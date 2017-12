Projektom roka je zoznam lekárov

Hlavnú cenu v prvom ročníku súťaže SME získala stránka, ktorá má pacientom ušetriť zbytočné cesty k lekárovi. Zhromažďuje totiž profily tisícok slovenských ordinácií, nemocníc či lekární spolu s ich ordinačnými či otváracími hodinami a kontaktnými údajmi. Denník SME tento projekt ocenil aj preto, že aj pri miliónoch investovaných do informatizácie zdravotníctva ide stále o jeden z mála webov, ktoré sú skutočne užitočné pre pacientov. Zzz.sk pritom vytvorili traja študenti a investovali len svoj vlastný čas a peniaze. Ďalšími troma ocenenými finalistami sa stali komunitný server kyberia.sk, hubársky server nahuby.sk a web petržalského paneláka rovniankova14.sk.

Súťaž denníka SME vyhlásená v auguste bola vôbec prvou na Slovensku, v ktorej boli odmeňované najlepšie amatérske a poloamatérske webové projekty. Prihlásilo sa do nej až 417 autorov webových stránok, do semifinále z nich postúpilo 45 najlepších (ich zoznam je na www.sme.sk/projekt007).

Autori všetkých štyroch ocenených projektov získali reklamu na svoju službu na stránke sme.sk, knihy, bezplatný webhosting a možnosť spolupracovať so SME na ďalšom vývoji služby. Hlavný víťaz si navyše odniesol domov aj nový notebook.

Víťaz súťaže: K lekárovi štyrikrát a dosť

Mnohí lekári sú rozčúlení, že si niekto dovolil zverejniť ich ordinačné hodiny, hovorí autor zzz.sk.

„Keď som býval na internáte v bratislavskej Mlynskej doline, asi štyrikrát som sa zbytočne prehnal k lekárke do Karlovej Vsi, pretože neoznámila, že má dovolenku,“ spomína zakladateľ zzz.sk Michal Čelko, ktorý projekt pripravuje spolu s Michalom Králom a Lenkou Šiplákovou. „Už ma to nebavilo, tak sme si povedali, že nemocnici spravíme stránku.“

Autori však veľmi rýchlo zistili, že odfotografovať ordinačné hodiny vyvesené na dverách nestačí – mnohí lekári totiž začali okamžite proti svojmu zaradeniu do zoznamu protestovať.

„Pôvodne sme mysleli, že tam dáme zoznam lekárov a ich ordinačné hodiny, ale tým sme lekárov nepresvedčili, pretože sme im tým len pridávali pacientov – a prácu navyše,“ hovorí Michal Čelko. Lekárov preto museli začať obchádzať osobne alebo po jednom obvolávať a prispôsobiť portál aj ich potrebám. Aby ich úplne nevystrašili, zavrhli napríklad možnosť, aby pacienti diskutovali o ich kvalitách priamo pod ich profilmi – debaty sa tak dnes na stránke odohrávajú v samostatnej sekcii.

S rastom portálu niektorí lekári začali svoje profily pridávať aj sami, napríklad odpor väčšiny zubárov sa však nepodarilo zlomiť dodnes – majú dosť práce a nechcú byť nikde na webe, hovorí Čelko. „Ani argument, že tým pomôžu terajším pacientom, keď si na webe nájdu presné ordinačné hodiny či oznam o dovolenke, často nezaberá,“ konštatuje.

Autorov zzz.sk prekvapila aj veľmi nízka internetová gramotnosť lekárov. „Mnohí veľmi mladí lekári nedokážu ani poslať informáciu e-mailom, to sme naozaj nečakali,“ hovorí Michal Čelko.

Zzz.sk si dnes na svoju prevádzku a platy troch zamestnancov (najstarší má 26 rokov) zarobí vďaka zobrazovaniu reklám a predaju rozšírených profilov – za 2500 korún ročne môže lekár získať zvýraznenie svojej ordinácie, možnosť pridať k nej fotogalériu a podobne. Autori si „nerobia ilúziu“, že sa im raz podarí vytvoriť kompletný zoznam slovenských lekárov, chceli by ich však obsiahnuť aspoň väčšinu.

„Na predaj je nakoniec každý, ale musela by to byť veľmi atraktívna suma, aby nás presvedčila,“ odpovedá autor webu na otázku, či by boli ochotní portál predať a aká by bola jeho cena. „Muselo by sa zohľadniť, že na projekte pracujú traja či štyria ľudia dva roky – takže by to bol určite viac ako milión,“ konštatuje Michal Čelko.

