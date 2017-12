Skate - virtuálny raj pre skutočných machrov

Skate zamieša karty v poradí najlepších športových titulov tohto roku. Odvážne tvrdenie, ale máme pred sebou zrejme najlepšiu športovú hru tohto roku.

31. okt 2007 o 12:32 Ján Kordoš

V poslednom období začíname meniť názor na Electronic Arts. Nielenže sa snažia svoje zabehané série oživiť (s výnimkou športov pre PC, tam je to pohroma) novinkami, oni dokonca neváhajú investovať i do nových značiek a zabrať tak čo najširšiu časť herného trhu. Svojim spôsobom im to prajeme. Môžete soptiť a nadávať, ale ukážte nám, s ktorým novým titulom nemá Electronic Arts tie najvyššie ambície (či už z pohľadu vydavateľa alebo tvorcu)? Crysis, Hellgate: London, The Simpsons, Army of Two, Dead Space, Spore a Skate. Ide len o zlomok hier, ale hneď ten prvý, ktorý sa nám dostal do rúk, nás presvedčil o tom, že tentoraz si niekto sadol za stôl, buchol päsťou a zahlásil, že Skate musí byť produktom hrateľným a zábavným. Potvrdzujeme to, zároveň varujeme, ide o produkt návykový.

Dosť však vzrušených rečí na úvod. Veríme, že sme vás naladili pozitívne a teraz očakávate konkrétne dych vyrážajúce inovácie. A ony tu skutočne sú. Skate je na rozdiel od svojho konkurenta (séria Tony Hawks) skutočným skejtovým simulátorom a nie len arkádovým tlačením správnych gombíkov alebo kláves v správny moment. Zabudnite na agresívny a svojim spôsobom pubertálny štýl laškovania s doskou po krikľavo farebných lokáciách. Skate je simulátorom v tom najlepšom zmysle slova. Ono je to totiž tak, že najpodstatnejším herným módom, do ktorého vám odporúčame hneď vkĺznuť, je Kariéra. S veľkým K, pretože simuluje virtuálne mesto San Valeone. Na mape ho nenájdete, ide o zlepenec geograficky i architektúrou odlišných miest San Francisco, Vancouver a Barcelona. Príbeh je pomerne nepodstatný, rozoberať ho nebudeme, ale intro na operačnom sále a predstavenie známych skejťáckých tvári vtipnou formou nás naladilo na správnu uvoľnenú nôtu. Presne o to ide: uvoľniť sa a užívať si. V San Valeone môžete prežiť rádovo desiatky hodín, stále bude svietiť slnko, po uliciach chodiť ľudia a preháňať sa autá, vašou úlohou je totiž relaxovať s doskou pod nohami.

Voľný mód preháňania po meste by len tak jednoducho u každého neprešiel (priznáme sa, nás to však nesmierne bavilo), preto sa na prehľadnej mape zobrazia štvrte mesta s vybranými úlohami, ktoré posúvajú príbeh ďalej, robia z vás známejšiu osobnosť a nenápadne stúpate po rebríčku a zároveň sa učíte zvládať svoje virtuálne remeslo. Úloh je viacero a hoci vychádzajú zo známych konceptov, pôsobia úplne prirodzene. Nebudete vyskakovať do obrovských výšok, aby ste tam vzali určité písmeno alebo videokazetu. Tutoriál rozoberať nebudeme, naučíte sa potrebné základy a hor sa na plnenie úloh. Fotograf chce, aby ste zgrindovali to a to zábradlie a spravili pri tom daný počet bodov. Podarí sa vám to, idete do uznávaného magazínu, pričom konečný snímok si vyberáte práve vy. Po hodinách tréningu je dobrým zadosťučinením ocitnúť sa na titulke jedného z dvoch magazínov. To isté by sme mohli aplikovať na kamerové úlohy, keď statické zábery ožívajú do podoby filmu, ktorý môžete zostrihať a pokojne dať na zhodnotenie komunite. Príjemným spestrením sú ďalšie možnosti ako Follow me (nasledujete iného skejťáka) či Deathrace (z pomerne veľkého kopca musíte zvládnuť náročnú jazdu a prežiť až do konca... doslova si rozbiť hubu nie je na rozličných prekážkach žiaden problém). Nás zaujal Jam (na danom mieste sa zíde štvorica hráčov, pričom vyhrá ten, kto nahrá voľným predvádzaním trikov najväčší počet bodov) alebo Best Trick (princíp je rovnaký ako pri Jam, no hodnotený je len najlepší trik). Veľkou výzvou je tzv. S.K.A.T.E., ktorý je založený na jednoduchom princípe napodobňovania trikov. Váš sok spraví nollie, musíte ho napodobniť. Akonáhle to nezvládnete, pribudne vám jedno písmeno zo slova „skate“. Ak protivník pri predvádzaní ďalšieho triku spadne, je rada na určení nového kúsku na vás. Súper ho po vás nezopakuje, čierny bod dostáva on. Prehrá ten, kto sa ako prvý pochváli vyznamenaním S.K.A.T.E.

Na záver rozprávania sme si nechali spočiatku pomerne náročnú voľbu Own the Spot. V San Valeone nájdete špeciálne plochy, ktoré nepatria nikomu a vo väčšine prípadov sú ostro strážené. Dostanete za úlohu zvládnuť na nich náročný trik a miesto je vaše. Všimnú si vás však nielen sponzori (cash do vášho vrecka), ale aj ochranka, ktorá nemá skejťákov v obľube a s radosťou vás zvalí na zem a vezme 50 dolárov ako pokutu. Je to skutočne náročná výzva, nad ktorou budete najprv nariekať, no výsledný efekt stojí za tú námahu. Zarobené peniaze utrácate nielen za obrovské množstvo predmetov, ktoré sú k dispozícii v rozličných obchodoch. Či už ide o oblečenie (mikiny, tričká, košele, topánky, rifle, čapice) alebo doplnky (okuliare...), nahodiť vytvoreného avatara (mimochodom v príjemnom a jednoduchom programe Create-A-Skater, ktorý zvláda aj plastické operácie – ono totiž náš hrdina hneď v úvode nezvládne najlepšie jeden trik, dôverne sa zoznámi s automobilom a nasleduje „rýchla“ jazda do nemocnice, kde ho zošijú podľa vašich predstáv) do správnych handier nie je žiaden problém. Rovnako je to aj s výbavou pre skateboard. Nebolo by to však Electronic Arts, keby nás nezásobovali skutočnými značkami, ktoré predvádzajú i reálne hviezdy vo virtuálnej podobe. Niekomu sa táto reklama môže zdať protivná, podľa nás je však vložená do hry príjemne prirodzeným spôsobom a vôbec neruší.

Povedzme však, že momentálne na žiadnu úlohu nemáte náladu alebo znalosti. Po opustení základného ihriska, kde sa učíte triky, sa pred vami otvára celé mesto bez akýchkoľvek obmedzení. Prístupné máte všetky miesta, nemusíte si nič odomykať a je len na vás, či sa hneď spustíte po ulici smerom dolu, vytvoríte extrémne dlhý grind na obrubníku alebo skončíte pod kolesami najbližšieho auta. Máte však voľnosť, o akej sme ani v tajných snoch nedúfali. Všetky úlohy nemáte hneď prístupné, aktívne sa stávajú až pri splnení iných, čo považujeme za logické, inak by sme sa jednak stratili a jednak možno narazili na spočiatku neriešiteľné questy. Slovíčko quest sme nepoužili náhodne – voľný svet nám totiž nápadne pripomenul akékoľvek RPG, v ktorom si môžete robiť čo len chcete, vybrať sa kam len chcete a zapojiť sa do príbehu len v prípade, ak to považujete za dôležité. Takto ležérne napísané vám to zrejme neudrie do hlavy, ale akonáhle si to vyskúšate, začnete si trieskať o hlavu o stenu nad obmedzenosťou série Tony Hawks. Čo je však najlepšie, vaša postava zvládne všetky, aj tie najkrkolomnejšie, triky hneď po prvej sekunde v hre. Ona ich vie, vy nie. A práve vy ste tou osobou, ktorá musí prísť na to, ako tie triky predviesť. Nie je tu žiadne obmedzenie, ktoré by vám povedalo, že pokým nespravíte ten a ten trik za toľko a toľko bodov, nenaučíte sa trik úplne iný. Nie, všetko ovládate, len musíte prísť na to, ako to zo seba dostať – o tom však v rozprávaní o ovládaní.

Myslíme, že sme povedali všetko podstatné, všetko čo potrebujete pre predstavenie hry vedieť. Chcete vedieť, čím nás nesmierne zaujala? A to dokonca tak, že správame ako malé deti a s nalepenými tvárami na výklady obchodov snívame o umelohmotnom skateboarde pod vianočný stromček?

GRAFIKA 8 / 10

Na grafické spracovanie sa nedá vyriecť takmer žiadne hanlivé slovo. Ak by sme si už nutne museli zvoliť, trochu nás zaskočila strnulá poloha pri páde. Najprv postava síce reálne spadne, no konečná póza je viac vtipná ako uveriteľná. To, že Skate vyzerá úchvatne, sa môžete presvedčiť na obrázkoch, ono sa spracovanie výnimočne takmer vôbec nelíši od propagovaných screenshotov. Dizajn a architektúra mesta pozostáva zo všetkých dôležitých štruktúr a štvrtí, takže nie je problém predvádzať svoje kúsky na predmestí alebo v centre medzi mrakodrapmi či parku. Navyše vás po prvom nahraní nečaká už žiadny otravný nápis loading a mestom San Valeone prechádzate celým plynulo. Ruch v uliciach sme už spomínali a hoci postavy viac menej bezcieľne chodia po meste, neprišlo nám to príliš dôležité, pretože sa v dostatočnej miere pletú pod nohy a dostatočne na seba upozorňujú. V meste však nemáte sami skateboard, takže nie je problém sa s niekým zraziť len tak na ulici. Animácie pohybu sú maximálne dôsledné. Pri ovládaní vidíte prácu nôh a fyzikálny engine zabezpečí reálne naklonenie skate-u, pričom všetky kúsky, ktoré predvádzate, nielenže vyzerajú prirodzene a uveriteľne, oni sú i bravúrne animované a sami vidíte, čo práve konáte. Úprimne, nie je však pre nás veľkým prekvapením, že Skate sa môže popýšiť tak kvalitnou grafikou. Na rozdiel od iných športových hier je Skate zamerané len na jedného protagonistu, preto sa mohli venovať vskutku nádhernému prostrediu. Všemožné efekty od HDR osvetľovania, bloom a shader efektom či tiene – to všetko tu nájdete. A samozrejme nesmú chýbať vtipné animácie pádov, dokonca po obzvlášť podarenom dolámaní si virtuálneho tela vidíte na kostre vaše poškodenie a jeho vážnosť.

INTERFACE 9 / 10

Môžeme sa rozprávať o (konečne!) prehľadných a jednoduchých menu. Ale nespravíme to! Radšej sa zameriame výhradne na dve zásadné novinky, ktoré dali ovládaniu úplne novú tvár. Začneme kamerou. Tá je netradične umiestnená bližšie k postave, zemi a skate-u, takže dianie vlastne sledujete z omnoho nižšej perspektívy, než tomu ste z iných hier zvyknutí. Spočiatku si určite budete pripadať príliš obmedzovaní, pretože nemáte až tak veľký prehľad o okolí, ale stačí niekoľko desiatok minút hrania, aby ste pochopili, k čomu je to vlastne dobré. Za prvé to výrazne pridáva atmosfére. Takto umiestnená kamera jednoducho vynikajúco zobrazuje adrenalínové triky a zvyšuje hodnotu zážitku. A za druhé: detailne vidíte, čo práve robíte. Súvisí to s najväčšou novinkou projektu Skate. Ovládanie nie je založené na stláčaní tlačidiel. Tejto ovládacej schéme už dávno odzvonilo a nová séria športových hier od Electronic Arts prichádza s mohutným podporením pravej analógovej páčky ako zásadného ovládacieho prvku. Ľavým analógom ovládate tradične telo (do strán zatáčate, nahor sa presuniete na skejte smerom dopredu a podobne), na tom sa nič nemení, no pravá páčka simuluje prácu nôh. Chcete zvládnuť úplne primitívne ollie? Pritiahnete k sebe, postava sa skrčí a podľa času stráveného v tejto polohe bude tento skok vysoký (v rámci možností samozrejme). Následne potlačíte analóg smerom vpred a skok sa vydaril.

Spomínanú voľnosť v opisnej časti teda už teda začínate pomaly chápať. Všetky triky sa musíte postupne naučiť, pričom základ v používaní pravého analógu je len začiatkom. Medzi ďalšie používané tlačidlá bude patriť pridávanie (odrážate sa buď pravou (X) alebo ľavou (A) nohou oddelene), grabovanie (LT a RT) či ďalšie kombinácie – napríklad tlačidlom B vo výskoku uchopíte skate a predvádzate triky vo výskoku bez neho. Lenže naučiť sa všetko zvládať, je extrémne náročné. Na druhú stranu je tento typ ovládania neskutočne zaujímavý a konečne sme si nepripadali ako v umelom svete skateboardingu. Už to nie je o rýchlej kombinácii stláčania tlačidiel, nesmierne dôležité je načasovanie, precíznosť a v prípade manualu aj jemnosť. Keď sa vám však po prvýkrát podarí kombo: ollie-manual-ollie, budete sa cítiť ako kráľmi, a to ste len na úplnom začiatku cesty. Tieto dve novinky úplne postačia k vysokému hodnoteniu, ktoré však nemôžeme posunúť na maximálne možnú métu, pretože občas by sa dalo ovládanie analógom spraviť predsa len trochu benevolentnejšie, no to už asi zbytočne nenápadne prskáme síru kvôli mnohým nepodareným skokom, ktorými sme sa prezentovali my sami pri hraní. Ťažko sa popisuje tento spôsob ovládania, ale prirodzenejšiu formu určite nenájdete.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Tak už viete, že to výborne vyzerá, originálne a intuitívne sa to ovláda. Odpoveď, ako sa to hrá, je už dávno zodpovedaná. Minimálne číslom, ktoré vidíte o nejaký ten riadok vyššie. Tony Hawk nás už začal jednoducho nudiť a hoci jeho posledným Projektom chcel mierne rozvíriť stojaté vody zatuchnutého rybníčku, veľmi sa mu to nepodarilo. Konečne však máme možnosť povedať si, že to, čo sme pri Hawkovi považovali za simuláciu, je len stupídne stláčanie tlačidiel. Arkádové spracovanie nás momentálne vôbec neláka, po vyskúšaní Skate je to akoby nás osvietilo a teraz premýšľame nad tým, ako sme mohli bez toho byť? Sloboda konania v kombinácii s voľným ovládaním a celkovo nenáročnou atmosférou, vytvára dojem skutočnej pohody. Akonáhle zistíte, že vás vlastne baví brázdiť ulice len tak pre vlastné potešenie, spúšťať sa z kopca a kľučkovať medzi autami, že pri skokoch zažívate skutočný adrenalín a bavíte sa vlastnou zručnosťou, v tom okamihu už pre vás niet návratu. Skate vás dostalo a má vás plne v moci. Popis hodný tej najstupídnejšej tlačovej správy, ale ono to tak skutočne funguje a ťažko sa nám odchádzalo od akejkoľvek rozohratej hry, no o to viac sme sa tešili na návrat do San Valeone. Bavíte sa po svojom – či už voľným jazdením, striktným plnením úloh alebo kombináciou oboch.

MULTIPLAYER

V hre je jeho podpora vložená do prípadov súťaží proti iným oponentom. Zaujímavá možnosť, ale veľmi nás to nedostalo, omnoho väčší zmysel vidíte v predvádzaní sa vlastnými videami, ktoré komunitu značne rozšíria. Skate však podľa nás nie je zamerané na MP, ale to je len otázkou vkusu, preto si hodnotenie tentoraz odpustíme.

ZVUKY 9 / 10

Vďaka umiestneniu kamery omnoho nižšie sú zvukové efekty na trochu inej úrovni a krútiace sa kolesá na rôznych povrchoch znejú hlučnejšie, rovnako i práca so skateboardom. Celý tento koncept sa nám zdá autentickejší a hoci budete počuť rozprávajúcich sa ľudí na ulici alebo trúbiace autá či niektoré frázy pri pádoch, väčšinu času sa venujete vnímaniu ozvučenia skateboardu. Znie to famózne, omnoho prirodzenejšie, než je tomu u konkurencie.

HUDBA 9 / 10

Soundtrack zložený z rôznych hudobných žánrov je už tradičnou súčasťou hier od EA, rovnako i licencie na známe kapely. Zoznam skladieb nájdete o niekoľko riadkov nižšie. Vo väčšine ide o kvalitné kúsky, aj keď by sme si dokázali predstaviť od niektorých interpretov predsa len rýchlejšie alebo energickejšie skladby – napríklad Lounge Act od Nirvany je síce skvelá (a hlavne neohraná) skladba, no čo to tak Territorial Pissing? Takto by sme sa však mohli naťahovať pomerne dlho, preto to necháme ležať ľadom. Všetko sú to skvelé skladby a korešpondujú s témou, takže sme nemohli ísť s hodnotením nižšie. Nápad s prehrávaním skladieb len na určitých miestach je však mierne mätúci. Niekde hudba jednoducho hrá, na iných miestach je ticho. Pri preháňaní len tak po uliciach málokedy počujete skladbu, tie sa ozvú len na špeciálnych ihriskách. Toto defaultne nastavené ambientné prehrávanie skladieb si však chvalabohu môžete zmeniť na tradičný playlist.

Agent Orange - No Such Thing

Airbourne - Let's Ride

Bad Brains - I Against I

Band Of Horses - The Funeral

Beat Beat Beat - Sinking Slow

Black Flag - Six Pack

Booker T & The MG's - Green Onions

Challenger - Input The Output

Cheap Trick - Surrender

Children Of Bodom - Hate Crew Deathroll

David Bowie - Queen B****

Dead Prez - Hip Hop

Devo - Gut Feeling/Slap Your Mammy

Eddie Rap Life - Push Your Wood

Eric B & Rakim - Juice (Know The Ledge)

Escalera - Go It Alone

Filthy Thieving Ba****** - …Lords Of The Avenues

Gang Starr - Now You're Mine

H.I.T. - Drama

Mac Mall - Perfect Poison

Motorhead - We Are Motorhead

Nirvana - Lounge Act

N.W.A. - Express Yourself

Renee Renee - Stand Up Talk Easy

Rick James - Give It To Me Baby

Rick Ross - Hustlin'

River City Tanlines - Black Knight

S.T.R.E.E.T.S. - Georgia St.

Sicker Than Others - Face Away

Sister Nancy - Bam Bam

Slayer - Raining Blood

The Briefs - Poor And Weird

The Coup - Ride The Fence

The Dwarves - Massacre

The Exploding Hearts - Your Shadow

The Falcon - Blackout

The Mag Seven - D*** Cemetery

The Ramones - Psycho Therapy

The Returnables - Teenage Imposters

The Sex Pistols - Pretty Vacant

The Stars Misplaced - Prophets And Kings

The White Stripes - Girl, You Have No Faith In Medicine

Trouble Andrew - Chase Money

Valient Thorr - Man Behind The Curtain

ZZ Top - Just Got Paid

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Hranie Skate nie je vôbec jednoduché a kým prídete na tie správne finty, kým sa naučíte ovládať základné ťahy bezchybne a mohli by sme prihodiť ešte niekoľko „kým“, dovtedy sa bavíte a necítite sa zbytočne frustrovaní náročným ovládaním, ktoré také jednoducho je. Ani skutoční jazdci totiž nezvládli všetko zo dňa na deň a svojou voľnosťou vás nikto nenúti zvládať hneď takmer nereálne skoky, ale všetko sa učíte postupne, podľa vášho tempa. Práve to je na hre to vynikajúce, tempo zlepšovania si volíte sami a ak sa ocitnete na mieste, ktoré je pre vás priťažké, nemusíte sa pri ňom zbytočne trápiť, pôjdete inam a venujete sa čomukoľvek inému. Herná doba sa preto odhaduje ťažko, ale rádovo môžeme hovoriť o desiatkach hodín, ktoré pri Skate vydržíte. Musíte mať snahu a chuť sa učiť, nepodarených pokusov bude zo začiatku skutočne mnoho a postupne začne hra pritvrdzovať, takže automaticky zvyšuje nároky i na vás. Je obdivuhodné sledovať rôzne nátury hráčov, ktoré si náročnosť nemusia nastavovať (ono tu žiadna taká voľba ani nie je), jednoducho si vyberáte, to, na čo máte. Lepšie to spracované ani nemohlo byť a bod musíme dať dole za to, že na začiatku musíte usilovne trénovať. Niektorí sviatoční hráči sa cez to nemusia prehrýzť, ovládanie nie je jednoduché, ale práve neskôr sa vám vráti počiatočná náročnosť v podobe skvelej hrateľnosti.