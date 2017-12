Obedná pauza: vojna kociek

Flešovka Dicewars je v základných pravidlách podobná strategickej stolnej hre Risk. Online ekvivalent je však rýchlejší, menej náročný, viac závislý od náhody... skrátka ako stvorený pre obednú pauzu.

31. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Dicewars

Na náhodne vygenerovanej mape vidíte farebne odlíšené územia, ktoré ovláda viacero súperov. Ich maximálny počet je 8. Vy ste jedným z nich, vždy reprezentovaný fialovou farbou. Cieľom je získať pod vašu nadvládu každé územie na mape.

Súboje prebiehajú podľa jednoduchej matematiky - kto hodí vyšší súčet hodnôt na kockách, vyhral. V prípade remízy prehráva agresor. Pri víťaznom ťažení na pôvodnej ploche zostáva jedna kocka, zvyšok armády sa presunie na novo dobyté územie.

Dôležité je disponovať na konci ťahu čo najväčším množstvom území. Čím vyšší je ich počet, tým viac jednotiek posilní vaše rady. Na druhej strane nie je rozumné na všetkých územiach nechávať len po jednej kocke, pretože sa stanete ľahkým terčom pre súperov.

Hra je vo veľkej miere závislá od náhody, na rozdiel od stolnej verzie vo forme Risku vám nie je umožnené presúvať armády medzi jednotlivými ovládnutými územiami, nemôžete kombinovať útoky z viacerých miest naraz, nerozhodujete, kam sú pridelené vaše nové jednotky ani koľkými z nich naraz atakujete protivníka, nedostávate špeciálne úlohy... Toto výrazné obmedzenie strategických možností pravdepodobne odradí náročnejších hráčov. Pre tých, ktorí sa potrebujú počas pauzy skutočne odreagovať a neumýšľať k smrti, je hra ideálna. Ponúka tú správnu mieru kombinácie náhody a zodpovedného rozhodovania.

Ovládanie:

Na začiatok si určíte, s koľkými hráčmi chcete súperiť a odsúhlasíte mapu. Potom už len prvým kliknutím označíte územie, z ktorého útočíte, druhým zas územie, kam váš útok povedie. To môžete opakovať do vyčerpania všetkých možností alebo do naplnenia vášho strategického plánu. Na konci oboch variantov ukončíte svoj ťah tlačidlom end turn a počkáte, pokým budete opäť na rade.

