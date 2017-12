Dramatický pokles cien s O2 neprišiel

Klienti mobilných operátorov, ktorí očakávali od tretieho operátora SMS správy za korunu či výrazne lepšiu ponuku akciových mobilov, sú sklamaní.

29. okt 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. „Čakal som viac.“ To bola asi najčastejšia reakcia na prvé ponuky tretieho operátora O2, ktorý spustil prevádzku vo februári tohto roka. Jeho nevýhodou bolo aj to, že prví klien­ti síce mohli volať za dve koruny za minútu, no len iným klientom O2, ktorých nebolo až tak veľa. V súčasnosti deklaruje tretí operátor „takmer pol milióna klientov“. Na porovnanie, T-Mobile mal na konci minulého roka vyše 2,2 milióna a Orange reportoval svojej materskej firme okolo 2,7 milióna klien­tov (3,008 milióna pri rovnakej metodike, ako používajú ostatní slovenskí operátori).

So zaujímavou ponukou prišiel nováčik až v septembri, keď predstavil paušály porovnateľné s tými od konkurencie. V rámci akcie mohli klienti získať volania za korunu do všetkých slovenských sietí na deväť a viac mesiacov pri ročnej viazanosti. Táto ponuka je zaujímavá aj v prípade, že klient volá viac do konkurenčnej siete, ako do vlastnej.

Esemesky nezlacneli

Od príchodu tretieho operátora si klienti Orangeu a T-Mobilu sľubovali SMS správy za korunu, lepšie telefóny v akcio­vých ponukách, väčšiu starostlivosť o zákazníka či výhodnejšie dátové balíky na pripojenie na internet. Tí, ktorí čakali lacné textové správy alebo výhodnejšie dátové balíky, sa zatiaľ nedočkali. Esemesky stoja v O2 tri koruny, čo je niekedy aj viac ako u konkurencie. Dátové balíky sú podobné ako u konkurencie.

V niektorých prípadoch podliezol nováčik ceny volaní v štandardnej ponuke paušálov konkurencie. Vladimír Ondrovič z Asociácie telekomunikačných operátorov však hovorí, že z celkového pohľadu pokles cien nie je zatiaľ viditeľný. „Ponuky operátorov je navyše problematické porovnávať, keďže portfólio O2 je iné ako u ostatných dvoch operátorov,“ povedal.

Odlišný pohľad má Telekomunikačný úrad, ktorý sa však k stavu na trhu vyjadruje zdržanlivo. „Príchod tretieho operátora na trh je vidieť aj na cenovej politike všetkých operátorov,“ povedal hovorca úradu Roman Vavro. Dodal, že ďalšie pozitívne zmeny sa dajú očakávať s rozširovaním vlastnej siete O2.

V súčasnosti totiž nový operátor platí za prenájom siete T-Mobilu, a teda niektoré volania musí dotovať. Situáciu na trhu však bude môcť úrad zhodnotiť až po ukončení analýz relevantných trhov, ktoré práve prebiehajú.

Bitka o klientov sa zostrila

Najväčším prínosom príchodu tretieho operátora na trh je boj operátorov o klienta. „Po príchode O2 si môžeme všimnúť, že sa ostatní dvaja hráči na trhu začali viac snažiť o zákazníka,“ povedal Ondrovič. Napríklad T-Com a T-Mobile už v súčasnosti označujú svoje akciové ponuky za vianočné.

Mnoho klientov, ktorým sa skončí viazanosť v lete, totiž čaká na vianočné akcie. Tie zväčša bývajú najvýhodnejšie. „Hodnotiť vplyv O2 na trh je však zatiaľ predčasné, pôsobí na ňom totiž len krátko,“ povedal Ondrovič.

Príchod tretieho operátora sa prejavil aj na výraznom náraste rozšírenia mobilov medzi obyvateľmi Slovenska. Na konci roka 2006 používalo mobilné telefóny 4,9 milióna klientov, čo je zhruba 90-percentná penetrácia. Na konci júna už bola penetrácia takmer 100 percent a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 102 percent. Počas vianočných sviatkov sa však dá počítať s výraznejším rastom poč­tu klientov ako v iných častiach­ roka.