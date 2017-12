Hydrophobia - oprávnený strach z vody

O hre toho nevieme mnoho, ale určite stála za predstavenie vo forme obšírnejšej novinky, ktorú sme sa vám rozhodli priniesť.

30. okt 2007 o 9:56 Ján Kordoš

Môžete vziať jed na to, že nepôjde o žiadnu nafukovačku, ale doslova plávajúci ostrov, na ktorom sa ocitne aj naša hrdinka Kate Wilson, ktorá sa zamestnala na tomto kolose ako systémová inžinierka aj napriek tomu, že trpí hydrofóbiou (fóbia z vody a kúpania sa). Kate však bude musieť svoj strach z vody prekonať. Rovnako ako v minulosti Titanic, aj Queen of the World začala klesať ku dnu, hoci ide o projekt pre horných desať tisíc, ktorí si mohli žiť vlastný život podľa pomerne benevolentných pravidiel na palube lodi. Pokým totiž ostávala v medzinárodných vodách, platili na nej jednoduché pravidlá: nesmiete ohroziť loď a pasažierov, inak máte všetko vo vlastných rukách. Ako je už zrejmé, lístok na palubu nedostal kde kto. Najlacnejšie miesta stáli 250 miliónov dolárov, čo predstavuje ročný (alebo životný) príjem málokoho z nás. Ak náhodou medzi vybraných patríte, zdravo vám závidíme a radi prijmeme vašu finančnú výpomoc.

Thomas Robert Malthus



Predstaviteľ klasickej politickej ekonómie. V roku 1798 vydal spis Esej o princípe populácie. V roku 1803 vydal rozsiahlejšie druhé vydanie, ktorého obsahom bolo vysvetlenie jeho populačnej teórie. Predniesol tézu, že príčinou biedy (vo vtedajšom Anglicku rástla nezamestnanosť) sú ľudské pudy (rozmnožovanie a prijímanie potravy). Ľudstvo nemá neobmedzené možnosti, ale naopak je spútané populačným zákonom. Podmienky obživy rastú lineárne, zatiaľ čo populácia narastá geometricky. Odmietal akékoľvek sociálne zákonodarstvo, ktoré navrhovali vtedajší kritici kapitalizmu. V teórii hodnoty reaguje na rast vplyvu kapitálu a tvrdí, že hodnota nemôže byť závislá iba na veľkosti práce, pretože súčasne je vynakladaný aj kapitál. Mzda a zisk vstupuje do nákladov.

Na loď sa teda dostala len vybraná spoločnosť, ktorá navyše musela prejsť výberom, podľa ktorého ste sa mohli stať kompetentnými prežiť si svoj sen na tomto plavidle. Celebrity a bohaté osobnosti príležitosť využili, rovnako i hlavičky zo spoločnosti NanoCell, ktoré pracujú na experimente, ktorý by zmenil svet k nepoznaniu. Extrahovanie vody na molekulárnej úrovni by na suchých miestach Zeme dokázalo mávnutím čarovného prútika vytvoriť vzácnu a k životu potrebnú tekutinu. Ako dobre vieme, otvorili by sa hranice pre rozvoj ďalšej populácie, čo je zas tŕňom v oku teroristickej organizácii pod vedením Alexa Moralesa. Títo špecialisti na problémy na seba nevešajú granáty za cieľom šírenia toho jediného správneho náboženstva, ich učenie sa zakladá na filozofii Thomasa Malthusa z 19.storočia, ktorý prehlasoval, že ľudská populácia sa rozširuje omnoho rýchlejšie, než zdroje obživy (viac v boxe).

Nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek hľadiska, NanoCell a Neo-Malthuisti si do náruče nepadnú, leda tak s dýkami v rukách. Keďže populácia stále stúpa (v hre to bude 12 miliárd ľudí, pričom sekta považuje za najlepšie riešenie okresať ľudstvo na pol miliardy... len tak medzi nami, lepšie je zametať si najprv pred svojim prahom, všakže), NanoCell, ktorý by tento nepriaznivý vývoj ešte urýchlil, musí byť vývoj zastavený akoukoľvek cestou. Aby to nebolo všetko, presne na prvé výročie lode nastane kolízia s neznámym plavidlom a následné poškodenie odsúdilo Queen of the World do úlohy potápajúceho sa štatistu.

Príbeh vcelku zaujímavý a na herný projekt neotrelý, ale hrateľnosť bude niesť taktiež originálne prvky. Formou adventúry i akcie budeme prechádzať jednotlivými poschodiami v podpalubí, zaplavovať miestnosti, ktoré sú pre náš postup nepotrebné, čím si sprístupníme inak zaplavené oblasti. Dôležitú úlohu bude hrať fyzikálny engine, ktorý počíta s váhou plávajúcich predmetov na hladine, takže stoličku odsuniete, no väčšie predmety vám môžu snaženie o záchranu prekaziť. Stúpajúca hladina núti hráča konať a využívať prostredie k svojmu prospechu. Navyše spomínaná hydrofóbia u hlavnej hrdinky spraví svoje s atmosférou a tešiť sa môžeme i na skľučujúce momenty. Pripomenieme ešte skrývanie sa pred teroristami a viac nám netreba.

Hydrophobia je zatiaľ v stave, ktorý má veľmi ďaleko do dokončenia a prvý termín zatiaľ nie je ani veľmi špecifický. Rok 2008 by však vyjsť mohol, určite by sme sa potešili, aj keby išlo o jeho záver.