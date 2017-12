Nokia 6500 slide: kovová kráska s 3G a dobrým fotoaparátom

Fínska Nokia predstavila pred časom dvojicu modelov s rovnakým číselným označením 6500, ktoré sa odlišovali konštrukciou.My sme sa pozreli bližšie na model 6500 slide.

31. okt 2007 o 8:22 Ivan Kahanec

Fínska Nokia predstavila pred časom dvojicu modelov s rovnakým číselným označením, ktoré sa odlišovali konštrukciou. Jeden model je 6500 classic a druhý 6500 slide. MOBIL.SME.SK mal k dispozícii na testovanie práve Nokiu 6500 slide. Ide o telefón s pekným kovovým dizajnom, ktorý má aj vcelku zaujímavé funkcie. Je to zároveň aj jeden z prvých mobilov, ktoré nahrávajú video v rozlíšení 640 x 480 pixelov.

Dizajn a klávesnica

Fínskemu výrobcovi mobilných telefónov Nokia sa podarilo pri modeli 6500 slide skĺbiť veľmi pekný dizajn so zaujímavými funkciami. Asi najviac pomohli dizajnu kovové časti, ktoré tvoria veľkú väčšinu tela. Kovové sú aj ovládacie prvky a bočné tlačidlá na ovládanie hlasitosti. Nokia 6500 slide má vysúvaciu konštrukciu, no na rozdiel od niektorých iných výrobcov nemá objektív fotoaparátu na zadnej strane prednej časti telefónu, ale na zadnej časti telefónu. Ak je totiž objektív na zadnej strane prednej časti telefónu, tak je vo vrecku či kabelke chránený. Takto nemá takmer žiadnu ochranu proti mechanickému poškodeniu. Rozmery telefónu sú 96,5 x 46,5 x 16,4 milimetra a hmotnosť úctyhodných 125 gramov. Na vyššej hmotnosti sa podpísali najmä kovové časti tela.

Konštrukcia telefónu je pevná a odolná a vysúvací mechanizmus má primeranú tuhosť. Celkovo na nás telefón po konštrukčnej stránke pôsobil dobre.

video //www.sme.sk/vp/1658/

Na prednej strane telefónu je veľký displej a pod ním sú umiestnené kovové ovládacie tlačidlá. Nad displejom je mriežka reproduktora a po jej stranách je svetlocitlivá dióda a kamera pre videohovory. Pod displejom je pásik z tvrdej gumy, ktorý slúži ako opierka pre palec pri vysúvaní a zasúvaní telefónu. Na pravej bočnej strane je umiestnená dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a dvojpolohová spúšť fotoaparátu. Na hornej strane telefónu je konektor pre nabíjačku, 2,5 mm jack pre TV out, microUSB a tlačidlo na uvoľnenie krytu batérie. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu a blesk. Okolo objektívu je obruba, ktorá je jemne vysunutá a má zabezpečiť ochranu objektívu. Slot pre pamäťovú kartu je pod krytom batérie, čo nie je práve najpraktickejšie. Kartu možno vymeniť aj počas behu telefónu. Po otvorení telefónu sa ukáže alfanumerická klávesnica.

Jednotlivé klávesy sú pomerne veľké a teda ani ľudia s väčšími bruškami prstov by nemali mať problémy s písaním. Teda až do chvíle, kým by nechceli stlačiť klávesy 1, 2 alebo 3. Tie sú totiž až príliš natlačené na spodnú hranu prednej časti telefónu. Stačilo by pritom telefón len o milimeter viac vysunúť. Tuhosť a zdvih kláves je primeraný. K ovládacím klávesom nemáme žiadne výhrady.

Displej

Displej telefón spĺňa súčasný štandard. Jeho uhlopriečka je 2,2 palca, má rozlíšenie 240 x 320 pixelov a zobrazí 16 miliónov farieb. Farby zobrazuje dostatočne verne. Jeho čitateľnosť na priamom slnku je priemerná. Svetlocitlivá dióda nad displejom reguluje jas displeja podľa toho, či je vonku tma, alebo či je silné svetlo.

Ovládanie

Ovládanie Nokie 6500 slide je rovnaké, ako pri iných modelov Nokie Series40. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves a dvojica kláves na prijatie a odmietnutie hovoru.

Menu a operačný systém telefónu

Nokia 6500 slide má uzatvorený operačný systém série Series40. Hlavné menu tvorí tradične matica ikon, pričom naraz sa na displeji zobrazuje 9 ikon. Ikony sú farebné a po príchode kurzora na niektorú z nich sa ikona animuje. Okrem matice sa môžu ikony zobrazovať v zozname a vo forme tabov. Navyše, ikony si môže používateľ usporiadať podľa svojej ľubovôle. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku. Menu reagovalo veľmi rýchlo a celkovo na nás operačný systém pôsobil svižne.

V pohotovostnom režime môže mať používateľ zapnutý tzv. aktívny desktop. V rámci neho sa na displeji zobrazuje rad ikon pre prístup k vybraným funkciám, základné informácie z hudobného prehrávača a rádia, kalendár a poznámka.

Funkcie

Telefón ponúka štandardné funkcie pre svoju triedu. Nechýba mu budík, kalendár, zoznam úloh, poznámkový blok, kalkulačka, časovač, stopky či push-to-talk. V telefóne je aj diktafón, ktorý dokáže nahrávať hodinové záznamy. Pri nahrávaní telefonátu počuje človek na druhej strane linky pípnutie každých niekoľko sekúnd, takže tajné nahrávanie nie je možné. Chýba prehliadač kancelárskych dokumentov.

Telefónny adresár

Telefónny adresár pojme 1000 kontaktov a ku každému z nich možno priradiť rôzne informácie (viac telefónnych čísel, e-mail, video, adresu webstránky, zvonenie, názov firmy a podobne. Okrem mena, priezviska a telefónneho čísla treba ostatné pridávať cez menu. Vyhľadávanie funguje rovnako, ako pri iných modeloch Nokie. Po napísaní písmena sa zobrazí vyhľadávací box a je možné písať ďalšie znaky. Vyhľadávanie funguje ako filter, teda v zozname sa po zadaní reťazca znakov vypisujú len tie, ktoré vyhovujú.

Telefónny adresár možno synchronizovať s počítačom aj vzdialeným serverom.

Správy

Z Nokie 6500 slide možno posielať SMS aj MMS správy a e-maily. Editor nových správ funguje tak, že automaticky rozlišuje, či chce používateľ poslať SMS alebo MMS správu, teda okrem písania dlhého textu. Text dlhší ako 160 znakov sa rozdelí do viacerých SMS správ. Dá sa tomu vyhnúť prepnutím sa na režim MMS v menu. Pri písaní textu možno použiť prediktívny slovník T9, no treba počítať s tým, že používa znaky s diakritikou, čo značne redukuje maximálny počet znakov v jednej SMS správe.

Multimédia a Java

Nokia 6500 slide je vybavená aj hudobným prehrávačom, ktorý dokáže nahradiť samostatný vreckový prehrávač. Nevýhodou 6500 slide je absencia 3,5 mm jacku pre slúchadlá. Prehrávač si poradí s tradičnými formátmi ako MP3, MP4, WMA, AAC či AAC+. Jednotlivé skladby triedi podľa informácií z ID3 tagov podľa názvu, interpreta, albumu či žánru. Okrem toho si môže používateľ v rámci hudobnej knižnice vytvárať playlisty. Skladby možno prehrávať náhodne alebo ich opakovať donekonečna - jednu alebo všetky. K dispozícii je aj rozšírenie sterea a pomerne dobre spracovaný ekvalizér. Ponúka 5 nastavených ekvalizérov (normal, pop, rock, jazz a classical) a dve nastavenia pre používateľa. Počas prehrávania sa zobrazujú ovládacie prvky, hlasitosť, názov skladby a ďalšie informácie o skladbe, štýl prehrávania (opakovanie, náhodné) a pozícia v skladbe.

Okrem toho je v telefóne FM rádio s podporou prijímania dátových informácií RDS. Vďaka tomu dokáže automaticky vyhľadať lepšiu frekvenciu daného rádia počas cestovania. Prostredie rádia je podobné prostrediu prehrávača.

K dispozícii je aj Flash lite vo verzii 2.1.1 a Java vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

S Nokiou 6500 slide sa možno k internetu pripojiť maximálnou rýchlosťou 384 kilobitov za sekundu cez 3G/UMTS. V prípade, že je používateľ mimo pokrytia môže využiť pripojenie cez GPRS a EDGE. Škoda, že telefónu chýba možnosť pripojiť sa cez HSDPA. Na pripojenie k počítaču alebo inému mobilnému zariadeniu slúži bluetooth v2.0 s profilom A2DP. Telefón možno k počítaču pripojiť aj cez microUSB port.

V telefóne je vstavaná len základná pamäť s kapacitou 20 megabajtov, ktorú však možno rozšíriť až na 4 gigabajty pomocou pamäťových kariet microSD.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát je silnou stránkou tohto modelu. Je to najmä preto, že dokáže nahrávať video v rozlíšení VGA, teda 640 x 480 pixelov. Pri tomto rozlíšení zachytáva 15 snímok za sekundu, čo nie je pre úplne plynulý obraz dosť. Na druhej strane tento nedostatok kompenzuje vyššie rozlíšenie, ktoré sa v niektorých prípadoch hodí.

Kamera v režime fotoaparátu dokáže snímať fotky v rozlíšení 3,2 megapixelu (2048 x 1536 pixelov). Fotoaparát ponúka automatické ostrenie a blesk, čo mu umožňuje robiť pomerne kvalitné fotografie. Medzi nastaveniami nechýba vyváženie bielej, farebné efekty, samospúšť či nočný režim.

Zverejnené fotografie boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 pixelov.

Batéria

Štandardne sa s telefónom dodáva batéria BP-5M typu Li-Ion s kapacitou 900 mAh. Vyššia kapacita batérie znamená aj vyššiu výdrž telefónu, čo sa v prípade Nokie 6500 slide potvrdilo. Telefón nám pri bežnom používaní vydržal takmer 4 dni bez vypínania telefónu na noc. Výrobca pritom udáva výdrž na úrovni 320 hodín pohotovosti respektíve 6 hodín hovoru.

Celkové hodnotenie

Nokia 6500 slide nás zaujala svojím dizajnom, keď je väčšina krytu telefónu kovová, a fotoaparátom, ktorý dokáže nahrávať video v rozlíšení 640 x 480 pixelov. Toto rozlíšenie je totiž už použiteľné aj na počítači či na televízore. Samotný fotoaparát ponúka na súčasné pomery lepší štandard. Telefón má aj dobrý hudobný prehrávač. Je však trochu škoda, že nemá prehliadač dokumentov a podporu pre vysoko rýchlostné pripojenie na internet cez HSDPA. Používatelia sa tak budú musieť uspokojiť so štandardnou rýchlosťou 3G.