Tori Emaki + Mesmerize - umenie v hrách?

O hrách, ktoré vám dnes predstavíme, vo svojej podstate ani nemôžeme hovoriť o klasických zástupcoch virtuálnej zábavy. Omnoho viac by sa hodilo prirovnanie k hračkám alebo dokonca zábavným programom.

30. okt 2007 o 9:05 Ján Kordoš

Oba boli vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Playlogic a nenájdete v nich žiadnu typickú hrateľnú zložku, slúžia skôr len pre pobavenie. Nutnosťou je vlastnenie kamery Playstation Eye, ktorá zabezpečuje pocit, že tieto „hry“ ovládate. Poďme sa však pozrieť na dva konkrétne príklady.

Tori Emaki

Pamätáte sa na kvalitný počin Okami, doslova umeleckého diela pre Playstation 2? Pred nejakým tým mesiacom sme si ho pripomenuli v nostalgickej recenzii, a to, že stále ide o hit, ktorý si zaslúži vašu pozornosť (minimálne, ak vlastníte PS2 a chcete skúsiť niečo originálne, šialené i zábavné zároveň), určite so zaobstaraním nespravíte veľkú chybu. Tori Emaki je titul spracovaný rovnakým štýlom, až na to, že si za vzor berie výhradne grafické spracovanie, ktoré akoby vypadlo práve z Okami. Kaligrafické zobrazenie krajiny v nádhernej kompozícii núti človeka iba pozerať a skúmať okolie. O tom vlastne Tori Emaki aj je. Jedinú hrateľnú zložku zastupuje možnosť ovládania kŕdľa vrán, ktoré nasledujú pohyb kurzora. Ten ovládate rukou, pričom nie ste odkázaní len na dvojrozmerný let krajinou, ale môžete lietať i do hĺbky. Veľkú myšlienku v tomto projekte nehľadajte, ide skôr o príjemnú možnosť užívať si nádherne spracované scenérie. Tie síce až na neustále poletujúce listy statické, no už len pohyb čiernych vtákov nakreslených štetcom majú príjemný efekt. Nie, že by vyslovene ukľudňovali, ale majú niečo do seba. Skvelá je hudba typicky japonského rázu, ktorá výborne dopĺňa putovanie krajinou. Pri Tori Emaki nevydržíte sedieť dlhé hodiny, nás však na niekoľko desiatok minút pobavil a zaujal. Hlbší zmysel nehľadajte akoby len odhaľujete príbeh v krajine, ktorý sa prechádzaním cez určité miesta mení a posúva ďalej. Také nemé rozprávanie života ľudí z pohľadu vtákov. Zaujímavé to rozhodne je.

Mesmerize

