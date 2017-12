Go Sports Ski - arkádové lyžovanie

Vďaka rozmachu Playstation Network a Xbox Live Arcade sa na konzolový trh môžu často dostať i menej náročné tituly, ktoré by svojou kvalitou ťažko prerazili medzi tradičnými A-čkovými hrami.

26. okt 2007 o 13:43 Ján Kordoš

Niekto sa môže pousmiať na silnejším presadzovaním budgetových titulov, no na druhú stranu sa za mrzký peniaz môžete dostať k hre jednoduchej, ale zároveň i chytľavej. Už sme tu mali bowling pre nenáročných, tentoraz sa s príchodom zimy vyberieme na svahy. Go Sports Ski pre Playstation 3 je totiž pomerne arkádovým simulátorom lyžovania.

Keďže ide o nízkorozpočtový titul, samotné grafické spracovanie určite neoslní, no svoju praktickú stránku má pod palcom. Mierne editovateľná postava lyžiara (meníte jeho výzor a oblečenie) vyzerá na obrazovke pomerne verne, pohybové vlastnosti taktiež neprechádzajú do neprirodzených póz. Postava je zvládnutá skutočne výborne, ale to vidíte aj sami na obrázkoch. Prostredie je samozrejme zasnežené, pričom zarazia len niektoré hrubé textúry niektorých objektov. Automobily či budovy sú navrhnuté triezvo, bez akýchkoľvek príkras, rovnako sú na tom i sem tam vysadené stromy alebo ľadové úseky. Na efekty sa rozhodne pri návrhu tohto projektu nehralo, to však vôbec nikomu nebráni vychutnať si rýchlosť a adrenalín pri niektorých obrovských skokoch.

O tom, že lyžovanie vás musí aspoň niečím priťahovať, inak si na ťažkopádnejšie pohyby nezvyknete, je zbytočné pripomínať, preto obyčajný zjazd svahu na čas naučí každého základné princípy ovládania. A v tom je práve tá najpríťažlivejšia časť hrateľnosti. Po vzore Lair (kde to však niekedy vôbec, ale skutočne vôbec nefunguje) ovládame lyžiara pohybom samotného Sixaxisu a tlačidlá na gamepade využijete maximálne pri pohybe v menu. V singli je na výber súboj proti vášmu „duchovi“ alebo živému protihráčovi vedľa vás, časovka alebo slalom. Slalom v dosť okatom prevedení, pretože nečakajte žiadne centimetrové prejazdy v blízkosti bránok. Musíte prejsť cez virtuálne symboly, za ktoré dostávate body, čo vlastne simuluje pohyb medzi bránkami.

Akčné zameranie je teda zrejmé každému, ale práve jednoduchosť a prístupnosť robí z hrania Go Sports Ski tú pravú zábavu pre viacerých hráčov, kde môžete súťažiť proti sebe a presadzovať sa v rebríčkoch. Ovládanie zvládne totiž každý. Nakláňaním do strán dávate postave povel k zatáčaniu, naklonením gamepadu vpred sa lyžiar skrčí, pri skokoch musíte trhnúť ovládačom k sebe – a vo vzduchu si zašantíte pri akrobatických kúskoch. Nechýba ani zrýchľovanie za pomoci odrážania sa palicami. Všetko je to však spracované formou jednoduchej arkády, dokonca by sme sa nehanbili prirovnať hru k budgetu. Ľahko do nej preniknete, zabavíte sa, zlepšujete svoje schopnosti, ale to je asi tak všetko. Svahy sú vytvorené jednoduchým editovaním, pričom nekorešpondujú so skutočnosťou a môžete teda preskakovať spomínané autá alebo prechádzať cez zasneženú dedinku či dokonca „kľučkovať“ v jaskyni. Pre oko to však potešenie nie je, sústrediť sa musíte na ovládanie a nacvičenie si každého zákutia trate, pretože nástrah, ktoré vás môžu spomaliť, je hojne. Taktiež je odvážne čakať pád lyžiara, k ničomu takému nedôjde, jednoducho sa odrazíte od akejkoľvek prekážky a pokračujete ďalej.

Arkádovému poňatiu zodpovedá aj cena, ktorá je stanovená na tri doláre, čo vôbec nie je vysoká suma ani na budget. Či vám však túto arkádu odporučiť, je otázne. Hlavný dôvod, prečo by ste si hru mali zabezpečiť, je online využitie, v opačnom prípade táto jednoduchá „hračka“ nemá význam. Kto chce virtuálne lyžovať, nemá mnoho možností, navyše Go Sports Ski je od simulácie na hony vzdialená hra. Pre nás krátkodobá zábava s malým počtom tratí.