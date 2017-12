Ako používať na jednom mobile súčasne dve schránky GMailu

Zdá sa vám pri používaní javovskej aplikácie pre GMail a viacerých e-mailových schránok nepraktické stále sa odhlasovať a prihlasovať, aby ste kontrolovali obe?

30. okt 2007 o 10:50 Ivan Kahanec

Zdá sa vám pri používaní javovskej aplikácie pre GMail a viacerých e-mailových schránok nepraktické stále sa odhlasovať a prihlasovať, aby ste kontrolovali obe na jednom mobile? Hoci spoločnosť Google neumožňuje používať v jednej aplikácii viac schránok, existuje riešenie, na ktoré prišli redaktori intomobile.com.

Aplikácia pre GMail sa do mobilu inštaluje zo stránky www.gmail.com/app, pričom sa nainštaluje na každý mobil len raz a pri aktualizácii sa prepíše staršia verzia. Takto môže záujemca získať GMail pre jednu schránku. Po nainštalovaní a nastavení prvej aplikácie treba navštíviť stránku www.google.com/app a vybrať si možnosť "Are you in the UK or Germany?". Následne máte možnosť siatnuť si aplikáciu Google Mail. Tú si môžete stiahnuť a nastaviť pre druhú schránku. Limitom je, že takto môže mať používateľ na jednom mobile len dve schránky GMailu.

Ako je to možné a čo znamená veta "Are you in the UK or Germany"? Za všetkým treba hľadať zákon na ochranu autorských práv. Vo Veľkej Británii a Nemecku si totiž spoločnosť Google nemohla zaregistrovať ochrannú známku GMail a ani ju nesmie používať. Preto sa musí GMail v Nemecku a Británii nazývať Google Mail.

Redaktori intomobile.com otestovali postup na Nokii N81 s operačným systémom Symbian. V redakcii SME sme postup vyskúšali aj na mobile s uzatvoreným systémom (Nokia 6300) a fungoval.

Názorný postup:

Ako dostať dve GMail aplikácie do

jedného mobilu? Navštívte stránku www.gmail.com/app

a zvoľte link Download Gmail.

Aplikáciu nastavte pre prvú schránku.

Potom treba opäť navštíviť túto stránku

a zvoliť link "Are you in the UK or

Germany?".



Teraz stačí kliknúť na link Download

Google Mail a nastaviť túto aplikáciu

pre druhú schránku. Týmto jednoduchým spôsobom možno

na jednom mobile používať dve

schránky na GMail.com.





Zdroj: intomobile.com