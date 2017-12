Sony Ericsson K850i: najlepší fotomobil roka

Rad telefónov Sony Ericssonu K8xxi sa javí ako séria vydarených fotomobilov. Kto má K850i vo vrecku, nepotrebuje mať so sebou ešte aj kompakt. Samozrejme, aj K850i má svoje hranice.

25. okt 2007

Rad telefónov Sony Ericssonu K8xxi sa javí ako séria vydarených fotomobilov. Každý doterajší model z tejto série (K800i, K810i) patrili k úzkej špičke fotomobilov. Nie je tomu inak ani v prípade K850i. Kto má tento mobil vo vrecku, nepotrebuje mať so sebou ešte aj kompakt. Samozrejme, aj K850i má svoje hranice.

Dizajn a klávesnica

Na dizajn K850i sme si počas testovania nestihli celkom zvyknúť. Opticky pôsobí telefón veľkým dojmom, najmä čo sa týka jeho hrúbky. Je pomerne masívny. Ak ho však porovnáme s predchádzajúcim modelom K810i, tak je o 4 milimetre menší na výšku a je o milimeter širší. Hrúbka ostala nezmenená. Rozmery teda sú 102 x 48 x 17 milimetrov a hmotnosť je 118 gramov. Vyššiu hmotnosť je cítiť.

Navyše, kontextové klávesy a potvrdzovací kláves nie sú mechanické, ale dotykové na spodnom okraji displeja. Štvorsmerné tlačidlo si tak muselo nájsť nové miesto. Dizajnéri zo švédska ho umiestnili okolo tlačidiel 2 a 5. Takéto rozmiestnenie umožnilo osadiť do telefónu o niečo väčší displej. Ak sme niekedy v minulosti povedali, že zadná strana niektorého mobilu vyzerá, ako keby šlo o fotoaparát, pri modeli K850i je podoba takmer dokonalá. Jediným rozdielom je snáď len názov výrobcu, Sony Ericsson, ktorý nepatrí k tradičným menám výrobcov fotoaparátov.

Na prednej strane je umiestnený displej, klávesnica, svetlocitlivá dióda, videokamera pre videohovory a mriežka reproduktora. Na pravej bočnej strane je umiestnená dvojica kláves na ovládanie hlasitosti reproduktora, spúšť fotoaparátu, tlačidlo na spustenie a vypnutie fotoaparátu a posuvné tlačidlo na prepínanie módov fotoaparátu - fotky, video a prezeranie nafoteného obsahu. Na hornej strane telefónu je len tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja. Na spodnej strane je umiestnený systémový konektor a pútko pre šnúrku na krk. Ak sa pozrieme bližšie, uvidíme aj otváracie dvierka, za ktorými je batéria, slot pre pamäťovú kartu a pre SIM kartu. Toto riešenie bolo potrebné, kvôli dizajnu zadnej strany. Na zadnej lesklej strane je umiestnený objektív fotoaparátu, blesk, dosvecovacia dióda, ktorá pomáha pri ostrení a otvor pre hlasitý reproduktor. Objektív je chránený jednak priehľadným plastovým krytom a aj nepriehľadnou ochranou, ktorá je podobná tej v klasických kompaktných fotoaparátoch. Samotný objektív je tak pomerne hlboko v tele prístroja.

Klávesnica

Klávesnica prístroja je podobná tej, akú má K810i alebo T650i. Klávesy nie sú veľké, no vystupujú takmer milimeter nad povrch mobilu. Vďaka tomu ich možno pomerne pohodlne stláčať. Sú z plastu a pracuje sa s nimi pomerne dobre, ich tuhosť a zdvih sú optimálne. Zároveň sú dostatočne ďaleko od seba a teda ani ľudia s väčšími bruškami prstov by nemali mať problém s ich stláčaním. Popisy kláves sú vedľa tlačidiel. Hlavné ovládacie tlačidlo, ktoré tvorí akoby obrubu okolo klávesov 2 a 5, nám vyhovovalo a nemali sme s jeho používaním žiaden problém, samozrejme, chce to zvyk. Vadilo nám len, že potvrdzovanie nie je v jeho strede, ale nad ním. Dotykové kontextové klávesy a potvrdzovanie by sme najradšej nahradili klasickými mechanickými tlačidlami. Niekedy sme totiž dotykové miesto netrafili presne a teda sa operácia nevykonala. Chce to zrejme viac cviku. Asi najväčšie výhrady máme k tlačidlám na prijatie a odmietnutie hovoru, ktoré sú spojené s tlačidlom „c" a tlačidlo na prístup k rýchlemu menu. Tlačidlá sú úzke vzhľadom na svoju funkciu a tlačidlo „c" a prístup k rýchlemu menu sú veľmi malé a zle sa s nimi pracuje.

Displej

Model K850i je zrejme osadený rovnakým displejom ako jeho predchodca K810i. Aspoň čo sa týka parametrov. Displej ponúka rozlíšenie 240 x 320 pixelov a zobrazí 262-tisíc farieb. Na súčasnú dobu ide o štandard pri týchto rozmeroch telefónu. Displeju niet čo vytknúť. Snáď len, že mohol zobrazovať 16 miliónov farieb. Farby zobrazuje verne a je pomerne dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo, ktoré je umiestnené okolo tlačidiel 2 a 5. Potvrdzovanie je spolu s kontextovými tlačidlami umiestnené na spodnej strane displeja a táto trojica tlačidiel je dotyková. Mechanickými tlačidlami sa ovláda prijatie a odmietnutie hovoru, prístup do rýchleho menu a vymazávanie. Na zapnutie kamery je špecializované tlačidlo, ktoré je umiestnené na pravej bočnej strane hneď pri spúšti. Tá je dvojpolohová, pričom v prvej polohe sa obraz zaostrí a v druhej dôjde k uzávierke a samotnému foteniu. Na prepísanie medzi módmi fotoaparátu je k dispozícii mechanické posuvné tlačidlo známe z niektorých kompaktných fotoaparátov.

Menu a operačný systém telefónu

Somy Ericsson K850i má uzatvorený operačný systém, ktorý však prináša oproti starším modelom niekoľko vylepšení. Na prvý pohľad sa veľmi neodlišuje od iných. Menu tvorí matica 12 ikon v štyroch radoch. Ikony sú farebné a po príchode kurzora sa zmenia a pulzujú, neanimujú sa. Ďalšie submenu sú textové s ikonou na začiatku každého riadku. To platí, kým nevojdete do menu Médiá. To má animované pozadie, položky zaberajú viac miesta a väčšie sú aj ikony, hoci nie sú farebné. V tomto submenu je prístup k fotografiám, hudobným súborom a video súborom. Ide v podstate o akúsi multimediálnu knižnicu, kde sú všetky médiá spolu. V tomto menu funguje natáčanie podľa polohy telefónu. To funguje však len po otočení do zvislej polohy alebo po otočení na ľavú bočnú stranu.

Funkcie

Telefón ponúka štandardné funkcie, na ktoré sme u Sony Ericssonov zvyknutí. Nechýba samozrejme kalendár, zoznam úloh, poznámkový blok, časovač, stopky, kalkulačka, zoznam kódov či diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth. Okrem toho je k dispozícii trojica aplikácií na úpravu multimédií - VideoDJ, PhotoDJ, MusicDJ. Zaujímavou funkciou je TrackID. Jej úlohou je na základe nahrávky zistiť názov interpreta, názov skladby a prípadne ďalšie informácie k danej skladbe. V telefóne chýba prehliadač dokumentov.

Telefón podporuje aplikácie Java (MIDP 2.0) a v telefóne sme našli nahrané hry Marbles Madness 3D (hra využívajúca gyroskop v telefóne) a Tenis. Okrem toho sú v telefóne aplikácie HP Print, FaceWarp a PhotoMate.

Telefónny adresár

Telefónny adresár je rovnaký, ako pri iných modeloch Sony Ericssonu a preto ho opíšeme len v krátkosti. Pojme 1000 kontaktov a 2500 čísel. Telefón totiž zobrazuje maximálny a využitý počet kontaktov aj telefónnych čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko údajov. Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne. Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena. Adresár možno synchronizovať s počítačom (MS Outlook) alebo so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní možno využiť slovník prediktívneho písania T9.

Multimédia

Ako sme už spomínali, multimédiá majú v modeli K850i nové menu. Cez to sa dá dostať k fotografiám, hudbe aj videám. Hudobný prehrávač si poradí so štandardnými formátmi ako MP3 či AAC. Prehrávač ponúka hudobnú knižnicu, v ktorej triedi skladby podľa interpreta, albumu a mena. Prehrávač podporuje aj podcast a playlisty. Prehrávač môže byť orientovaný na výšku aj na šírku. Ponúka náhodné prehrávanie, opakovanie skladieb, rozšírenie sterea a ekvalizér. K dispozícii je päť nastavení, pričom používateľ si môže vytvoriť aj vlastné nastavenie. Počas prehrávania sa zobrazujú štandardné informácie.

Telefón má vstavané aj FM rádio s podporou RDS a diktafón.

Dáta a pamäť

So Sony Ericssonom K850i sa možno k internetu pripojiť maximálnou rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu cez sieť 3G/HSDPA. Mimo pokrytia 3G je k dispozícii GPRS a aj EDGE. Telefón samozrejme možno využiť ako modem pre počítač. Na pripojenie k počítaču možno využiť bezdrôtový bluetooth (verzia 2.0 s profilom A2DP pre stereo prenos) alebo USB kábel. Sony Ericsson K850i nemá infraport ani podporu Wi-Fi.

V telefóne je vstavaná pamäť asi 40 megabajtov, čo nie je nič extra. Túto pamäť však možno rozšíriť pamäťovými kartami typu M2. Karty možno meniť aj za chodu mobilu.

Fotoaparát

V titulku sme si dovolili nazvať model K850i najlepším fotomobilom roka. Teraz sa pozrime na to, prečo. V prvom rade zaujme rozlíšenie päť megapixelov, teda 2592 x 1944 pixelov a automatické ostrenie. Hoci sa už objavujú lastovičky s vyšším rozlíšením, päť megapixelov patrí k špičke. Nehovoriac o tom, že vojna megapixelov, ktorá bola aj pri fotoaparátoch, sa tu niekde zastaví. Ďalším krokom totiž bude ponúknuť používateľovi lepšie doplnkové funkcie, ako napríklad nahrávanie videa vo vyššom rozlíšení, lepšie spracovanie fotografií a podobne. A v tomto má K850i navrch oproti napríklad Nokii N95.

Fotoaparát v K850i ponúka na výber niekoľko scén (nočný portrét, nočná krajina, krajina, portrét, pláž/sneh, šport a dokument), makro mód, nastavenie citlivosti ISO (až do ISO 400), spôsob merania dĺžky expozície (normálne, bodové), vyváženie bielej či farebné efekty. Silnou stránkou fotoaparátu je digitálna stabilizácia obrazu, ktorá pomáha pri horších svetelných podmienkach zabezpečiť, aby fotky neboli rozmazané, a napríklad aj automatické otáčanie fotiek, ktoré boli fotené na výšku. To sa určuje pomocou gyroskopu. Model K850i ponúka aj asistenta pri fotení panorám a funkciu BestPic. Ak je zapnutá, fotoaparát urobí sériu snímok a používateľ si môže uložiť len tú, ktorá zachytáva presne ten moment, ktorý chcel odfotiť. Toto je vhodné najmä pri akčných scénach.

Čerešničkou na torte je xenónový blesk s možnosťou redukcie červených očí a dosvecovacia dióda, ktorá pomáha fotoaparátu správne zaostriť aj pri horších svetelných podmienkach.

Väčšinu efektov možno využiť aj pri snímaní videa. To sa nahráva v rozlíšení 320 x 240 pixelov a vo formáte MP4. Takéto video je už použiteľné aj na počítači, no stále to nie je ono. Pri kamerovaní možno taktiež využiť digitálnu stabilizáciu obrazu.

Výsledné fotografie posúďte sami (Zverejnené fotky sú zmenšené na rozlíšenie 800 x 600.). Fotky z exteriéru boli robené tesne pred západom slnka, čo nie sú optimálne podmienky pre fotenie. Podľa nášho názoru však ide o súčasnú špičku medzi fotomobilmi.

Batéria

Batéria je pomerne silnou stránkou K850i. Je typu Li-Pol a jej kapacita je 930 mAh, čo vystačí na 3 až 3,5 dňa bez vypínania na noc. Túto výdrž sa nám podarilo dosiahnuť aj pri aktívnejšom využívaní mobilu, najmä na fotenie a nahrávanie videa. Výrobcom sľubovaných 400 hodín pohotovosti a 210 minút telefonovania je však utópiou.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson K850i je mobilný telefón, ktorý dokáže bezproblémov nahradiť klasický kompaktný fotoaparát v cene do 10-tisíc korún. Nevýhodou K850i je zatiaľ chýbajúci optický zoom, no inak ponúka všetky potrebné funkcie a najmä kvalitu výsledných fotografií. Na telefóne nás zaujala aj nová multimediálna galéria a gyroskop, ktorý zabezpečuje, že sa fotografie alebo hudobný prehrávač automaticky natočí podľa polohy mobilu. Okrem toho to má výhodu aj pri fotení na výšku, kedy sa výsledná fotka automaticky natočí tak, aby podok obrazu bol na spodku. Bonusom ku všetkému je potom ešte konektivita 3G či hudobný prehrávač. Kto teda hľadá mobil s kvalitným fotoaparátom, nemusí dlho váhať.