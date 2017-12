Obedná pauza: lukostrelecké orgie

Bow Master Prelude patrí k výnimočne zábavným a prepracovaným flešovkám. Je na prvý pohľad mierne zložitejšia ako väčšina hier v našej rubrike, rozhodne však stojí za vašu pozornosť.

30. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Bow Master Prelude patrí k výnimočne zábavným a prepracovaným flešovkám. Je na prvý pohľad mierne zložitejšia ako väčšina hier v našej rubrike, rozhodne však stojí za vašu pozornosť.

Cieľom hry je ubrániť svoj hrad, hrdinu a vlajku, a prirodzene zničiť nepriateľa. Či už pokorením všetkých jeho jednotiek alebo ukoristením jeho vlajky. Hru robí zábavnou a zároveň odlišnou od podobných „stredovekých márovačiek" fakt, že vašou primárnou a vlastne jedinou zbraňou je luk. Musíte správne mieriť, brať do úvahy balistickú krivku i členitý terén, odhadovať slabé miesta nepriateľa a voliť správny typ šípov proti jeho jednotkám, rozvíjať ponuku svojich zbraní... Vyzerá to komplikovane, keď sa však s možnosťami zoznámite, prídete na to, že hra komplikovaná nie je a ponúka obrovskú porciu zábavy na dlhú dobu. Odporúčame všetkými desiatimi!

Ovládanie:

Je opäť jednoduché, aj keď na prvý pohľad hra prekypuje množstvom možností a môže odrádzať. Na začiatok potrebujete vedieť, že šípy strieľate pomocou myšky. Kliknete na zelenú krúžok, potiahnutím dozadu určíte strele smer a intenzitu, uvoľnením tlačidla vystrelíte. Hra zobrazuje stopu posledného napriahnutia, čo vám uľahčuje triafanie na to isté miesto, prípadne pomáha mierne korigovať vašu presnosť, ak je to nutné.

Vášho hrdinu môžete pohybovať dvoma smermi klávesmi A a D. Jeho východisková poloha je v hrade, takže ho na začiatku ani nevidíte. Keď ho tam chcete schovať naspäť (pretože je tam v bezpečí), musíte v blízkosti hradu stlačiť W.

Druh šípov a jednotiek si prepínate pomocou spodnej ľavej lišty. Medzi jednotlivými levelmi si môžete nakupovať lepšie vybavenie, peniaze získavate za úspešné misie, presnosť, mieru škody, ktorú spôsobíte nepriateľovi, atď.

Opísať hru podrobne by skutočne zabralo niekoľko stránok, na veľa vecí však prídete úplne intuitívne. Že hradu na druhej strane obrazovky obyčajnými šípmi príliš neublížite, že katapult zničíte najlepšie pomocou ohňa, že vášho hrdinu nemôžete posielať z hradu, keď je vonku príliš veľa nepriateľských jednotiek, že špeciálnym šípom trvá dlhšie, pokiaľ sa nabijú... To všetko sa rýchlo dovtípite aj sami.

Ak by ste mali s mierením problém, môžete prepnúť na jednoduchšie varianty, pričom počítač najťažšiu prácu (teda určovanie smeru a intenzity strely) robí za vás, pripravíte sa tak ale o pravé potešenie z hry.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.