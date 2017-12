Hackeri zablokovali webovú stránku ukrajinského prezidenta

Hackeri z niekoľkých krajín zaútočili na webovú stránku prozápadného prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka a dočasne ju zablokovali, informovala dnes prezidentská kancelária. K zodpovednosti za útok sa vo svojom blogu prihlásilo ruské nacionalistické mláde

30. okt 2007 o 23:31 TASR

Kyjev 30. októbra (TASR) - žnícke hnutie Eurázia.

Útoky prišli zo serverov v Rusku, Británii, Kazachstane, USA, Izraeli a na Ukrajine. Začali sa v nedeľu v noci a pokračovali do dnešného popoludnia, citovala prezidentskú kanceláriu americká tlačová agentúra Associated Press (AP). Celkove sa uskutočnilo vyše 18.000 útokov, ktoré stránku dočasne zablokovali. Ani dnes večer nebola prístupná.

Ruské nacionalistické hnutie Eurázia uviedlo, že ide o odvetu za útok Juščenkovej kancelárie na ich webovú stránku, ktorá sa tým zablokovala. Juščenkovu vládu nazvalo "fašistickým režimom" a obvinilo ju z útoku na moskovskú kanceláriu organizácie. Kancelária ukrajinského prezidenta obvinenia poprela.

Hnutie Eurázia je ostro kritické voči Západu a je proti tomu, čo nazýva americkým zasahovaním do tradičnej sféry vplyvu Ruska. Vystupovalo proti Juščenkovej kampani za vstup Ukrajiny do Európskej únie a do NATO. Jeho vodcovi Alexanderovi Duginovi zakázali vstup na Ukrajinu.

V priebehu októbra sa hnutie prihlásilo k zodpovednosti za zneuctenie pamätníka nezávislosti Ukrajiny, vztýčeného na najvyššej hore krajiny, za čo si vyslúžilo odsúdenie zo strany Ukrajincov.