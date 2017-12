Uruguaj dal prvú oficiálnu ponuku na stodolárové laptopy

Prvá oficiálna objednávka na takzvané stodolárové laptopy prišla od uruguajskej vlády. Predstavitelia juhoamerickej krajiny nakúpili stotisíc zariadení pre školákov vo veku od šesť do dvanásť rokov.

30. okt 2007 o 19:45 (sita)

Do roku 2009 pritom chcú úrady dokúpiť ďalších tristotisíc počítačov, aby tak zabezpečili jeden pre každé dieťa. Objednávka pomôže aj spoločnosti One Laptop Per Child (OLPC) - organizácii za projektom, ktorá priznala isté ťažkosti so získavaním konkrétnych objednávok. "V istom zmysle som podcenil rozdiel medzi potriasaním si rukou s hlavou štátu a získaním podpísaného šeku," uviedol zakladateľ OLPC, Nicholas Negroponte.

Ako ďalej priznal, prvá objednávka ho nesmierne potešila. "Uruguaj je prvá krajina, ktorá podnikla konkrétne kroky k sprostredkovaniu laptopov pre všetky svoje deti a učiteľov. Iné krajiny by si z neho mali brať príklad," dodal.

Prenosné počítače XO vyvíjali s ohľadom na to, že ich budú používať najmä deti v rozvojovom svete. Je odolný voči vode i nárazu a energiu môže získavať aj prostredníctvom solárnych článkov a pedálového generátora poháňaného nohou. OLPC ho pôvodne chceli predávať za sto dolárov (viac ako 2 300 Sk) alebo menej.

Napriek tomu sa v priebehu minulého roka jeho cena zvýšila na 188 dolárov (viac ako 4 300 Sk). Od 12. novembra si ich podľa internetovej stránky spoločnosti BBC bude môcť kúpiť aj bežná verejnosť nielen v krajinách tretieho sveta. Prostredníctvom programu Give 1 Get 1 (G1G1) ich budú distribuovať do Kambodže, Afganistanu, Rwandy a Haiti.