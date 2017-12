World in Conflict - studená vojna trochu inak

Studená vojna, ktorá sa nikdy neskončila. Práve naopak, konflikt medzi západom a východným blokom sa zostril a vyústil do tretej svetovej vojny. Alternatívno-historické klišé alebo silný príbeh podaný výnimočnou formou?

26. okt 2007 o 15:04 Tomáš Mašek

Massive Entertainment nemal pri vývoji hry na ružiach ustlané. Real-time stratégiám v posledných rokoch akoby dochádzal dych a mali stále menej fanúšikov – možno práve kvôli roky nezmenenému konceptu, štandardizovanému ovládaniu a unifikovaným bojujúcim stranám. Trio Rusi, Spojenci a Američania sa mleli stále dokola v hrách rôznych názvov, avšak vo výsledku takmer rovnakých. V tomto ohľade World in Conflict opäť neprináša nič nové a kombo odvekých znepriatelených strán tu máme zas, no svojím alternatívnym pohľadom na históriu a nevšedným, dynamickým herným štýlom vnáša do stagnujúceho žánru oživenie.

World in Conflict sa mediálne prezentoval ako seriózna multiplayerová záležitosť, avšak hra jedného hráča je práve vďaka silnému príbehu minimálne rovnako dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou. Kampaň, v ktorej si bohužiaľ vyskúšate boj za len jednu stranu – USA – sa odohráva v rámci štrnástich misií. Vžijete sa do roly mladého poručíka Parkera, za ktorým sa ešte ani nestihli zavrieť brány Westpointu a už dostal za úlohu prevziať velenie nad Rusmi zdecimovanou obranu amerického pobrežia.

World in Conflict nerobí žiadne okoly a hráča hádže priamo do vody – hneď prvé úvodné misie si vyskúšate, čo je to boj proti presile, aké je to zahájiť šialený ústup a evakuáciu posledných preživších, zatiaľ čo na krk vám dýchajú ruské tankové divízie a domy sú plné záškodníkov s pancerfaustmi, ktorí dokážu nečakane zlikvidovať polovicu vašej ťažkopádne pozbieranej armády, či zo začiatku skôr ozbronej hŕstky. Úvodné boje sa odohrávajú v meste Seattle a ponúkajú hneď naozaj jedinečnú atmosféru mestských bojov, akú sme tu už dlho nemali, avšak hlavným cieľom týchto misií nie je vyhrať, ale ustúpiť s čo najmenšími stratami. Ďalej sa kampaň odohráva v nie celkom chronologickom duchu, ale scenár a nadväznosť jednotlivých misií je skôr dynamický – budete sa vracať v čase ešte pred samotné vypuknutie vojny na americkom území a takto odhaľovať pozadie príbehu a spojivká vedúce k zdrvujúcej invázií, ktorú nepripravená US Army nečakala a nezvládla. Prostredie misií je veľmi variabilné, v neskorších fázach hry sa dostanete do Európy, ba aj do samotného Ruska. Náplň hry je viac-menej jednotná – ide väčšinou o postup územím, pričom je nutné postupne obsadzovať rôzne strategické miesta.

Prostredie je plasticky vymodelované, plne interaktívne a hra vás núti využívať všemožné prvky terénu vo svoj prospech. O to sa však samozrejme snažia aj protivníkové jednotky a preto najmä terénne vyvýšeniny, či strategické miesta v mestách sa stanú miestom najtvrdších stretov.

Tým, že autori ponúkli hráčom iba jednu kampaň, si pootvorili zadné vrátka, ktoré im umožnia na hru nadväzovať sériou datadiskov a sprístupniť aj boj za druhú stranu. Čas ukáže, ako sa to vyvinie.

Čo však robí World in Conflict kvalitnou hrou, je jeho zaujímavý herný koncept. Hra nejde zaužívanou cestou vyšľapanou tisíckami priemerných stratégií a nekladie dôraz na stavbu základne a budovanie bojaschopnej armády. Všetko je v hre sústredený na samotný boj. Za každú zničenú nepriateľskú jednotku sa pripočítajú do fiktívnej kasičky nejaké tie káčerovky, za ktoré následne hráč nakupuje – či už posily v podobe rôznych jednotiek, alebo rôzne podporné bojové akcie – delostrelectvo, napalm, ale aj atómovú bombu. Príjemným spestrením je možnosť využívať špeciálne bojové schopnosti jednotiek – sú to schopnosti, ktorých „nabitie“ trvá dlhší čas, a preto ich využitie treba vhodne načasovať. Patria sem rôzne riadené strely, granáty, či dymová clona, ktorá otvára nové možnosti bezpečného úteku z krízovej situácie.

Samozrejmosťou je tvorba bojových formácií či možnosť pechotou obsadzovať budovy. Možností je skrátka nespočetne, World in Conflict je veľmi detailnou hrou, a i keď ide na prvý pohľad o drobnosti, práve tie sú najdôležitejšie pre dobrý pocit z hrania prepracovanej a komplexnej hry.

video //www.sme.sk/vp/518/

GRAFIKA 9 / 10

Statické screenshoty pravedpodobne neukážu silu grafického spracovania, avšak vidieť World in Conflict v pohybe je naozajstná pastva pre oči. Dá sa povedať, že grafika tu tvorí minimálne tri štvrtiny zážitku a nebyť takto kvalitného vizuálu, hra by určite nezožala taký úspech. World in Conflict je totiž v prvom rade o atmosfére, ktorá je tu neuveriteľne hutná a živá, vtiahne vás do deja a podstatný podiel na tom má práve grafika. Samotný herný štýl je síce zábavný, ale povedzme si na rovinu, revolúciu v žánri neprináša. Takmer dokonalý dojem z hry však vyvoláva stopercentný dizajn úrovní a dynamika, ktoré je jednoznačne podopretá presvedčivými efekatmi, in-game animáciami a výborne funkčnou kamerou, ktorá je veľmi voľná a dáva hráčovi pocítiť skutočný priestor. Priestor plný výbuchov, dymu, padákov, ruín a lietajúcich guliek.

Hardwarové nároky su naozaj kruté, najmä pokiaľ si budete chcieť vychutnať World in Conflict v plnej kráse. 1 GB RAM už začína byť primálo a na zabrať dostanú aj najsilnejšie grafické karty dostupné na trhu. Od autorov je však pekné, že do hry zahrnuli veľmi obsiahle možnosti optimalizácie detailov, čím umožnili hru ponastavovať tak, aby išla aj na slabších konfiguráciach. Avšak samozrejme za cenu slabšej kvality. Na najnižších detailoch už to skrátka nie je ono...

INTERFACE 9 / 10

Práve spomínaná voľnosť kamery a pohybu je to, čo sprístupňuje hru masám. World in Conflict sa totiž ovláda štýlom pripomínajúcim FPS. WASD – ako tradičné kombo na ovládanie pohybu tu slúži na pohyb kamery a myška na ovládanie jednotlivých jednotiek a samozrejme zoomovanie kamery. To prináša zo začiatku možno trochu zmätok, najmä pre tých konzervatívnejších, zvyknutých na zaužívané štandardy, no po krátkom zžití s novým systémom začnete objavovať jeho nesporné klady. Najdôležitejšie je, že takéto ovládanie dodáva hre šmrnc a dynamiku.

HUD je absolútne ergonomický a pochopiteľný aj pre úplného začiatočníka, a keby s tým mal niekto problém k dispozícií je step-by-step tutorial, ktorý hráča bude držať za ručičku a prevedie ho základnými hernými činnosťami.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Aj hráč, ktorý neobľubuje RTS, sa bude pri hraní World in Conflict veľkolepo baviť. O fanúšikoch tohto žánru ani nehovoriac. Možno som už veľakrát omieľal slovo dynamika, ale je to vlastnosť, ktorá z World in Conflict robí nesmierne zábavnú a chytľavú záležitosť. Keby sme si celú hru rozmenili na drobné, prídeme na to, že ani jeden z herných prvkov nie je originálny, revolučný, či inak prevratný, ale autorom sa všetky jednotlivé drobnosti podarilo spojiť do takmer dokonalého celku.

Atmosféru počas hrania dotvára pocit, že vaša jednotka – jednotka poručíka Parkera – je len jednou z mnohých divízií bojujúcich vo vojne. Nemáte pocit všemocného pána vládcu, ktorý vládne nad nebom i zemou, vaše jednotky sú len malými kolieskami obrovského súkolia a od toho sa odvíja aj početnosť vašej „armády“, ktorá je viac než malá. O to viac treba kooperovať s ďalšími spojeneckými jednotkami iných veliteľov a využívať ich na postup misiami.

Hracia doba singleplayeru nepredstavuje závratné číslo, treba rátať s približne 20 hodinami na dohratie štrnástich misií, avšak pridanou hodnotou je sieťové hranie.

MULTIPLAYER

World in Conflict sa prezentoval predovšetkým ako multiplayerová hra. V originálnom balení hry je dodávané aj druhé DVD s plnou hrou funkčnou 10 dní – je vhodné, pokiaľ chcete na multiplayer nalákať známeho a spolu sa pustiť do online bojov. Vzhľadom na komplexnosť a možnosti sieťového hrania, vydáme budúci týždeň samostatný článok, venovaný iba tejto stránke hry.

ZVUKY 8 / 10

Zvuková kulisa skvelo dotvára atmosféru a bez nej by World in Conflict bol ako becherovka bez tonicu. Okrem mohutne pôsobiacich zvukov bojiska sa celou hrou vinie čulý ruch v éteri – nadriadení štekajú rozkazy do vysielačky, velitelia na pokraji nervového zrútenia zúfalo prosia o pomoc. Samozrejmosťou je využívanie priestorového ozvučenia

video //www.sme.sk/vp/784/

HUDBA 8 / 10

Škoda zbytočných rečí, World in Conflict nesklamal ani v tomto ohľade, opäť sa dá len povedať, že hudba skvele dokresľuje atmosféru, no zasa na samostatný soundtrack to nevidím.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Kľúčový aspekt každej RTS dopadol vo World in Conflict výborne. Nepriateľské jednotky využívajú svoju prevahu a snažia sa vás obkľúčiť, útočiť na krídla či iné slabé miesta a dokážu nečakane načasovať podpornú paľbu delostrelectva. Hra sa nedá hrať štýlom „pošli-všetko-čo-máš-na-nepriateľa-a-vyhráš“, už len z toho dôvodu, že vašich jednotiek je oproti nepriateľským žalostne málo. To je viac než dobré, inak by hra z strategicko-taktickej záležitosti skĺzla do priemerných žánru priemerných akčných hier s prvkami stratégie. Jednotky západného bloku sú v kampani podstatne odolnejšie ako ich náprotivky z východu. To je v podstate jedinou výhodou hráča, čím autori kompenzovali kvantitu protivníka. Uvidíme, ako sa táto výhoda bude prejavovať v multiplayerovom hraní a či nespôsobí neprimeranú prevahu jednej zo strán.

Obtiažnosť World in Conflict je vyvážená a nastavená presne tak, aby hra oslovila čo najširšie publikum. Hardcore hráči budú sklamaní, no a tí ostatní budú radi, že nemusia sto percent svojej pozornosti venovať situácií na bojisku, ale kde-tu budú mať čas aj na poobzeranie sa po okolí a nádherne prepracovanom svete. Hra z tohto pohľadu ponúka príjemný relax a zbytočne svojou náročnosťou nefrustruje.