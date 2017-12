Chcete si preniesť svoje číslo k O2? Dá sa to

Hoci sa stále hovorí o tom, že sa Orange, T-Mobile a O2 nevedia dohodnúť na zapojení O2 do systému prenosu čísel, ponechať si svoje číslo aj po prechode k O2 možné je.

2. nov 2007 o 14:00 Ivan Kahanec

Prenos čísla sa však vykonáva manuálne a nie cez automatizovaný elektronický systém, ktorý funguje medzi Orangeom a T-Mobilom. V súvislosti s prenositeľnosťou čísel to povedal hovorca O2 René Parák.

Roman Vavro z Telekomunikačného úradu hovorí, že zákon neprikazuje operátorom spôsob, akým majú číslo klientovi preniesť. To znamená, že aj manuálny prenos je v súlade so zákonom. O prenos čísla treba požiadať oficiálne operátora, ku ktorému klient prechádza. "Kontaktovali nás záujemcovia o prenos čísla s tým, že ako majú postupovať, keď si chcú preniesť číslo a operátor im tvrdí, že sa to nedá," hovorí Vavro. V takom prípade odporúča, aby záujemca aj napriek tomu oficiálne o prenos požiadal a nenechal sa odhovoriť. Až keď mu operátor oficiálne zamietne prenos čísla a uvedie nezákonný dôvod, potom sa môže obrátiť na Telekomunikačný úrad, ktorý bude vo veci konať. V súčasnosti však úrad nerieši podanie od klientov, ktorým by nebolo číslo prenesené. Samozrejme, skúmať, či nedochádza k porušeniu zákona, môže úrad aj bez podnetu občanov.

Medzi Orangeom a T-Mobilom sa doteraz neprenieslo veľké množstvo čísel. Za takmer 14 mesiacov od spustenia služby v máji 2006 sa prenieslo spolu len 6-tisíc čísel. Brzdou by mohlo byť aj to, že si operátori pri odchode klienta za prenos čísla pýtajú poplatok takmer 1200 korún v Orangei a takmer 600 korún v T-Mobile. "Telekomunikačný úrad sa už zaoberá aj výškou poplatku za prenos čísla," povedal Vavro s tým, že úrad zatiaľ nebude túto záležitosť viac komentovať.

Operátor O2 tvrdí, že je na prenos čísel pripravený. Orange a T-Mobile v minulosti oponovali, že brzdou v procese je práve nováčik na trhu. "Situáciu treba vnímať aj v kontexte blížiacich sa Vianoc, kedy bude táto konkurenčná nevýhoda z pohľadu tretieho operátora ešte aktuálnejšia a bude ho evidentne poškodzovať," hovorí René Parák z O2. Orange a T-Mobile s odvolaním sa na dodávateľa systému hovoria, že samotný zásah do súčasného systému môže trvať niekoľko mesiacov. Dôležitá je však dohoda medzi trojicou operátorov, ktorá zatiaľ stále nie je podpísaná.