredný kláves. Jednotlivé klávesy majú dostatočnú veľkosť, primeraný zdvih aj tuhosť. Vďaka tomu, že je spodná hrana prednej časti zošikmená, nie je problém stláčať klávesy 1, 2 a 3. to zvykne byť problematické pri niektorých iných slideroch.

Displej

Displej telefónu spĺňa súčasné štandardy - jeho rozlíšenie je 240 x 320 pixelov, zobrazí 262 tisíc farieb a má uhlopriečku dva palce. Displej mohol byť o niečo väčší, priestor okolo neho je. Displej zobrazuje farby verne a je pomerne dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves, dvojica kláves na prijatie a odmietnutie hovoru, tlačidlo na spustenie hudobného prehrávača a tlačidlo na krok späť a vymazávanie. Oproti iným motorolám teda nedošlo k žiadnej zmene.

Menu a operačný systém telefónu

Operačným systémom telefónu je upravený eZx Linux , ktorý beží na procesore ARM11 s frekvenciou 500 MHz. Menu telefónu tvorí matica ikon, pričom je na výber aj možnosť zobraziť ikony v zozname. Nové užívateľské prostredie umožňuje presúvať ikony v rámci jednotlivých úrovní menu, ale aj medzi rôznymi úrovňami. V praxi to znamená, že si môžete funkciu, ktorá je niekde hlboko v menu vytiahnuť do hlavného menu. Môže ísť napríklad aj o java aplikáciu. Hlavné menu tvoria ikony s popiskom, sú farebné no animujú sa len tak, že sa zväčšia a zmenšia. Ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. Menu je veľmi rýchle.

Motorola nemá aktívne menu, ako sa to stáva štandardom pri nokiách alebo niektorých sony ericssonoch. Na displeji sa na pohotovostnej obrazovke zobrazujú len ikony funkcií priradených k jednotlivým smerom smerového tlačidla.

Funkcie

Telefón ponúka funkcie, ktoré sú bežné v jeho triede. Samozrejmosťou je kalendár, stopky či kalkulačka. V hlavnom menu nájdeme aj priamy prístup k funkciám Google - vyhľadávanie a e-mail. Chýba nám aplikácia na prehliadanie kancelárskych dokumentov.

Telefónny adresár

Pamäť telefónneho zoznamu pojme 1000 viacpoložkových kontaktov. Adresár pritom umožňuje zobraziť spolu kontakty v telefóne aj na SIM karte. Vyhľadávanie funguje podobne ako pri iných mobiloch - používateľ postupne zadáva písmená a kurzor sa postupne presúva na zodpovedajúci kontakt. Ak používateľ zadá reťazec písmen, ktorému nevyhovuje žiaden záznam, kurzor ostane stáť na poslednom vyhovujúcom zázname.

Správy

Z telefónu môžete posielať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je spoločný, pričom typ správy možno zmeniť pridaním fotky alebo videa alebo cez menu. Počas písania SMS správy sa zobrazuje aktuálny počet napísaných znakov, no aktualizovanie počtu sa nám zdalo pomalé. Pri písaní je k dispozícii prediktívny slovník T9.

Multimédia a Java

Hudobný telefón MOTOROKR Z6 ponúka podobný hudobný prehrávač, ako model V8. Ten ponúka hudobnú knižnicu, v ktorej triedi skladby podľa názvu, interpreta, albumu či žánru. Medzi skladbami možno aj vyhľadávať, pričom používateľ si môže zvoliť, ktoré pole sa má prehľadávať - napríklad názov skladby alebo album. Okrem toho ponúka aj zoznam naposledy prehrávaných skladieb a vie pracovať aj s playlistami. Počas prehrávania sa zobrazujú všetky potrebné informácie, ako dĺžka skladby, odohraný čas, ovládacie prvky či informácie z ID3 tagu. Skladby možno prehrávať v náhodnom poradí a nechýba ani možnosť opakovať skladby. V prehrávači nám chýbal ekvalizér a museli sme si vystačiť so zvýraznením basov (4 úrovne) a s priestorovým zvukom (4 úrovne). Hudobný prehrávač si poradí s formátmi MP3, AAC, AAC+, AMR NB, WAV, XMF, WMA v10 a nechýba ani podpora technológie DRM na kontrolu autorských práv.

Telefón možno využiť aj ako diktafón. Dĺžka nahrávky je pritom limitovaná len voľnou kapacitou pamäte. Diktafón dokáže nahrávať aj telefonáty, používateľ sa však musí k nahrávaniu dostať komplikovane cez hlavné menu (ikonu si môže dať do hlavného). Nevýhodou je, že človek na druhej strane je na nahrávanie upozorňovaný pípnutím každých 10 sekúnd, pričom toto pípnutie sa nahrá aj do záznamu.

Telefón podporuje java aplikácie.

Chýba FM rádio a keďže ide o hudobný telefón, mohol mať 3,5 mm jack pre slúchadlá.

Dáta a pamäť

Na pripojenie k internetu slúži technológia GPRS a EDGE triedy 12, maximálna prenosová rýchlosť je tak limitovaná na niečo vyše 200 kilobitov za sekundu. Pre využitie v mobile to zvyčajne stačí, no náročnejší používatelia vyžadujú vyššiu rýchlosť. Chýba podpora sietí tretej generácie. K iným mobilným zariadeniam a počítaču možno telefón pripojiť cez bluetooth (v2.0) s podporou profilu A2DP. Cez bezdrôtové bluetooth slúchadlá teda možno počúvať hudbu stereo. K počítaču možno telefón pripojiť štandardným káblom s konektorom miniUSB.

Pamäť telefónu je 64 megabajtov a je možné ju rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD. Slot pre karty je pod krytom batérie, no karty sa dajú vyberať aj počas chodu telefónu.

Fotoaparát

Fotoaparát v Z6 neponúka žiadne extra funkcie ani možnosti. Jeho maximálne rozlíšenie je 2 megapixely (teda 1600 x 1200 pixelov) a umožňuje nahrávať aj video v rozlíšení 176 x 144 pixelov. Okrem zoomu ponúka fotoaparát aj nočný režim, farebné filtre, samospúšť a fotenie série snímok (4, 6, 8 snímok v rade).

Na fotoaparáte nás zaujalo, že automaticky rozlišuje, kedy chce používateľ fotiť na výšku a kedy na šírku. Robí to primitívnym spôsobom a nemusí sa stále trafiť. Ak je telefón vysunutý, telefón fotí fotky na výšku, ak nie je vysunutý, fotí na šírku.

Výsledné fotografie majú kvalitu zodpovedajúcu parametrom fotoparátu. Zverejnené majú rozlíšenie zmenšené na 800 x 600 pixelov.

Batéria

Výdrž batérie nás potešila. Pri bežnom jeho využití totiž Li-Ion batéria s kapacitou 720 mAh vydržala takmer 3,5 dňa bez vypínania na noc. Pri danej kapacite je to pomerne slušná výdrž. Výrobca sľubuje 400 hodín pohotovosti a 7 hodín hovoru, čo je však v bežných podmienkach nedosiahnuteľné.

Celkové hodnotenie

Motorola ROKR Z6 je podarený hudobný telefón, ktorý by však mohol disponovať väčšou vnútornou pamäťou. Tú si však môže záujemca rozšíriť pamäťovými kartami, čo však nie je zadarmo. Telefón mohol byť taktiež o niečo nižší. S telefónom sa dobre pracuje a bežný používateľ, ktorý vyžaduje najmä telefonovanie, posielanie SMS správ a počúvanie hudby, s ním bude spokojný.