Motorola RAZR2 V8: dôstojný nástupca „žiletky", no bez 3G

29. okt 2007 o 8:01 Ivan Kahanec

Prvá "žiletka" od americkej Motoroly RAZR V3 prišla už pred niekoľkými rokmi a za ten čas si ju mnoho používateľov obľúbilo. Vďaka svojej malej hrúbke patril medzi najvyhľadávanejšie mobily. Na úspechu prvej žiletky sa zviezla aj dvojica telefónov V3i, teda vylepšená V3, a V3x s podporou 3G. Fanúšikovia prvej "žiletky" sa teraz dočkali nástupcu. Škoda len, že nemá 3G.

Dizajn a klávesnica

Komu sa pri pohľade na ultra edíciu Samsungu zdala staršia Motorola RAZR V3 hrubá, nový model RAZR2 V8 by mu mal po tejto stránke vyhovovať. Nová „žiletka" je totiž o celé dva milimetre tenšia. Jej rozmery sú 103 x 53 x 11,9 milimetra. Oproti staršiemu modelu V3 je novinka nie len tenšia, ale aj vyššia o 5 milimetrov. Telefón tak na nás pôsobí lepším dojmom, je opticky užší, hoci práve s týmto parametrom výrobca nič nespravil. Použitím lepších materiálov, ako je kovový rám či sklo, sa zvýšila hmotnosť V8 oproti plastovej V3 na 117 gramov.

Kovový rám telefónu sa pozitívne prejavil na jeho vzhľade. Model V8 sa nám páčil omnoho viac, ako starší plastový model V8. Na leštenom kove navyše nie sú badateľné mastné odtlačky prstov. Naproti tomu, na sklenených častiach (kryt displeja) je vidieť mastné fľaky a odtlačky prstov veľmi dobre. Zadná strana telefónu je pogumovaná, takže sa telefón v ruke, ale ani na väčšine povrchov veľmi nešmýka. Zaujímavosťou je horná hrana telefónu nad hlavným displejom. Je totiž pomerne ostrá, aj keď k tomu, aby sa používateľ porezal má ďaleko.

Na prednej strane telefónu je rozmerný displej a nad ním je objektív kamery. Na zadnej strane telefónu je len kryt batérie a krytý konektor pre externú anténu. Po otvorení telefónu sa ukáže veľký displej a klávesnica typu RAZR - plochá, leptaná a z jedného kusu. Nie sme fanúšikmi takejto klávesnice, no vďaka vystupujúcim popiskom kláves sa na nej dá hmatom pomerne dobre orientovať. Klávesy sú dostatočne veľké a majú primeranú tuhosť aj zdvih.

Na pravej bočnej strane telefónu je tlačidlo pre spustenie hlasového ovládania telefónu. Na ľavej bočnej strane je dvojica klávesov na ovládanie hlasitosti reproduktora a na prepínanie profilov. Pod nimi je tlačidlo na spustenie fotoaparátu a ešte nižšie je systémový konektor microUSB. Chýba nám napríklad 3,5 mm jack, no pri tejto hrúbke je to asi utópia. Konštrukcia telefónu je pevná, najmä vďaka použitiu kovových prvkov. Telefón nevŕzga ani nepraská.

Displej

Motorola RAZR2 V8 má dva displeje, pričom ich parametre sú, až na uhlopriečku, rovnaké. Vonkajší displej má uhlopriečku 2 palce a vnútorný 2,2 palca. Oba displeje pritom zobrazia 262-tisíc farieb pri rozlíšení 240 x 320 pixelov. Vonkajší displej ponúka navyše trojicu dotykových kláves, ktoré slúžia na ovládanie hudobného prehrávača. Sú aktívne a viditeľné len vtedy, keď sa hudba prehráva. Displeje zobrazujú farby verne a ich čitateľnosť na priamom slnku je priemerná s tým, že vnútorný displej je na tom o niečo lepšie.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je rovnaké, ako v prípade iných modelov Motoroly. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Je dostatočne veľká a tak sa nestane, že by ste pri stláčaní niektorého zo smerov omylom stlačili okolité klávesy. Okolo štvorsmerného tlačidla je v hornej časti dvojica kontextových kláves a v spodnej časti dvojica kláves na ovládanie hovoru. Medzi nimi sú dva klávesy - hudobný prehrávač a tlačidlo na vymazávanie a krok späť.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzatvorený. Hlavné menu je pestrofarebné a tvorí ho matica ikon. Naraz sa na displeji zobrazuje 9 ikon. Hlavné menu je však plne upraviteľné do takej podoby, aká najviac vyhovuje používateľovi. Ten si môže vytvárať vlastné priečinky s funkciami a ikony môže presúvať v rámci menu ako sa mu páči. Funkcie možno medzi priečinkami presúvať. Tento koncept nie je pre uzatvorené operačné systémy bežný. Ikony sa neanimujú a ani sa nezväčšia, keď na ne príde kurzor. Menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam.

Ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. V rámci menu sa teda možno pohybovať aj pomocou číselných skratiek. Menu je rýchle.

Funkcie

Žiletka má vo výbave štandardné funkcie pre svoju triedu. Má kalendár, synchronizáciu s počítačom aj vzdialeným serverom, budík, svetový čas, kalkulačku, zoznam úloh, poznámkový blok a podporuje vyhľadávanie cez Google a GMail. Telefón podporuje aj javu (MIDP 2.0). Chýba nám prehliadač dokumentov.

Telefónny adresár

Do telefónneho zoznamu si môže používateľ uložiť tisícku kontaktov a ku každému z nich niekoľko údajov. Ide napríklad o viacero telefónnych čísel a e-mailových adries, poštovú adresu, obrázok, typ zvonenia a ďalšie. Jednotlivé údaje sú v editore kontaktu rozdelené do záložiek. Vyhľadávanie funguje tak, že sa po zadaní prvého písmena zobrazí vyhľadávací box a v ňom sa vypisuje hľadaný reťazec. Kurzor sa po napísaní každého písmena presunie na prvý zodpovedajúci kontakt. Ak taký neexistuje, kurzor ostane na poslednom zodpovedajúcom kontakte. Adresár na SIM karte a v telefóne sa môže zobrazovať súčasne. Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu môžete posielať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je spoločný, pričom typ správy možno zmeniť pridaním fotky alebo videa alebo cez menu. Počas písania SMS správy sa zobrazuje aktuálny počet napísaných znakov, no aktualizovanie počtu sa nám zdalo pomalé. Pri písaní je k dispozícii prediktívny slovník T9.

Multimédia

Motorola RAZR V8 nie je vyslovene hudobný telefón, no aj napriek tomu ponúka dobrý hudobný prehrávač. Ten ponúka hudobnú knižnicu, v ktorej triedi skladby podľa názvu, interpreta, albumu či žánru. Okrem toho ponúka aj zoznam naposledy prehrávaných skladieb a vie pracovať aj s playlistami. Počas prehrávania sa zobrazujú všetky potrebné informácie, ako dĺžka skladby, odohraný čas, ovládacie prvky či informácie z ID3 tagu. Skladby možno prehrávať v náhodnom poradí a nechýba ani možnosť opakovať skladby. V prehrávači nám chýbal ekvalizér a museli sme si vystačiť so zvýraznením basov (4 úrovne) a s priestorovým zvukom (4 úrovne). Hudobný prehrávač si poradí s formátmi MP3, AAC a AAC+.

Telefón možno využiť aj ako diktafón. Dĺžka nahrávky je pritom limitovaná len voľnou kapacitou pamäte.

Chýba FM rádio.

Dáta a pamäť

To, čo nám na RAZR2 V8 najviac chýba, je podpora sietí tretej generácie UMTS. Používatelia sa tak musia uspokojiť s maximálnou rýchlosťou prenosu dát cez EDGE triedy 12. Telefón neponúka ani Wi-Fi. Na prenos súborov do počítača alebo iného mobilu slúži bluetooth vo verzii 2.0 a s profilom A2DP - možnosť prenosu stereo zvuku. Chýba infraport. K počítaču možno telefón pripojiť cez USB 2.0, pričom konektor je typu microUSB.

Zaujímavosťou je, že RAZR2 V8 sa bude predávať v dvoch verziách. Jedna, ktorú sme testovali, má 420 megabajtov vnútornej pamäte. Druhá verzia má mať dvojgigabajtovú pamäť. Vnútornú pamäť nemožno rozšíriť pamäťovými kartami.

Fotoaparát

Vstavaný fotoaparát ponúka najvyššie rozlíšenie 1600 x 1200 pixelov, teda 2 megapixely, čo nie je na dnešné pomery veľa. Fotoaparát nemá automatické ostrenie a ani blesk. Čo nám najviac prekážalo bol fakt, že sa sklo pred objektívom často zamastilo od prstov a obraz bol potom značne rozmazaný. Na jeho utretie potom človek potrebuje špeciálnu handričku alebo látku. Na momentky tak možno zabudnúť, čo je veľká škoda.

Fotoaparát ponúka aj pomerne málo nastavení a možností. K dispozícii sú len farebné filtre, rámčeky či nočný režim. Fotiť možno aj pomocou samospúšte a aj viacero fotiek (4, 6 alebo 8 snímok). Fotoaparát dokáže nahrávať video v rozlíšení 176 x 144 pixelov.

Výsledné fotografie zodpovedajú parametrom fotoaparátu. Zverejnené fotografie sú zmenšené na rozlíšenie 600 x 800 pixelov.

Batéria

Hrúbka telefónu si vyžiadala svoju daň v podobe slabšej batérie. Jej kapacita je len 770 mAh a je typu Li-Ion. Výrobca sľubuje pri tejto batérii výdrž telefónu na úrovni 330 hodín pohotovosti, respektíve takmer osem hodín telefonovania. My sme počas testu dosiahli výdrž na úrovni troch dní pri bežnom využití telefónu - niekoľko minút hovorov, niekoľko SMS správ, prenesenie niekoľkých fotiek cez bluetooth.

Celkové hodnotenie

Motorola RAZR V8 je dôstojným nástupcom prvej "žiletky" RAZR V3. Telefón má pekný hlavný displej a veľký vonkajší displej s parametrami, ktoré predčia hlavné displeje niektorých súčasných modelov. Sklamala nás absencia 3G/UMTS, pomerne slabý fotoaparát a malá kapacita vnútornej pamäte bez možnosti jej rozšírenia. Ten posledný nedostatok je problémom len pri jednej verzii telefónu, keďže druhá má mať pamäť s kapacitou 2 gigabajty. Slabší fotoaparát či absenciu 3G však vyrieši len nový model. To, prečo sa bude MOTORAZR2 predávať, však nie je ani fotoaparát, ani pamäť a ani podpora 3G. Je to štýl telefónu, ktorý sa do steny zareže ako žiletka.