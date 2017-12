Premiérové kino vo vašej obývačke

30. okt 2007 o 10:45 Milan Gigel

Kino je dnes štandardom

Obývačka vybavená televíznym prijímačom, priestorovým ozvučením a stolovým prehrávačom DVD diskov je dnes snáď už štandardom. Domácnosti využili v minulých rokoch výrazný pokles cien audio/video - techniky, s kúpou nového televízora mnohí zatiaľ váhajú. Výrazný medziročný pokles cien plochých televízorov je však výrazným stimulom a predajný boom bol zreteľný na pultoch predajní už počas minuloročnej vianočnej sezóny. Tí, čo však vyčkali na tohtoročnú sezónu, vedia, že ceny sa opäť prepadli takmer o tretinu, čo znamená kvalitnejší panel a väčšiu uhlopriečku pri rovnakej výške investície. O tom, že ceny budú naďalej klesať – i keď pomalším tempom – niet pochýb.

Dôležitá je rovnováha

Panelákové miestnosti nás vo výbere značne obmedzujú. Uhlopriečka filmového plátna sa odvíja od dĺžky miestnosti, priestorové reproduktory je potrebné umiestniť na kružnicu, hlasitá reprodukcia efektov ruší susedov. Preto často siahame po kompromisoch, ktoré nie vždy vyplývajú z finančných limitov. Na obmedzenia prihliadajú i výrobcovia, ktorí sa snažia vyjsť v ústrety každému.

Domáce kino je potrebné vždy chápať ako celok, inak bude investícia mrhaním peňazí. Malá uhlopriečka obrazovky a prebudený zvuk navodia atmosféru stiesnenosti, veľká obrazovka a príliš slabé ozvučenie sa naopak podpíšu na plytkom zážitku. Ak však vyberiete správne, môžete pri sledovaní zažiť rovnaké dobrodružstvo, ako pri návšteve kina.

Éra High Definiton klope na dvere

Ploché televízne panely zažívajú boom nielen kvôli atraktívnemu dizajnu a možnosti montáže na stenu, ale i vďaka vyššiemu rozlíšeniu, ktoré s množstvom detailov prehlbuje vizuálny zážitok z filmov. Kvalitný materiál pre sledovanie ponúkajú prevádzkovatelia digitálnych kábloviek, dostupné je digitálne satelitné vysielanie a na trhu sa objavila nová generácia stolových prehrávačov, ktoré pracujú s titulmi v High Definiton rozlíšení.

Znamená to, že namiesto 576 riadkov pozostáva obraz zo 720, či dokonca 1080 riadkov. Výsledkom je výstup, ktorý má 4 až 8-krát viac detailov ako ten, na ktorý sme si zvykli pri analógovom vysielaní. Problémom však je, že nedostatočná kvalita analógového signálu sa na takýchto modeloch znásobuje. Keďže kúpa nového televízora je investíciou na 8 až 10 rokov, kúpiť televízor, ktorý nie je „HD Ready“, sa nevypláca. Ešte stále sa na trhu objavujú vo „výhodných akciách“ modely, ktoré sú na vyspelých trhoch považované za zastaralé. Kúpa plazmy s rozlíšením 640x480 bodov je dnes už krokom do priepasti.

LCD alebo plazma?

V posledných dvoch rokoch obe technológie výrazne dospeli. Plazmy prekonali éru vypaľovania bodov, LCD panely dohnali nedostatky v rýchlosti odozvy, farebnosti, kontraste a zobrazovaní čiernej. Dá sa povedať, že rivalita sa prenáša z použitých technológií na samotné značky, ceny oboch technológií sa výrazne približujú na rovnakú hladinu. I napriek tomu si však oba druhy panelov zachovali svoje špecifiká.

Plazma očarí tých, čo majú radi športy a vychutnávajú si filmové tituly v tmavej obývačke. Typická je pre ňu vysoká detailnosť pri rýchlych dynamických scénach, kvalitné prekreslenie tmavých hororových scén a mäkký, prirodzený obraz. Akonáhle však do miestnosti vnikne svetlo, obraz jemne zosivie a príjemné nie sú ani odlesky na jej sklenom povrchu. V súvislosti s touto technológiou sa často hovorí i o vysokej spotrebe a nadmernej produkcii tepla. Austrálska vláda dala preto výrobcom energetické limity, ktoré musia do roku 2011 splniť. Ak neuspejú, plazmy budú na austrálskom trhu zakázané.

LCD televízory sú u spotrebiteľov najobľúbenejšie. Pri LCD technológii je dôležité sledovať parametre panelov, pretože tie sa v rámci jednotlivých generácii výrazne líšia. Aby nový televízor poskytol očakávaný komfort, panel musí pracovať s rozšíreným farebným spektrom, využívať prácu s dynamickým kontrastom a ak má byť správne zachytený i rýchly pohyb, 100-hertzová platforma je nevyhnutnosťou. Najlepší obraz majú najnovšie modely využívajúce LED podsvietenie. Ich cena je však zatiaľ privysoká. LCD panel vyniká svojim zobrazením i pri dennom svetle, pri výbere však obozretnosti nikdy nie je dosť. Predajcu vždy požiadajte o to, aby vám predviedol i obraz analógového vysielania.

Výrobcovia nechcú, aby boli ich televízory porovnávateľné ich parametrami. Preto určujú kontrastný pomer nejasne, ba neraz i zavádzajúco, nepoužívajú jednotné pravidlá pre popis parametrov. Schovávajú sa za názvy technológií a slovká ako dynamický či maximálny. Verte svojim očiam.

Pri výbere modelu sa neuspokojte so situáciou, kedy je prijímač vybavený iba analógovým tunerom a jediným digitálnym vstupom. Kombinovaný tuner digitál/analóg by mal byť samozrejmosťou a výhodou je aj veľký počet vstupov. Zariadenia budú v domácnosti pribúdať a vám sa nebude chcieť neustále prepájať káble. Do konca roku 2012 sa počíta s plnou digitalizáciou, niektoré krajiny prešli na nový štandard DVB-T i predčasne.

A čo projekcia?

Vyčariť veľkú uhlopriečku s obmedzeným rozpočtom je bez projekcie nemožné. Na trhu sú dve technológie, obe však vyžadujú pravidelnú investíciu do spotrebného materiálu. Lampy, ktoré sú v nich zdrojom svetla majú obmedzenú životnosť, ich cena je pomerne vysoká. Počítať je treba i s tým, že obraz je tým kvalitnejší, čím je v miestnosti väčšia tma.

Kompletným riešením, ktoré stačí vybaliť zo škatule, je projekčný televízor. Z pomedzi všetkých technológií má najlepší pomer medzi cenou a uhlopriečkou, počítať je však potrebné s väčšími priestorovými nárokmi. Hĺbka presahuje hranicu 40 centimetrov, takže do stiesnenej miestnosti určite nepatrí. Narozdiel od predchádzajúcich rokov, dnešné nové modely dokážu kvalitou obrazu učariť. Opäť však platia rovnaké pravidlá pre výber, ako pri LCD technológii.

Projektor je všestrannejší, bez kvalitného plátna sa však nezaobídete. Premietanie na stenu je možné, obraz však trpí slabším kontrastom, ostrosťou a farebnosťou. Platí pravidlo, že nerozhoduje jas, ale kontrast udávaný výrobcom. Čím je jas nižší a kontrast vyšší, tým bude zobrazenie kvalitnejšie. Na výber sú dve technológie – 3LCD a DLP. Pre prvú technológiu je typický kvalitný obraz bez preblikávania a obmedzenia farebnosti, pre druhú vysoký kontrast. V oboch prípadoch je však dôležitá hlučnosť pri chladení a množstvo tepla, ktoré sa naakumuluje v miestnosti. To môže byť v letnom období bez klimatizácie nepríjemné.

Ozvučenie s rozumom

Päťkanálový priestorový zvuk je na nezaplatenie, v menších miestnostiach je však potrebné počítať s kompromismi. Aby zvuk skutočne vynikol, je potrebné, aby boli reproduktory umiestnené na kružnici okolo pohovky. To môže byť v obývačke s nábytkom problém. Preto výrobcovia prišli s riešením, ktoré dokáže ozvučenie upraviť tak, aby vyniklo i v nevhodnom prostredí. Na kalibráciu sa používa mikrofón, ktorý prispôsobí výkon a oneskorenie tak, aby boli defekty v maximálnej miere potlačené. Počítať treba i s kabelážou, ktorej ukrytie vyžaduje dodatočné investície. Ideálne je počítať s nimi už pri rekonštrukcii. Riešením sú bezdrôtové reproduktory, ktoré si vystačia s napájacím káblom.

Omnoho viac sa však v posledných rokoch hovorí o kvalitnom trojkanálovom ozvučení, kde je dvojica predných reproduktorov doplnená o subwoofer. Keďže človek má iba dve uši, existujú technológie, ktoré dokážu ilúziu trojrozmerného priestoru navodiť i bez toho, aby bolo reproduktorov viac. Ak to s komfortom myslíte vážne, zájdite do špecializovanej predajne, aby ste sa zoznámili s možnosťami.

Tí, čo bývajú v paneláku, vedia, že subwoofer môže pri vybudení rušiť susedov viac, ako im je milé. Skutočnú dynamiku si môžete vychutnať i bez toho, aby ste sa obmedzovali. Existujú modely, ktoré kombinujú v subwooferi dva reproduktory, ktoré dokážu vibrácie obmedziť.

Do prehrávača veľa neinvestujte

Stolových DVD prehrávačov a kompletov s ozvučením je na trhu viac ako dosť, zdá sa však, že veľké investície nie sú príliš rozumné. Na trh prichádza nová generácia zariadení, ktoré namiesto DVD diskov používajú novú platformu HD-DVD a Blu-ray. Ponúka nielen vysoký detail obrazu, ale aj interaktivitu a pripojenie k internetu. Ceny sú zatiaľ vysoké, v priebehu dvoch rokov sa však očakáva prudký pokles.

Ak uvažujete o pripojení prehrávača k modernému televízoru, HDMI výstup by mal byť samozrejmosťou. Ak má obraz vyniknúť v plnej kvalite, bez dobrého spojenia ideálne výsledky nedosiahnete. Zladiť značku televízora s prehrávačom nie je na škodu. Výrobcovia ponúkajú komfort a vzájomnú komunikáciu, takže si vystačíte s jediným diaľkovým ovládačom, ktorý sa postará o optimálne nastavenia.

Trendom je aj nahrádzanie prehrávača multimediálnym počítačom, ktorý je zárukou všestrannosti. Takéto riešenie je ideálne pre tých, čo používajú ako zdroj multimédií internet.

Blu-ray, HD-DVD, hybridy

Vojna nových formátov filmových nosičov núti spolu s vysokými cenami zákazníkov čakať. Keďže sa výrobcovia nedohodli, rozhodnúť sa pre jedno z dvoch riešení znamená obmedziť sa v možnosti prehrávania druhého. O divákov zápasia nielen technologickí lídri, ale i filmové štúdia.

Blu-ray na viacerých trhoch technológiu HD-DVD predstihol, objavilo sa však i niekoľko prehrávačov, ktoré si lepšie či horšie poradia s oboma druhmi médií. Problémom zostáva kompatibilita. Keďže technológie sú na trhu zatiaľ prikrátko, neustále sa objavujú problémy s prehrávaním médií, hlavne ich interaktívnymi prvkami. Filmové tituly sú prepojené na bonusy z internetu a časť diskov tvorí i obslužný softvér, takže nie vždy všetko pracuje ako má. Bez ohľadu na to je však výstup natoľko atraktívny, že v priebehu roka je možné očakávať masívne nasadzovanie novej technológie. Na predvianočnom trhu sa objavili prvé prehrávače v strednej cenovej kategórii, na budúcoročnom už možno počítať s dobrou dostupnosťou.