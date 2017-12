Hra: Motorky na štart

Motocyklový šport všet­kých druhov je v posledných rokoch veľmi zanedbávanou témou počítačových hier. Aktívne sa mu venuje prakticky len séria Moto GP.

31. okt 2007 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Po minuloročnej prestávke prichádza dokázať, že aj pri monopolnom postavení sa dá zachovať slušná kvalita. Celá hra je hlavne o okruhovom pretekaní v kráľovskej motocyklovej kategórii. Navyše disponuje oficiálnou licenciou na trate a menami pretekárov. Môžete sa tak rovno vrhnúť do jedných pretekov či celého šampionátu v koži niektorého zo slávnych rýchlych mužov.

Možno ešte zaujímavejšia je cesta kariéry od úplného začiatočníka až na špicu s menšími RPG prvkami. Škoda len, že ju trocha sabotuje nedostatok variability a nelogickosti súvisiace s voľbou náročnosti.

Vymysleným, ale o to zábavnejším je „extreme mód“, ktorý vás z okruhov vypustí do ulíc veľkomiest alebo do otvorenej krajiny na efektné trate. K tomu si prirátajte ešte silnejšie stroje ako na okruhoch a ten správny adrenalín je na svete.

Z povahy jazdy na skutočnej motorke jasne vyplýva, že v počítačovom spracovaní nemôže ísť o nijakú extra realistickú hru. Arkádová fyzika však nie je žiadna tragédia a pocit z ovládania silného stroja dokáže sprostredkovať. K realite hru približuje aspoň širšie nastavenia motoriek, hoci v trocha nešikovnom servisnom menu. Grafika vás síce „ne­zhodí z motorky“, ale podpriemerná určite nie je. Hlavne čo sa týka modelov motoriek, jazdcov a tratí v extrémnom móde.

Pôsobivá je aj jazda v daždi. K nej pristane aj dynamická rocková muzika. Zvyšok audia je tiež na slušnej úrovni. Moto GP 07 rozhodne nie je revolučná motocyklová hra, ale dokáže chytiť za srdce fanúšika silných motoriek aj bežného hráča. Chybičky pohodlne vyvažuje celková atmosféra a fajn pocit z pretekania.

