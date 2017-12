Obedná pauza: rúbačka

Týždeň začíname zostra. Hra Dad and me ide v šľapajach prastarého žánru Beat ‘em up a my veríme, že jej brutálny koncept dokážu naši čitatelia prijať s nadhľadom, aký mu prináleží.

29. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Dad and me je prosto bezhlavá rúbačka. A skutočne výborná bezhlavá rúbačka. V koži agresívneho fialového nabúchanca sa vydáte naprieč ulicami s jediným cieľom - vymlátiť vo vašom okolí všetko, čo sa hýbe. Hra je vybavená zábavnou grafikou, zvukmi, preexponovaným ale pomerne vtipne poňatým násilím a hlavne bohatým inventárom ťahov a komb. Niet čo dodať, iba ak... NA NIIICH! Ovládanie:

Pohybujete sa šípkami, k dispozícii máte dva druhy úderov, slabší (A) a silnejší (S). Kombináciou týchto 6 klávesov ale môžete dosiahnuť veľké množstvo ťahov. Do niektorých vás zasvätíme, na ostatné po čase prídete sami:

A + S (spolu) - spodný hák,

->, -> - beh,

->, ->, S - kolotoč (kombo dosiahnete opätovným a rýchlym stláčaním S),

->, ->, A - wrestlingový hod na nepriateľa,

-> - uchmatnutie nepriateľa (v jeho blízkosti),

-> + A ak držíte nepriateľa v rukách - hod požadovaným smerom,

A v blízkosti predmetu - uchopenie (-> + A hod predmetu). Vľavo hore je ukazovateľ vašej energie, podobne aj merač vašej rozzúrenosti (rage). Keď ho naplníte (asi netreba zdôrazňovať, akým spôsobom), stanete sa na istý čas silnejším. Energia nepriateľov je v pravom hornom rohu okna. V hre sa nachádza mnoho interaktívnych predmetov, nebezpečných bossov s poriadnou dávkou energie... ale na to všetko už prídete sami. Beat ‘em up! Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.