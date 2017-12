Obedná pauza: viete viesť?

Dnešná flešovka ponúka v atraktívnom dizajne po tisícpäťstý raz omieľaný koncept - preveďte zverenca cez prekážky. Hlavne, že je zábavná.

25. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Na úspech potrebujete pevnú ruku, pevné nervy a dobrý postreh. Vašim zverencom je v prípade Line Game obyčajná čiarka, ktorú treba bez nárazu do okolitého (a pomerne hyperaktívneho) prostredia previesť do cieľa. Hra je skutočne príjemná po vizuálnej stránke. Ponúka iba osem levelov, ale aj tie vás udržia v strehu po dlhý čas. Hlavne ak radi prekonávate samých seba a pustíte sa do levelu znova len preto, aby ste z neho vytlačili čo najlepší čas. Dobrou motiváciou môže byť aj možnosť zapísať sa v celkovom rebríčku naj hráčov.

Ovládanie:

Môžete si vybrať, či vám viac vyhovuje myš, alebo klávesnica. Keďže skutočne ide len a len o vodenie po obrazovke, ovládanie zvládate stláčaním štyroch šípok či pohybom zápästia.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.