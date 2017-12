Telefonovanie cez internet – odteraz bez šumu a zrozumiteľne

Hlas cez internet je lacný a neraz dokonca i zadarmo. Kvalita zvuku však v rušnejšom prostredí zaostáva za štandardom, ktorý ponúkajú mobilní operátori. Ak si do svojho počítača doinštalujete inteligentný filter, internetové hovory budú zrozumiteľnejšie a

28. okt 2007 o 10:05 Milan Gigel, (mg)

jasnejšie.

NoiseFree je útly softvérový balíček, ktorého úlohou je odfiltrovať z hlasovej komunikácie ruchy, ktoré do nej nepatria. Postará sa o stlmenie ozvien, uhladí oneskorenia, potlačí šum a postará sa o to, aby hovorené slovo dominovalo nad všetkým ostatným. Využíva na to novú skupinu algoritmov, ktoré sú nenáročné na operačnú pamäť, ale aj strojový čas. Softvér je tak vhodný i pre tých, čo telefonujú v teréne prostredníctvom notebooku.

Inštalácia je triviálna, modul spolupracuje so všetkými bežnými VoIP klientmi, vrátane Skype a Google Talk. Bezplatná testovacia verzia je funkčná do konca decembra, pred stiahnutím je vyžadovaná registrácia. NoiseFree ponúka skutočne kvalitné vylepšenie komunikácie, inštalácia sa vyplatí.

Dostupnosť: http://www.noise-free-wireless.com/