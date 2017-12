NBC a Fox pripravujú súpera pre YouTube

Stránka Hulu.com začne v najbližších mesiacoch ponúkať programy staníc Fox a NBC.

30. okt 2007 o 11:29 (čtk)

LOS ANGELES. Americké televízne spoločnosti NBC a FOX plánujú spustiť novú internetovú stránku Hulu.com, na ktorej budú môcť diváci zadarmo sledovať filmy a televízne seriály. Nová stránka má konkurovať portálu YouTube, ktorý je najpopulárnejšou stránkou umožňujúcou sledovanie videa.

Testovacia verzia stránky by sa mala rozbehnúť tento týždeň. Do plnej prevádzky by sa mala dostať v priebehu nasledujúcich mesiacov. Portál bude ponúkať relácie z produkcie NBC a Fox, ale aj filmy spoločností Sony a Metro-Gold­wyn-Mayer. V súčasnosti sú na stránke napríklad pútače na seriály Prison Break či Simp­sons. Relácie budú rovnako ako v televízii prerušované reklamou.

Stránka Hulu prichádza na trh v období vzrastajúceho napätia medzi televíznymi spoločnosťami a videoportálmi, na ktorých sa často objavujú neautorizované videá.