Telekomunikačný úrad pridelí ďalšie frekvencie

Telekomunikačný úrad pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií, ktoré umožnia prevádzkovanie služieb pomocou širokopásmovej digitálnej technológie.

24. okt 2007 o 21:45 SITA

BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií, ktoré umožnia prevádzkovanie služieb pomocou širokopásmovej digitálnej technológie. Ide o frekvencie z frekvenčného pásma 870-876 MHz/915-921 MHz.

“V snahe zabezpečiť maximálne hospodárne a efektívne využívanie frekvenčného spektra a vytvoriť jasné pravidlá, úrad v rámci prípravy na vyhlásenie výberového konania otvára verejnú diskusiu,“ informoval vo svojom vyhlásení TÚ.

V rámci dotazníka TÚ položil potenciálnym záujemcom o frekvencie niekoľko otázok. Úradníkov zaujímal napríklad názor na to, v ktorých lokalitách bude najväčší záujem o pridelenie predmetných frekvencií. Ďalšou otázkou je, aký je podľa názoru respondentov optimálny počet operátorov.

Zároveň sa TÚ zaujíma o to, aký veľký blok frekvencií by mal byť pridelený jednému držiteľovi individuálneho povolenia, prípadne ktoré kritéria okrem ceny by mali byť hodnotené vo výberovom konaní.