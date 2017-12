Blue Dragon - v tieni velikánov

Microsoft disponuje skutočne obrovským množstvom peňazí a z času na čas ma mu podarí i túto výhodu zúročiť vo svoj prospech. Novozaložené japonské štúdio s názvom Mistwalker úpenlivo pracuje temer výlučne pre Xbox 360 a ich prvé dieťa už má aj svoje meno,

29. okt 2007 o 17:30 Ján Pásztor

Jedna z najznámejších RPG sérii sveta, hra Final Fantasy, sa zrodila už pred viac než dvadsiatimi rokmi a zožala úspech, o akom sa mnohým iným hrám môže len snívať. Pred pár rokmi však došlo k výraznej zmene. Z tímu tvorcov odišiel zakladateľ a dalo by sa povedať aj otec série, Hironobu Sakaguchi. Pravé dôvody pozná len on sám, no na verejnosť vyplávali informácie o jeho nespokojnosti so smerom, kam sa séria začala uberať. Krátko nato založil vlastné štúdio pod názvom Mistwalker a správu o tom, že po jeho boku budú pracovať vysoko talentovaní ľudia, zatienila hneď ďalšia. Vývoj nových hier bude prebiehať podľa jeho vlastných predstáv, avšak výlučne pre konzolu Xbox 360. Microsoftu sa prosto podaril husársky kúsok, zlanáriť na svoju stranu potencionálne eso, ktoré by mohlo dokonca zvrátiť jeho nepriaznivú situáciu na japonskom trhu.

Všetkým, ktorí videoherný biznis nesledujú do hĺbky, prezradím, že pod pojmom nepriaznivú som mal na mysli skôr katastrofálnu. I v Európe môžeme nájsť niekoľko štátov, kde značku Xbox ľudia automaticky odsúvajú na druhú koľaj, no aj tieto štáty zrejme nikdy nedosiahnu averziu s akou pristupujú k tejto konzole ľudia z krajiny vychádzajúceho slnka. Microsoft sa môže snažiť ako len chce, pumpuje do tohto regiónu milióny dolárov, avšak bez výsledného efektu. Všetky ostatné spoločnosti by to už dávno vzdali, každý súdny človek vidí, že to jednoducho nemá zmysel. Konkurenčné spoločnosti Sony a Nintendo sú schopné predať behom niekoľkých týždňov to, čo sa Microsoftu nepodarí za celé obdobie jednej konzoly na tomto trhu. Vznikom štúdia Mistwalker ale vznikla iskrička nádeje. Oznámené boli hneď dva tituly, Blue Dragon a Lost Odyssey, oba ako stvorené pre japonský trh. Dnes vám už viem povedať, že prvý z menovaných síce vytvoril rekord v rámci platformy, no z pohľadu očakávaní rozčeril vody videoherného biznisu asi ako letná kvapka po dopade na jazero. Ešte horšie však hra dopadla za veľkou mlákou, kedy okrem vlažného prijatia si vyslúžila aj pomerne kritické recenzie, s ktorými som ja až do momentu obdržania hrateľnej demo verzie, nesúhlasil. Odvtedy už ale prešiel nejaký ten piatok a hra zavítala na pulty našich obchodov. Či ide skutočne o prelomový titul, ktorí aspoň na starom kontinente vyvolá migráciu fanúšikov tohto žánru smerom k americkej konzole, sa dozviete už o pár riadkov nižšie.

Scenáristom sa po mnohých rokoch stal opäť Sakaguchi a spolu s Akira Toriyamom vytvorili fantasy svet plný prapodivných stvorení, starých ale aj nových technológii a postáv pripomínajúcich sériu Dragon Quest. Blue Dragon začína v malej dedinke uprostred pustatiny pohľadom na hlavnú postavu, energického chlapca Shu. Príjemnú atmosféru pokojného dňa naruší náhle zahalenie oblohy fialovými mrakmi a monštrum nazývané aj pozemným žralokom. V poslednej dobe sa podobné vpády dejú stále častejšie a tak sa Shu so svojimi kamarátmi rozhodne s ním urobiť krátky proces. Poraziť však toto monštrum vyžaduje viac než len detsky nápad a zakrátko sa naši hrdinovia ocitnú v útrobách neznámej jaskyne, kde ich príšera zatiahla. Avšak ich najväčšie dobrodružstvo ešte len začína. Potenciál vyrozprávania epického príbehu na novej generácii konzol si pravdepodobne ani nevieme predstaviť. Práve v tejto oblasti Blue Dragon zlyhal. Hre chýbajú veľké momenty, ktoré by hráča vtlačili do kresla, nehovoriac o rušivých elementoch, o ktorých si ešte čo to povieme.

GRAFIKA 7 / 10

Hneď skraja musím povedať, očakával som oveľa viac. Po zhliadnutí prvého videa, ktorým Mistwalker prezentoval Blue Dragon, som mal pocit, že toto bude zrejme najkrajšie vyzerajúca konzolová hra. O tom, ako veľmi som sa mýlil, už vedia všetci, ktorí si hru zadovážili alebo vyskúšali voľne dostupné demo na Xbox Live. Existujú pasáže, kde hra skutočne vynikne a dalo by sa povedať až nadchne, ale vo väčšine prípadov bude hráč maximálne sklamaný. Poďme ale poporiadku. Animácie sa delia do dvoch skupín, jedny prebiehajú v reálnom čase, ostatné sú renderované. Tu sa dostávam k prvému rušivému elementu, o ktorom som pred chvíľkou hovoril. Viaceré animácie sa skladajú z niekoľkých menších, ktoré tvoria jeden celok. Namiesto však jednej máme niekedy aj päť idúcich za sebou. Obrazovka preto na okamih sčernie, aby sa mohla načítať ďalšia. Tým sa kazí komplet celý pôžitok zo sledovania udalosti. S niečím podobným by sa ešte hráč zmieril, ale s pomerne častým spomaľovaným hry nikdy. Tempo hry sa týmto rapídne zníži až do takej podoby, kedy hra začína pôsobiť nudne. Ak si k tomu pripočítate fakt, že ide o hru, kde sú súboje založené na kolách, máte scenár pre nudu ako vyšitý. Slabinou technického spracovania sú aj mnohé prostredia. Pri porovnaní Blue Dragon, predstaviteľa RPG novej generácie, s veľmi podobnou hrou Dragon Quest VIII pre PlayStation 2, dostaneme vo výslednom porovnaní síce lepšie vyzerajúcu hru, ale zas nie o toľko, aby nás to položilo do kolien.

INTERFACE 9 / 10

Blue Dragon predstavuje RPG v pravom slova zmysle. Nech sa ale nikto nenechá zmiasť detským dizajnom. Ten síce kruto ovplyvnil viaceré aspekty hry, no na tradičné gro, ktoré by malo obsahovať každé dobré RPG, nesiahlo. Samozrejme hovorím o vývoji postáv a mechanizmu zdokonaľovania jednotlivých úrovní. Samotné menu je navrhnuté tak, aby ho behom niekoľkých sekúnd pochopil každý bez väčších problémov. Orientácia v ňom je skutočne jednoduchá a malé rady počas hry hráča navigujú k najoptimálnejším nastaveniam. Obrazovka počas hry ponúka všetky potrebné informácie a keby aj tá niekomu nestačila, tvorcovia implantovali do hry akýsi mechanický hlas, ktorý komentuje všetko, čo ste práve vykonali, alebo čo sa pravé s vašou skupinou udialo. V praxi to vyzerá asi takto, nájdete poklad, ktorý sa automaticky zobrazí na obrazovke aj s popisom a mysteriózny hlas vám okrem toho oznámi, čo ste zhruba našli. Zároveň vám aj povie, kedy už môžete po animácii ovládať postavu a či sa k vám niekto pridal.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Začnime tým, čo predstavuje podstatu každého RPG, súbojmi. Ako som už vyššie spomínal, hra trpí pomerne častým spomaľovaním, čo sa nanešťastie najviac prejavuje práve v súbojoch. Niekedy k spomaleniu ani netreba ohromné efekty, hoci s nimi je to o poznanie horšie. Tempo hry však zrážajú aj animácie nepriateľov pri uskutočňovaní ich útokov. Tie sú ako sa nižšie dozviete nehorázne slabé. Akonáhle sa dostanete do súboja, rozmýšľate nad najrýchlejšou cestou vyhladenia všetkých nepriateľov, ešte predným než sa ktorýkoľvek z nich stihne dostať k slovu. Nie však pred strachom z porážky, ale z dôvodu ich pomalých útokov. Našťastie nepriateľov vidno. Súboje sa síce strhávajú do pomyselnej arény pripomínajúcej danú oblasť, ale vďaka možnosti vidieť nepriateľov pred zahájením súboja, sa im môžete veľmi ľahko vyhnúť. Taktiež je možné vyvolať kruh vôkol hlavnej postavy, ohraničujúci bojové pole. Ak sa v ňom nachádza viacero nepriateľov naraz, môžete vyvolať súboj so všetkými súčasne. Niektorí nepriatelia sa navyše nenávidia a pri vyvolaní súboja, kde sa budú nachádzať znepriatelené strany, dochádza k boju monštier navzájom, vy si zatiaľ môžete doplniť energiu alebo im pomôcť vo vzájomnom vyhladení.

Hra sa skladá z troch častí, ľuďmi obývaných osád, dungeonov a svetovej mapy. Ak ste náhodou hrali jedno zo starších japonských RPG, tento systém je vám dobre známy. Svetová mapa slúži na presun z jedného mesta do druhého, pričom tvorí ucelenú planétu, kde sa vaša maličkosť nachádza v zväčšenej podobe, zatiaľ čo mesta vidno v miniatúrnej podobe. Pri vstupe do mesta sa otvárajú nové možnosti, medzi inými skúmanie okolia. V hre Blue Dragon môžete skúmať prakticky čokoľvek, temer každučkú skriňu, vázu, ovocie, neporiadok a vôbec všetko, čo nejakým spôsobom vytŕča. Prirodzene takéto pracne a zdĺhavé skúmanie prináša svoje ovocie, väčšinou takto nájdete zlato a rôzne predmety, výnimočne však aj skúsenostné body alebo permanentné zvýšene niektorého z atribútov. Statusy atribútov sa rôznia od práve nastaveného zamestnania, v hre sa ich nachádza deväť a každé disponuje špecifickými vlastnosťami, ktoré je možné navzájom kombinovať.

MULTIPLAYER

Podporu viacerých hráčov hra neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Zvukové efekty sú prinajmenšom vynikajúce, či už hovoríme o boji z blízka, alebo pri používaní mágie. Dokonca sa menia počas súboja pre každú postavu zvlášť pri objavení sa ich tieňa, závisí to od práve nastaveného zamestnania. Čo však túto skutočnosť zráža na kolená, je dabing. Hoci všetky postavy vystupujú so svojimi hlasmi vierohodne, dabing hlavnej postavy sa jednoducho nedá počúvať. Netuším, kto mohol vybrať dabléra pre túto postavu. Malým zadosťučinením je možnosť výberu iného jazyka, konkrétne japončiny a francúzštiny.

HUDBA 7 / 10

Približne v prvej tretine hry si uvedomíte, že s hudbou niečo nie je v poriadku. Skutočne nechápem, kde sa stal problém, či v tom, že Sakaguchi napísal texty aj niektorých piesní alebo niekto nepochopil, pre akú hru sa vlastne tieto skladby použijú. Za hudobným doprovodom stojí ikona hudobnej scény pre videohry, Nobuo Uematsu. Pritom nejde len o mňa, ale aj ľudia, ktorí sa mihli okolo mňa počas hrania si všimli, že s hudbou vzhľadom k danej hre nie je niečo v poriadku. V určitých pasážach som ju dokonca musel vypnúť, jednoducho sa to nedalo počúvať.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Obtiažnosť hry závisí od jedného rozhodujúceho faktora - a tak, či má hráč prístup na Xbox Live alebo nie. Pokiaľ takúto možnosť nemáte, čaká vás triviálne dobrodružstvo, kedy nepriateľov porazíte i so zatvorenými očami. Nemusíte sa ani počas príbehu zastaviť a umelo zvyšovať úrovne postáv. Nepriatelia odoberajú veľmi málo energie a ich samotná životná energia je tak malá, že veľakrát aj čarodejník so svojou úbohou silou útoku porazí nepriateľa. Druhou stránkou mince je sťahovateľný obsah voľne dostupný na Xbox Live, s ním sa hlavná obrazovka rozšíri o ponuku novej hry plus, kde si budete môcť preniesť získané skúsenosti a predmety z predchádzajúcej hry a taktiež dve nové obtiažnosti. Obe samozrejme ťažšie než primárna. S nimi to už ani zďaleka nebude také jednoduché a pokiaľ sa nebudete sústrediť na sto percent, uvidíte obrazovku s nápisom Game Over veľmi často.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,5 / 10

Blue Dragon mal predpoklad stať sa najlepším japonským RPG novej generácie, avšak ako sami po prečítaní recenzie vidíte, ostal iba v tieni veľkých titulov tejto sezóny. Nechce sa mi ani veriť ako celý tento projekt dopadol, stoja za ním velikáni, ktorí nám priniesli nejednu skvelú hru, zrejme bude skutočne pravdou, že aj majster tesár sa utne. Zároveň však nechcem vytvoriť dojem nepodarku. Blue Dragon stále obsahuje výborný a skvelo fungujúci systém vylepšovania postáv, ak ale túžite po pravom japonskom RPG pre Xbox 360, siahnite po Eternal Sonata.