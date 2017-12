Ocenenia British Academy Video Games Awards

24. okt 2007 o 14:50 Ján Kordoš

Britská akadémia British Academy of Film and Television Arts sa rozhodla oceniť najlepšie herné projekty (British Academy Video Games Awards) a my sme pre vás pripravili zoznam ocenených. Keďže ide o pomerne rozsiahly rebríček a mnohé tituly, ktoré sa v nich objavili, ešte ani nevyšli, pripravte sa na dlhšie čítanie. Rozhodne je však drvivá väčšina titulov skutočne hviezdami na svojej platforme či vo svojom žánre. A aký máte názor vy? Za názvom hry nasleduje platforma, kto získal ocenenie, vývojársky tím a vydavateľ. Víťazi sú zobrazení zelenou farbou.

Akčné adventúry

CRACKDOWN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Realtime Worlds/Microsoft Game Studios)

GEARS OF WAR (Xbox 360) - Rod Fergusson, Michael Capps, Cliff Bleszinski (Epic Games/Microsoft Game Studios)

GOD OF WAR 2 (PS2) - Cory Barlog, Michael Cheng, Eric Williams (SCE Santa Monica Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

ORANGE BOX (PS3) - Development Team (Valve/Electronic Arts)

RATCHET AND CLANK: TOOLS OF DESTRUCTION (PS3) - Development Team (SCE Foster City Studio & Insomniac/Sony Computer Entertainment Europe)

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS (Wii) - Development Team (Nintendo/Nintendo)

Umelecký dojem

BIOSHOCK (Xbox 360) - Vývojársky tím (2K Boston/2K Australia/2K Games)

HEAVENLY SWORD (PS3) - Vývojársky tím (Ninja Theory/Sony Computer Entertainment Europe)

OKAMI (PS2) - Atsushi Inaba (Clover(Capcom)/Capcom)

RATCHET AND CLANK: TOOLS OF DESTRUCTION (PS3) - Vývojársky tím (SCE Foster City Studio & Insomniac/Sony Computer Entertainment Europe)

SKATE (PS3) - Vývojársky tím (EA Black Box/Electronic Arts)

VIVA PIÑATA (Xbox 360) - Ryan Stevenson, Ed Bryan (Rare/Microsoft Game Studios)

Najlepšia hra

BIOSHOCK (Xbox 360) - Vývojársky tím (2K Boston/2K Australia/2K Games)

CRYSIS (PC) - Vývojársky tím (Crytek/Electronic Arts)

GEARS OF WAR (Xbox 360) - Rod Fergusson, Michael Capps, Cliff Bleszinski (Epic Games/Microsoft Game Studios)

GUITAR HERO II (PS2) - Vývojársky tím (Harmonix/Activision/Red Octane)

KANE & LYNCH: DEAD MEN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Eidos/IO Interactive)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

Casual hry

BIG BRAIN ACADEMY FOR WII (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

CAKE MANIA (DS) - Vývojársky tím (Digital Embryo/Sandlot Games/Majesco)

GUITAR HERO II (PS2) - Vývojársky tím (Harmonix/Activision/Red Octane)

MORE BRAIN TRAINING (DS) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

SINGSTAR (PS3) - Vývojársky tím (SCE London Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

Najlepšia hrateľnosť

CRACKDOWN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Realtime Worlds/Microsoft Game Studios)

GEARS OF WAR (Xbox 360) - Cliff Bleszinski, Ray Davis, Lee Perry (Epic Games/Microsoft Game Studios)

SEGA RALLY (PS3) - Vývojársky tím (SEGA Racing Studio/SEGA)

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

WARHAWK (PS3) - Dylan Jobe, Bruce Woodard, Brian Upton (Incognito/Sony Computer Entertainment Europe)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

Najväčšia inovácia

FLOW (PSN) - Jenova Chen, Nicholas Clark, Austin Wintory (SCE Santa Monica Studio/Thatgamecompany/Sony Computer Entertainment Europe)

OKAMI (PS2) - Atsushi Inaba (Clover(Capcom)/Capcom)

SUPER PAPER MARIO (Wii) - Vývojársky tím (Intelligent Systems/Nintendo)

THE EYE OF JUDGMENT (PS3) - Kazuhito Miyaki, Yusuke Watanabe (SCE Japan Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

TRAUMA CENTRE: SECOND OPINION (Wii) - Vývojársky tím (Atlus USA/Nintendo)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

Najlepší multiplayer

BATTLEFIELD 2142 (PC) - Vývojársky tím (EA Dice/Electronic Arts)

CRACKDOWN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Realtime Worlds/Microsoft Game Studios)

GUITAR HERO II (PS2) - Vývojársky tím (Harmonix/Activision/Red Octane)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

WORLD IN CONFLICT (PC) - Vývojársky tím (Massive Entertainment/Sierra Entertainment/Vivendi Games)

WORLD OF WARCRAFT: THE BURNING CRUSADE (PC) - Vývojársky tím (Blizzard Entertainment/Blizzard Entertainment)

Originálna hudba

FINAL FANTASY XII (PS2) - Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu (Final Fantasy XII Project Team/Square Enix)

GOD OF WAR 2 (PS2) - Clint Bajakian, Jonathan Mayer, Chuck Doud (SCE Santa Monica Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

LAIR (PS3) - John Debney, Ryan Hamlyn, Clint Bajakian (SCE Foster City Studio & Factor 5/Sony Computer Entertainment America)

OKAMI (PS2) - Atsushi Inaba (Clover (Capcom)/Capcom)

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

VIVA PIÑATA (Xbox 360) - Vývojársky tím (Rare/Microsoft Game Studio)

Športové hry

FOOTBALL MANAGER 2008 (PC) - Vývojársky tím (Sports Interactive/SEGA)

COLIN McRAE: DIRT (Xbox 360) - Gavin Raeburn, Matt Horsman, Alex Grimbley (Codemasters/Codemasters)

FIFA 08 (PS3) - Vývojársky tím (EA Chicago/Electronic Arts)

MOTORSTORM (PS3) - Mick Hocking, Martin Kenwright, Pete Smith (SCE External Development Studio & Evolution/Sony Computer Entertainment Europe)

VIRTUA TENNIS 3 (Xbox 360) - Vývojársky tím (Sumo Digital/SEGA)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

Strategické hry a simulácie

COMMAND & CONQUER: TIBERIUM WARS (Xbox 360) - Vývojársky tím (Electronic Arts LA/Electronic Arts)

FORZA MOTORSPORT 2 (Xbox 360) - Vývojársky tím (Turn 10/Microsoft Game Studios)

MEDIEVAL II: TOTAL WAR KINGDOMS (PC) - Vývojársky tím (The Creative Assembly/SEGA)

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX VEGAS (Xbox 360) - Vývojársky tím (Ubisoft Studios (Montreal)/Ubisoft Entertainment)

WII SPORTS (Wii) - Vývojársky tím (Nintendo/Nintendo)

WORLD IN CONFLICT (PC) - Vývojársky tím (Massive Entertainment/Sierra Entertainment)

Príbeh a postavy

FINAL FANTASY XII (PS2) - Vývojársky tím (Final Fantasy XII Project Team/Square Enix)

GOD OF WAR 2 (PS2) - Cory Barlog, David Jaffe, Marianne Krawczyk (SCE Santa Monica Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

HEAVENLY SWORD (PS3) - Vývojársky tím (Ninja Theory/Sony Computer Entertainment Europe)

OKAMI (PS2) - Atsushi Inaba (Clover (Capcom)/Capcom)

THE DARKNESS (Xbox 360) - Denby Grace, Lars Johansson, Jerk Gustafsson (Starbreeze Studios/ 2K)

THE SIMPSONS GAME (Xbox 360) - Scot Amos, Jonathan Knight, Greg Rizer (EA/Electronic Arts)

Technické spracovanie

CRACKDOWN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Realtime Worlds/ Microsoft Game Studios)

GEARS OF WAR (Xbox 360) - Tim Sweeney, Ray Davis, Desmond Rogers (Epic Games/Microsoft Game Studio)

GOD OF WAR 2 (PS2) - Tim Moss, Christer Ericson (SCE Santa Monica Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

MOTORSTORM (PS3) - Scott Kirkland, Martin Kenwright, Pete Smith (SCE External Development Studio/Evolution/Sony Computer Entertainment Europe)

OKAMI (PS2) - Atsushi Inaba (Clover(Capcom)/Capcom)

UNCHARTED: DRAKE'S FORTUNE (PS3) - Vývojársky tím (Naughty Dog/Sony Computer Entertainment Europe)

Zvukové efekty

CRACKDOWN (Xbox 360) - Vývojársky tím (Realtime Worlds/Microsoft Game Studios)

ELITE BEAT AGENTS (DS) - Vývojársky tím (iNiS/Nintendo)

GEARS OF WAR (Xbox 360) - Mike Larson, Lee Perry, Desmond Rogers (Epic Games/Microsoft Game Studios)

GOD OF WAR 2 (PS2) - Dave Murrant, Philip Kovats, Chuck Russom (SCE Santa Monica Studio/Sony Computer Entertainment Europe)

GUITAR HERO II (PS2) - Vývojársky tím (Harmonix/Activision/Red Octane)

SKATE (PS3) - Vývojársky tím (EA Black Box/Electronic Arts)

Čo sa oplatí sledovať

RAGNARAWK - Voodoo Boogy (Malcom Brown, Robert Clarke, Peter Carr, Lynne Robertson, Finlay Sutton)

CLIMBACTIC - Carebox (Jack Potter, Alan Campbell, Benjamin Rollinson, Zarek Cohen, Duncan Harrison)

BEAR GO HOME - Phoenix Seed (Fengming Bao, Xi Deng, Yi Li, Guangyao Wang, Christopher Isaacs)

PC World Games Awards

(oceňované verejnosťou, hlasujúcimi hráčmi)

DR KAWASHIMA'S BRAIN TRAINING (DS) (Nintendo/Nintendo)

FIFA 07 (PS2) (EA Canada/Electronic Arts)

FOOTBALL MANAGER 2007 (PC) (Sports Interactive/SEGA)

GEARS OF WAR (Xbox 360) (Epic Games/Microsoft)

GRAND THEFT AUTO: VICE CITY STORIES (PSP) (Rockstar Leeds/Take Two)

RESISTANCE: FALL OF MAN (PS3) (Insomniac/Sony Computer Entertainment Europe)

WII PLAY (Wii)(Nintendo/Nintendo)