Apple zarobí na každom iPhone 831 dolárov

A to aj napriek tomu, že ho predáva za 399 dolárov. Je to možné vďaka tomu, že 18 dolárov mesačne, ktoré zaplatí klient operátorovi AT&T ide Apple.

29. okt 2007 o 14:37 Ivan Kahanec

Už pred časom bolo známe, že Apple žiada od operátorov akýsi poplatok za exkluzivitu, ktorý platia jeho klienti vo forme mesačného paušálu. V Európe sa hovorilo o desiatich percentách z faktúry, no v USA doteraz nebolo jasné, o koľko peňazí ide. Zmenilo sa to. Z každej faktúry, ktorú klient zaplatí AT&T za využívanie jeho služieb na iPhone, putuje 18 dolárov do vrecka Apple. Špeciálne mesačné programy pre iPhone vyjdú na 60 až 100 dolárov mesačne.

Počas celého trvania záväzku ide teda o 432 dolárov na každého klienta. Treba dodať, že Apple predalo vyše 1,4 milióna iPhonov - hovoríme teda o 604 miliónoch dolárov extra. AT&T je exkluzívnym predajcom iPhonu pre USA.

iPhone sa spočiatku predával za 599 a neskôr za 399 dolárov (verzia s kapacitou 8 gigabajtov pamäte). Celkovo teda záujemca o iPhone zaplatí spoločnosti Apple 831 dolárov, čo je niečo vyše 20-tisíc korún. Za túto sumu si však môže kúpiť Nokiu či Sony Ericsson s lepšími parametrami. Ešte počas leta analytici Portelligent odhadl, že súčiastky v iPhone stoja okolo 220 dolárov.

V Európe vo Francúzsku sa bude iPhone predávať aj neblokovaný, čo zrejme obmedzí zisk Apple zo služieb operátorov. Vo Francúzsku predáva iPhone Orange, v Nemecku T-Mobile a vo Veľkej Británii O2.

Zdroj: gizmodo.com