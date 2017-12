Project Gotham Racing 4 - s bavorákom do Petrohradu

História série Project Gotham Racing je spätá s Xboxom maximálne možnou mierou. Každý diel prišiel v čase uvádzania buď konzoly (prvý a tretí diel) alebo služby (dvojka pri príležitosti spustenia Live) a len Project Gotham Racing 4 je hrou, s ktorou sa ne

História série Project Gotham Racing je spätá s Xboxom maximálne možnou mierou. Každý diel prišiel v čase uvádzania buď konzoly (prvý a tretí diel) alebo služby (dvojka pri príležitosti spustenia Live) a len Project Gotham Racing 4 je hrou, s ktorou sa nemuseli vývojári z Bizzare Creations ponáhľať kvôli pevne stanoveným termínom. Na všetko tak mali dostatočne dlhý čas a oproti tretiemu dielu to aj je vidieť. Predošlé preteky boli ladené skôr na arkádovejšiu notu a po mestských okruhoch sa preháňali nesmierne drahé vozidlá, ktoré našinec nemá takmer šancu vidieť na cestách. Prekvapujúce tváre vývojárov po prehlásení viacerých hráčov, že by chceli aj normálnejšie a bežnejšie vozidlá, nezostali dlho v nemom úžase a rozhodli sa konať. Zoznam vozidiel je pomerne široký, rozdelený do niekoľkých tried podľa výkonu, pričom od ich zaradenia si volíte v Kariére druh šampionátu, respektíve jeho kubatúru. Široké zastúpenie vozidiel dáva každému na výber, pričom je úplne jedno, či sa vrhnete na japonské značky, európske krásky alebo americké trhače asfaltu. Všetky značky nájdete v tabuľke, ktorá sa nachádza niekde v recenzii, takže sa nebudeme zbytočne zaoberať uvádzaním niektorých vozidiel.

Novinkou však rozhodne je prítomnosť motocyklov. Nie, že by sme ich nemali radi, ale na ich zaradenie do pretekov priamo medzi vozidlá, v nás vzbudzoval strach. Ako sa dočítate v hrateľnosti, išlo o plané obavy, všetko fungovalo v poriadku i pri jazde na dvojkolesovom žihadle. Balansovanie všetkých vozidiel je vskutku vynikajúcou ukážkou dômyselného testovania. Nie vždy sa vám môžu zdať rozdiely medzi niektorými značkami markantné, je to predsa len akčnejší titul než omnoho realistickejšia Forza Motorsport 2, no mierne prvky simulátoru nájdete i tu. Okrem pravidelného šliapania na brzdu (najlepšie pred zákrutou) funguje až neskutočne precízne voľba vhodného vozidla na danú trať. Každé auto alebo motorka má definované vlastnosti ako akcelerácia, brzdenie, držanie stopy, drift alebo maximálna rýchlosť. A keď si zvolíte na trať s veľkým počtom zákrut lenivé auto, ktoré síce vynikajúco brzdí a drží optimálnu stopu a nejde zbytočne do šmyku, dostanete odmenu v podobe posledného miesta. Preto je na začiatku každého pretekárskeho dňa v Kariére nutné voliť z viacerých tried. Jednak podľa vašich schopností zvládania jednotlivých súčastí a zároveň i vozidiel, ktoré máte v garáži.

Miesta pretekov sú rozdelené na tri časti. Áziu zastupuje Tokio, Shanghai a Macau – všetky trate sa odohrávajú v mestách, často to je v noci, mokrú vozovku osvetľujú nikde nechýbajúce neónové reklamy. V Európe na nás čaká nemecký Nurburgring, ktorý je nádherný výletom do prírody, hlavne ak je zasnežený a celé sa to sakramentsky šmýka. Rozhodne si však od miest aspoň na chvíľu oddýchnete. Ďalej tu máme ruský Petrohrad a Londýn. Severoamerické zastúpenie si vybojoval New York, Las Vegas a Quebec. Vynikajúce je, že každé mesto má niekoľko druhov okruhov (okrem testovacieho Michellin oválu), pričom málokedy sme mali pocit nudy alebo opozeranosti tratí. Na každé špecifikum a zákrutu treba vedieť adekvátne zareagovať, nie je to len o monotónnom pridávaní plynu a brzdení. Aby sme si to zhrnuli, máme tu prepracované trate, dômyselne zvolené vozidlá a čaká nás už len predstavenie módov a rosničky.

Základný výber jeden hráč alebo multiplayer predstavovať netreba. Rovnako budeme postupovať i pri Arkáde (plnenie úloh na vybranej trati) a Kariére (kalendár s rôznorodými možnosťami pretekov). To všetko poznáme a poznať by sme mali i Kudos body, no keďže sa medzi nami možno ocitli niektorí nováčikovia, bližšie sa pozrieme na zúbok bodovému hodnoteniu, ktoré je jednoduché a po skúsenostiach v minulých dieloch i prepracované do najmenších detailov. Kudos sú body, ktoré dostávate za umiestnenie a zároveň i za špeciálne kúsky, ktoré stvárate na trati. Predbehnete súpera – dostanete body. Spravíte riadený šmyk – dostanete body. Vyberiete dobre zákrutu – dostanete body. Pokračovať do skonania sveta nemienime, len spomenieme, že na motorke máte možnosť jazdiť na jednom kolese alebo stvárať iné akrobatické kúsky a ostatné necháme na vašej fantázii. Dokonca sa môže stať, že hoci ste skončili na druhom mieste, vďaka vysokému počtu Kudos bodov (na každej trati môžete získať určité maximálne množstvo) môžete v konečnom dôsledku dostať bodov viac. Hoci bude vaša priečka iba druhá, o záverečnom poradí v šampionáte a získaní bodov do výsledného rebríčka totiž rozhoduje súčet všetkých získaných Kudos bodov. Jednoduché a zaujímavé. V režime kariéry si, ako sme už spomínali, volíte z viacerých tried pretekov. Každé sa vám najprv predstaví traťami a módmi. Tých je viacero, pričom nie každý budete milovať a nás napríklad vedeli rozrušiť (nesmierne slušne a skrátene napísané) preteky medzi kužeľmi (musíte prechádzať trať medzi kužeľmi, pričom pri zhodení alebo vynechaní kužeľov ste penalizovaní) alebo nutnosť nazbierať určitý počet Kudos bodov a zároveň dokončiť trať v danom časovom intervale. Medzi klasiky patrí obyčajný závod, ale snaha o najrýchlejšie kolo alebo predbiehanie vozidiel (musíte ich predbehnúť určité množstvo, taktiež za určitý čas) či všade využívané radary (na vybraných miestach trate sú umiestnené radary, ktoré zaznamenajú vašu aktuálnu rýchlosť a súčet všetkých rýchlostí určí celkového víťaza).

Najlepšie však na tomto pretekaní je, že sú zastúpené všetky druhy módov a vy pri voľbe automobilu na daný šampionát jednoducho musíte premýšľať nad tým, ktoré vozidlo si zvolíte, pretože tam využijete rýchlosť, tam zas ovládanie a skutočne výhodnú alchýmiu nájdete až po hodinách skúšania. Nebudeme však zabŕdať do hrateľnosti, presunieme sa k iným možnostiam v Kariére. Nielen spomínanými šampionátmi je totiž ohurovaný skúsený pretekár. Občas dostanete pozvanie na súboj jeden na jedného s vozidlom, ktoré chýba vo vašej zbierke a môžete ho pomerne poľahky získať. Inokedy zas po splnení kvalifikácie preniknete do tzv. Major pretekov, ktorých sa zúčastní viacero jazdcov a pri jazde na čas postupne odpadávajú. Na jednej trati odpadne posledná osmička, na ďalšej ďalšia atď, pričom záverečný vyraďovací finiš (klasika v podobe last man standing) je už čerešničkou na torte. A s vašimi nervami v kýbli. Posledným aspektom Kariéry sú body do celkového rebríčku. Už sme spomínali, že po ukončení šampionátu zvíťazí ten, kto má najvyšší počet Kudos bodov. Podľa zvolenej triedy sú potom všetci jazdci odmenení obyčajnými bodmi, ktoré sa vám zarátajú do celkovej tabuľky jazdcov. Na začiatku sa ocitáte na poslednom 72.mieste a postupne stúpate smerom nahor, odomykáte si nové triedy. To, čo spočiatku môže vyzerať ako hračka, je neskôr poriadne dlhý závod na niekoľko hodín – alebo desiatok hodín, kým skončíte na čele?

Na záver sme si nechali rosničky, alebo ak chcete počasie. Už v našom preview sme písali, že poveternostné podmienky sa budú meniť aj počas preteku, no nebudú mať žiadny vplyv na samotný pretek a auto sa teda pri náhlom daždi nestane neovládateľné, ale si zachová vlastnosti, aké malo pri štarte. Možností aké počasie vás na trati čaká, je dostatočné množstvo, pričom ich kombinácie dokážu vytvoriť (ne)príjemné peklo. Nebudeme sa teraz venovať všetkým možným kombináciám a ich vplyvu. Všetko si to necháme na neskôr, pretože práve počasie má výrazný vplyv na jazdu, čím sme vlastne zatĺkli posledný klinček do rakvičky neúspešného pretekára. Musíte si dávať pozor na viaceré veci: voľba auta, trate, triedy, módu a teraz aj počasia. A dovoľte nám pripomenúť, že nie, Project Gotham Racing 4 nie je žiadny simulátor.

GRAFIKA 9 / 10

Sú hry, ktoré vyzerajú neskutočne hrozne. Sú hry, ktoré oko nepotešia, no ani nezaslzia od hnusu. Potom sú hry príjemné na pohľad, hry odvážne provokujúce nádherným šatom a na záver tu máme hry, ktoré ešte nevyšli (alebo prídu na trh v najbližšom čase – áno, nenápadne mrkáme na Crysis). Project Gotham Racing 4 môžeme smelo zaradiť niekde medzi posledné dve kategórie. Dizajn tratí je vďaka ich menšiemu počtu spracovaný do najmenších detailov, pričom sa nebudeme zastavovať pri takých maličkostiach ako uskakujúci či fotiaci diváci. Pri hraní pocítite, že každá zákruta má svoj zmysel, nie je na danom mieste navyše, ale tom svedčí i to, že sa vývojári nevybrali nezmyselne do spomínaných miest a nedoniesli si z nich desiatky tisíc fotografií, podľa ktorých tvorili vybrané lokality. Atmosféra každého mesta (je úplne jedno či ide o skrátenú trať alebo rozsiahlu) je špecifická a svojim spôsobom zaujímavá. Meniace počasie je v spojení s takmer dokonalým prostredím úchvatným divadlom, ktoré pri pohľade z očí vodiča má nesmierne podmanivú atmosféru a nebyť menej detailných interiérov, pripadali by sme si ako skutoční jazdci. Keď začnú na predné sklo dopadať prvé kvapky dažďa, okamžite vás to preberie, pretože voda je spracovaná neobyčajne a stekajúce pramienky pri spustených stieračoch vyzerajú takmer reálne. Takmer, pretože to isté možno budeme tvrdiť o rok-dva, no tentoraz ide skutočne i špičku. Interaktivita prostredia je na tom trochu horšie, v mestách nie sú žiadne objekty, ktoré by ste mohli s použitím fyzikálneho enginu zničiť. Nie je to však Burnout alebo Flatout, takže sa tento fakt dá pochopiť a nebudeme ho brať príliš na vedomie.

Modely vozidiel známych značiek vyzerajú často na nerozoznanie od skutočných vozidiel. Komplexná detailnosť a vymodelovanie každého automobilu získava nezanedbateľné plus pri možností navrhnutí vlastného layotu z množstva vrstiev, ktoré sú k dispozícii. Nie je to síce markantné ako v prípade Need for Speed série, ale aj tento doplnok nesmierne poteší a umožní hráčom vytvorenie si vlastného tátoša podľa svojho vedomia a svedomia. Grafické spracovanie jednoznačne ohromí, v hustom daždi a hmle máte problém zorientovať sa a je nutné poznať danú trať, prípadne sa riadiť podľa mapy v rohu obrazovky. Pohľadov je viacero: spoza vozidla alebo z očí jazdca či na prednom skle či z nárazníku. Každý si nájde svoju najvhodnejšiu kameru. Poteší rôznorodosť budíkov, ktoré korešpondujú s otáčkomerom a tachometrom skutočných vozidiel. Najlepšie zhrnutie grafiky preto jednoznačne znie: je radosť sa na to všetko pozerať. Menšie rypnutie si nemôžeme odpustiť pri modely poškodenia. Ten vo svojej podstate neexistuje a jediné zmeny sú viditeľné pri odtrhnutých zrkadlách, oškretej karosérií a pri bezohľadnej jazde sa vám možno podarí aj rozbiť sklo. Nie je to však pri všetkých vozidlách, niektoré značky si nezničiteľnosť svojich aut jednoducho strážia.

INTERFACE 9 / 10

Jednoduché ovládanie balansujúce na pokraji simulátoru a arkády je jemné, autentické i jednoduché zároveň. Práca s plynom i brzdou je miernejšia než pri Forze 2, ale to neznamená, že naplno zošliapnutý plyn je samozrejmosťou, skôr by sme si dovolili tvrdiť pravý opak. Platí to hlavne pri horšom počasí, keď sa na snehu neoplatí pridávať zbrklo plyn alebo brzdiť tesne pred zákrutou. Ovládanie je zvolené adekvátne pre nováčika i skúseného jazdca, ktorý sa chce zabaviť. Pri menu sa nestratíte a orientácia v nich je zjednodušená i prítomnosťou českého jazyku, takže tápať nebudete. Niekedy by síce pomohla väčšia previazanosť niektorých menu, kvôli čomu musíte občas niekoľko sekúnd prechádzať položkami, ale nie je to nič, prečo by ste mali trieskať do stola. Prirodzené ovládanie, ktoré vám prejde rýchlo do krvi a sami zistíte, prečo a kde ste spravili chybu vy, sa príliš často nevidí. Tlieskame.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Máte radi preteky? Project Gotham Racing 4 budete milovať. Priznáme sa vám s niečím. Na túto hru sme sa tešili viac ako na Halo 3. Nie, že by tohtoročný akčný trhák mal byť zlou voľbou, len práve z Project Gotham Racing 4 sme mali od začiatku pocit, že milovníci rýchlych kolies sklamaní nebudú. My sme neboli, zaujalo nás úplne všetko a faktor pritiahnutia a atmosféry z preteku bol na najvyšších možných priečkach nášho osobného rebríčka. Komentovať vynikajúcu hrateľnosť medzi simulátorom a arkádou už nebudeme, za všetko hovorí hodnotenie hrateľnosti. Aj keď niektorí recenzenti neboli s vplyvom počasia spokojní, my po vzatí do úvahy akčnejší model simulátoru musíme uznanlivo prikyvovať. Slnečný deň s jasnou oblohou je ideálnym dňom na drzú a agresívnu jazdu, no stačí málo a obloha sa zatiahne. Vplyv na jazdu to zatiaľ nemá žiadnu, vozovka má rovnaké parametre, ale niekedy môže nejaká tá kvapka spadnúť. Keď vám už na začiatku mierne mrholí, nemusíte príliš prispôsobovať jazdu navlhnutej trati, brzdná dráha sa príliš nepredĺži, viditeľnosť zostáva takmer nezmenená. Občas sa síce nevyhnete miernemu šmyku, ale vždy sa to dá pohodlne pri nadobudnutých skúsenostiach ustáť. Od jemného dažďu je len krôčik k poriadnej búrke, kedy výrazne klesá viditeľnosť (odporúčame pohľad z očí vodiča, ktorý je neskutočne podmanivý), auto je menej ovládateľnej, brzdiť musíte výrazne skôr a neodporúčame dupanie na brzdu. Ak prestane pršať a vozovka je stále mokrá, zlepší sa len viditeľnosť, jazdiť však musíte opatrne. Pomaly začína prihorievať – prietrž mračien, ťažké a tmavé oblaky s bleskami na oblohe, k tomu si pridajte obtiažne podmienky a čert začína z pekla vystrkovať rožky. V niektorých prípadoch nás zaskočila hmla, ktorá svojim spôsobom nemení charakter vozovky, no štýl vašej jazdy už áno. Jednoducho vidíte, že nič nevidíte, nebezpečné zákruty či pomalší jazdci sa vynoria zrazu a na kombináciu s dažďom radšej ani nemyslite. Hmla má navyše dva stupne (light a heavy), takže zábavy je neúrekom. Blíži sa zima a s ňou i zamrznuté cesty. Šmýka sa. A to je sakramentsky nepríjemné, ak si zvolíte príliš ľahké vozidlo, ktoré si lieta po vozovke ako sa mu zachce. Aby bolo dielo dokonané, ak začne snežiť, zatínate zuby a pripadáte si ako v autoškole.

Vzali sme to celkom podrobne, no inak sa z jednoduchého dôvodu nedalo. Ono to všetko vynikajúco funguje a rôznorodosť jednotlivých jázd tým pádom dostáva výrazný vplyv na hrateľnosť ako takú. Vás baví zdolávať prekážky nielen v podobe jazdcov, ale aj počasia a učíte sa všetko zvládať čo najlepšie. Akoby mala hra v sebe akýsi neviditeľný magnet a nenápadným (zároveň však výrazným) spôsobom nás priťahovala. Nehovoríme tu o hodinke, prípadne dvoch, ktoré strávite navyše krúžením. Project Gotham Racing 4 je vďaka výbornému systému odmeňovania doslova drogou. Opisovať pocity zo stúpajúceho adrenalínu je obtiažne, to jednoducho musíte zažiť. Vypilovaná zábava sa vo štvrtom dejstve od Bizzare Creations dostala do svojho finále a dostala nás. Tam, kde bola trojka „len“ kvalitným pretekaním s najlepšími kárami sveta, sa hlási PGR 4 ako kráľ. A my ho uznávame. Navyše si postupne kupujete balíky vozidiel, tratí a módov za získané body Kudos alebo si v garáži pozeráte vlastné modely. Ak si chcete oddýchnuť, pripravili pre nás tvorcovia Geometry Wars: Waves – jednoduchá arkáda, ktorá je na rozdiel od predchodcu síce len jednoduchou alternatívou k pôvodnej verzii, pretože sa na vás postupne valia vlny nepriateľov zo štyroch strán, ako bonus poteší. Mnoho zábavy sme si užili aj pri fotografovaní, prehrávaní záznamov, umiestňovaní svojich výtvorov na internet. Možno budete prekvapení, ale jednoduchými postupmi vytvoríte z obyčajnej fotky takmer umelecký skvost, ktorý by ste si chuťou dali aj ako pozadie do Windowsu. Celý koncept pri tom počíta s obrovskou komunitou hráčov, ale o tom už v multiplayeri.

MULTIPLAYER 9 / 10

Tvrdili sme to pri druhej Forze, povieme to aj teraz. Ak sa cítite majstrami, je pre vás skutočnou výzvou multiplayer, ktorý vás podľa skúseností zaradí medzi vhodné preteky, prípadne si zvolíte kam vstúpite vy. Prehľadné rebríčky a možnosti komunikácie sú na vysokej úrovni a multiplayer je výrazným rozšírením Project Gotham Racing 4. Je však zbytočné vrhnúť sa do víru diania bez poriadneho nacvičenia, pretože nie je nič horšie ako sklamanie a frustrácia z jazdy, pri ktorej na ostatných nemáte, hoci ste si verili. Stačí však trénovať (singleplayer je na to ako stvorený – je tu i možnosť nastavenia vlastných parametrov preteku: mesto, trať, počet jazdcov, počasie, typ preteku...) a proti živým súperom pocítite ešte väčšiu dávku adrenalínu. Funguje to tak všade a Project Gotham Racing 4 nie je výnimkou. Za všetko hovorí podpora PGR Nations, kde nájdete výtvory od ostatných hráčov a komunity.

ZVUKY 8 / 10

Je to predsa len akčnejšie pretekanie, takže nemožno očakávať hodnoverné ozvučenie motorov všetkých tátošov, ale k celej sérii PGR sa pískanie gúm jednoducho hodí. Akékoľvek hlasy či prejavy niektorých postáv pustite z hlavy, ide tu len o jazdu. A tá je ozvučená vynikajúco, cítite sa ako v kokpite, nemáte dôvod hre neveriť.

HUDBA 8 / 10

Soundtrack zložený z mnohých mien je rozdelený do rôznych žánrov dá na výber takmer každému. Od rockových skladieb cez klasický pop alebo elektronickú hudbu až hip-hop. Jednotlivé skladby volíte podľa žánrov i piesní priamo počas hry, takže nemusíte tápať pri nevhodnom songu, ktorý vás zbytočne len ruší. Nám sa však zdali občas niektoré skladby trochu slabšie, pomalšie, než by sa do hrania hodilo, ale ide len o náš subjektívny dojem.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Na začiatku, v najnižšej súťaži, štartujete v spoločnosti troch súperov, pričom vaše vozidlo vždy na poslednej pozícii (v rámci preteku, v časovke idete samozrejme sami a pod.). Neskôr sa pole jazdcov rozšíri až na konečnú osmičku, ktorá predstavuje maximálny počet pretekárov na trati. Do čela sa tak musíte predierať z úplného chvostu pelotónu, takže voľba auta je... nebudeme sa opakovať. Čo sa týka umelej inteligencie virtuálnych šoférov, je rôznorodá a vezmite jed na to, že si všetko nenechajú a nič vám nedarujú zadarmo. Dokonca sa nám nie raz stalo, že ich agresívna jazda a napádanie nás stálo prvú pozíciu, pretože nás jednoducho zotreli a náskok sme už nedohnali. Istotne, určite to nahnevá, ale zároveň to nie je až tak častý jav, aby ste boli zbytočne frustrovaní. Adekvátne však môžete reagovať aj vy a jazdiť na hrane. Doba hrania sa i vďaka multiplayeru dá počítať na desiatky hodín. Zábavná forma postupovania v rebríčku pri hre jedného hráča plynulo postupuje so zvyšujúcou sa obtiažnosťou. Pre otvorenie sa širšiemu publiku implementovali Bizzare Creations možnosť voľby obtiažnosti pre každý šampionát či event samostatne. Ak sa nechcete trápiť, dáte si ľahšiu obtiažnosť, v opačnom prípade si ju zvýšite. Tento koncept neovplyvňuje odomknuté archievmenty.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,1 / 10

Hodnotenie Project Gotham Racing 4 nemohlo dopadnúť inak. Desatiny navyše si môžete pridať sami podľa vašej povahy. Preteky sú to chytľavé a vynikajúco vyzerajúce. Vylepšenia vo forme počasia či motoriek môžete brať ako menšie, no výraznou mierou sa podpisujú na odlíšení od predošlých dielov. Hrá sa to trochu inak, než v minulosti, rozdielov však nie je mnoho a navyše tieto výchylky len zvyšujú hrateľnosť. Tú má Project Gotham Racing 4 na maximálnej úrovni. Milovníci pretekov môžu zaplesať. Po Forze Motorsport 2 môžu pokojne investovať aj do dnes recenzovanej hry. Neprehlúpia a zabavia sa.