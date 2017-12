Eye of Judgment - vyložte karty na stôl

Na hernom trhu sa dá často experimentovať, prinášať nové nápady a skúšať neotrelé postupy. Ak sa však niekto odhodlá na tento odvážny krok, automaticky berie na seba zodpovednosť v prípade neúspechu.

24. okt 2007 o 12:18 Ján Kordoš

Určite už začínate tušiť zaujímavý nápad. Tam, kde môžete len vykladať karty a nechať pracovať svoju fantáziu, prípadne sa zaoberať hrou s číslami, máte všetko na obrazovke, navyše to vyzerá efektne a skutočne sa cítite akoby vodca za hradbami, ktorý posiela svoje vojsko na strategickú bitku. Taktické manévre však podliehajú tradičným pravidlám kartových hier, ktoré si v krátkosti môžeme predstaviť a doplniť o novinky v Eye of Judgment. Zastúpení bojovníci majú určitú hodnotu zdravia a útoku, ktorú vždy uštedria protivníkovi v smere, kde môžu útočiť. Navyše vyvolanie každej karty stojí isté množstvo many, pričom na začiatku máte len dva body, po každom kole pribúdajú ďalšie dva (+ bonus po zničení niektorej karty) a na vyvolanie ťažkého bojovníka potrebujete omnoho viac kôl, zatiaľ čo môže protivník hraciu plochu obsadiť slabšími nepriateľmi. Smer útoku je dôležitým aspektom, pretože napríklad katapult je výhodnejšie umiestniť do zadných radov, pretože políčko pred sebou jeho útok nezasiahne, lež zaútočí až na posledné políčko. Ťažkotonážny slon zasiahne nielen miesto pred sebou, ale aj za ním, takže ak je na tom ďalšom vaša jednotka, schytá niečo aj ona. Klasické jednotky útočia len pred seba, prípadne sú extrémne silné, ktorých útok pokryje všetky políčka a týmto spôsobom by sme mohli rozprávať ešte pomerne dlhú dobu, ale princíp je zrejme jasný každému.

Pred hrou si môžete zvoliť časový limit na jedno kolo, prípadne hrať neobmedzene od času a vyberáte si karty zo svojho balíčku, ukladáte ich na hernú plochu a snažíte sa zvíťaziť. Ono vykladanie však nie je jednoduché, pretože plocha sa vždy pokryje špecifickým povrchom, ktorý sa volí náhodne. Ak je jedno políčko pokryté zelenou trávou, je vhodné naň vhodiť práve tento element. Lávou pokrytá krajina je pre ohnivý element výhodná a potvorky s touto podporou automaticky získajú +2 k životu, čím sa zvyšuje taktizovanie, čo kam umiestniť. Prvky ako náhoda alebo šťastie jednoducho neexistujú, ak má niekto útok +1, tak vám ten jeden život vezme. Možností je neúrekom i vzhľadom na základný balíček kariet. Kombinovať tie správne elementy, voliť vhodné typy bojovníkov, či úplne primitívny náhodný výber kariet z balíčku robí z každej hry zaujímavú partičku. Ešte pripomenieme, že modernú kartovú partičku, pretože ten pocit, keď vyložíte kartu na dobové plátno a postavička goblinov / katapult / drak / kostlivci / orkovia atď sa vám doslova zhmotnia pod rukami, je na nezaplatenie.

Jednoznačne však musíme ešte pridať informáciu o tom, že nové karty si budete môcť postupne dokupovať, bojovať môžete proti nepriateľsky naladenému CPU alebo zvoliť online bitku. Je to však len a len kartová hra, pričom spôsob hrania je rozhodne originálny a doposiaľ nepoužitý. Tento koncept je však v plienkach. Prečo neskáčeme od radosti, sme medzi riadkami už mierne načrtli, tentoraz sa poďme na klady a zápory pozrieť priamo v hodnotiacej časti.

GRAFIKA 5 / 10



Oproti tomu je dizajn kartičiek patrične nádherný. Kresby charakterizujúce jednotlivé kreatúry majú svojský štýl a patria medzi skvosty. Či už ide o zobrazenie tradične fantasy postavičiek alebo spojenie techniky a vedy s prírodou, kartičky sú spracované nielen príjemnou, ale navyše aj detailnou formou s adekvátnou informačnou hodnotou. Celkový „obal hry“ vyzerá skutočne podmanivo, je nasiaknutý atmosférou, máte v prstoch to správne mrazenie, avšak po odhalení celej podstaty budete napokon grafickým spracovaním sklamaní. Nevsádzame výhradne na oslnivý šat, ale k tomuto next-gen hraniu by sa jednoducho hodila aj adekvátna grafika. Obrázky v tomto prípade trochu klamú, pretože snímanie z kamery nezodpovedá tomu, čo vidíte na screenshotoch, ale vášmu prostrediu, čiže miestu, ktoré sníma kamera.

INTERFACE 7 / 10

Originálne ovládanie a čachrovanie pred kamerou je niekedy zbytočne obmedzujúce a šanca zostala nevyužitá. V prvom rade musíte mať miesto, kde hráte, riadne osvetlené, niektoré karty nemusí kamera pri menšom tieni vôbec prečítať. Vec druhá, po gamepade budete siahať pomerne často. Pri bezdrôtovom pripojení to nie je žiadny problém, avšak keď si predstavíme jednoduchý koncept, pri ktorom by mala herná plocha niekde po stranách virtuálne tlačidlá a Sixaxis by mohol ležať niekde v kúte, trochu nás to zamrzí. Nie je to však žiadny výrazný problém a KO to hre rozhodne neuštedrí. Princíp využitia kamery je originálny a novátorský, o tom sme už hovorili. V Sony už nie raz dokázali, že zapojenie týchto prvkov má v krvi (či už Singstar, EyeToy hry alebo Buzz) a dokáže nimi prilákať k obrazovkám i inak nehrajúcich ľudí.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľnosť sama o sebe zlá nie je, no je tu nesmierne mnoho faktorov, ktoré viacerých automaticky odradia, hoci by mohli mať aspoň minimálny záujem. Hardcore hráči k hraniu kartových hier kameru nepotrebujú, ide vlastne len o virtuálne divadielko. Efektné, príjemné a zábavné, ale stále len divadielko. Kariet je zatiaľ pomerne málo a na rozmach Eye of Judgment budeme musieť čakať niekoľko mesiacov a až potom sa ukáže, či sa komunita dostatočne rozvinie. Nestačí totiž vlastniť len základný balíček kariet, ak si chcete užiť mániu okolo, treba investovať do ďalších kariet. Princípy hrania a samotné vybalansovanie jednotlivých kariet je však zvládnuté bravúrne a každú hru si môžete prehrať len a len sami.

Naučiť sa používať karty nie je záležitosťou 10 minút a povedzme si to na rovinu, tutorial vás do hrania nezasvätí takým spôsobom, ako by ste čakali. Skúšať obyčajné partie proti CPU je síce spočiatku zaujímavé, bavíte sa, učíte sa princípy, no potom nastane nepríjemný pocit, ktorý vám začne vŕtať v hlave. Aké by to bolo fajn mať jednotlivé hry spojené hoc i primitívnym príbehom s akýmkoľvek pozadím (napríklad intro týmto mätie, pretože z neho máte pocit, že vás čaká nejaká tá záchrana sveta), jednoducho pohltením. Kúskovanie na jednotlivé partie je úbohou náhradou absencie zábavnosti, ktorá by inak pritiahla k hraniu i „neonline“ hráčov. Stačilo by si vziať za vzor staručké Magic: The Gathering od Microprose, kde bol taktiež použitý osvedčený kartový systém, celé to bolo zabalené do jednoduchého, ale vo svojej podstate prijateľného (pre kartovú hru) príbehu, kde hlavný hrdina bojoval so svojim balíčkom, postupne získaval nové karty a bojoval proti silnejším protivníkom. Jednoduché, ale fungujúce. V Eye of Judgment však nie je nič také.

MULTIPLAYER 8 / 10

Tam, kde stráca hrateľnosť, získava práve online hranie. Príbeh by v multiplayeri nefungoval – možno kooperatívne, ale to sú len naše zbytočné domnienky. Boj proti živému súperovi je však už zo samotnej podstaty spoločenskej hry dokonalým zážitkom. Otázne však zostáva, či sa vám podarí zohnať súpera kvalitatívne na vašej úrovni (myslené v oboch rovinách), pretože hranie proti vyspelému sokovi zábavné ani trochu nie je. Nič vám však nebráni ani v hre jeden na jedného pred jednou obrazovkou. My sme využívali hlavne tento spôsob hrania a môžeme vám povedať, že krivka zábavnosti stúpala strmo. Rovnako je to však i pri iných spoločenských zábavách (myslené slušného charakteru) a ak nechcete investovať ohromné peniaze do iných kartových hier a hľadať hráčov, môžete pri komornejšej atmosfére vytiahnuť práve Eye of Judgment. Ono to funguje, je to síce niečo iné ako Singstar alebo iná „povrchná“ zábava, vsádza sa na využívanie hlavy, ale ono to skutočne funguje. Máme z toho nesmiernu radosť, pretože virtuálnych kartových hier nemáme mnoho.

ZVUKY

Minimalistické a zbytočné. Preto ich radšej nebudeme ani hodnotiť, pretože hovoreného slova sa nedočkáte, len pri súbojoch vydá každá potvora adekvátny zvuk. A to samozrejme stačí, veď toto je predsa kartová hra!

HUDBA

Napísali sme to pri zvukoch, napíšeme to aj pri hudbe. Alebo radšej nie, stačí sa pozrieť o riadok, dva vyššie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Zvolená náročnosť určuje kvalitu CPU. Je tomu tak v každej hre, takže na osvojenie si základov potrebujete čas. Odporúčame si preštudovať najprv všetky karty a vedieť ich charakteristiky, správne využitie a možnosti, ktoré ovládajú. Zdá sa to ako zbytočné, avšak i jedna chybička môže pokaziť celý zápas. Sklamala nás slabá hodnota tutoriálov, ktoré sú jednoduché, neprechádzajú do hĺbky, povrchné textové informácie začnú čoskoro nudiť. Ponorenie do hry tak záleží na vašom skúšaní a pokusoch. Inteligencia však funguje vcelku dobre, pri kartovej hre algoritmy nevyzerajú strojovo, pretože platné pravidla nepúšťajú ani bežného hráča do tragikomických kúskov. Teda ak nechcete prehrať hru. Aj tak nám však chýbal príbeh, v ktorom by náročnosť získala plusové bodíky.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Číslo, ktoré vidíte vyššie, je vo svojej podstate úplne bezpredmetné. Jednoduchá voľba: áno idem do tohto pomerne finančne náročnejšieho nákupu / nie, dávam ruky preč, je riešiteľná behom okamihu. Máte radi kartové hry? Máte možnosť hrať online, prípadne hrať s priateľmi a tým pádom vám nevadí absencia príbehu? Dve otázky, pri ktorých stačí odpovedať na jednu kladne a môžete začať nad kúpou uvažovať. Kartová hra pre PS3 tu ešte nebola, sme nesmierne zvedaví, či upadne do zabudnutia alebo rozhýbe herný svet k ďalším podobným titulom.