Panasonic vyrobil na Slovensku trojmiliónty DVD rekordér

Spoločnosť Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o., ktorá je výrobným podnikom Panasonicu, najznámejšej obchodnej značky japonskej spoločnosti Matsushita Eelectric Industrial v Európe, v utorok vo svojom závode v Krompachoch symbolicky vyrobila a odovzdal

23. okt 2007 o 23:59 SITA

KROMPACHY 23. októbra (SITA) - a trojmiliónty DVD rekordér.

"Tento významný míľnik je dôkazom nášho úspechu na trhu a je pre nás súčasne záväzkom,“ povedal pri tejto príležitosti prezident a výkonný riaditeľ Panasonic Europe Joachim Reinhart. Firma v Krompachoch mesačne vyrobí okolo 150 tis. DVD rekordérov rôznych druhov. Panasonic je najväčším zamestnávateľom v Krompachoch. V súčasnosti zamestnáva vyše 1 400 ľudí, z ktorých je viac ako 60 % žien. Polovica pracuje sezónne.

Predstavitelia spoločnosti nechceli zverejniť, aká je priemerná mzda zamestnancov, no uviedli, že sa pohybuje na úrovni priemernej mzdy dosahovanej na Slovensku v rámci priemyslu. Takisto nezverejnili informácie o konkrétnych hospodárskych výsledkoch podniku, J. Reinhart však konštatoval, že krompašský závod je ich najlepším v rámci Európy.

"Nepredpokladáme, že by sa v najbližších desiatich rokoch tento závod sťahoval ďalej na východ, povedzme na Ukrajinu či do Rumunska. S nami do regiónu prišli ďalší štyria zahraniční investori, ktorí v Spišskej Novej Vsi postavili svoje závody a spolu s ďalšími miestnymi firmami sú našimi dodávateľmi,“ doplnil konateľ krompašskej spoločnosti Hidenobu Kakihara, ktorý vidí budúcnosť Panasonicu v Krompachoch pozitívne.

Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o., Krompachy založili v októbri 2000 a vložili doň kapitál 885 mil. Sk. Spoločnosť Panasonic zamestnáva ďalších 1 200 ľudí vo svojich prevádzkach v Starej Ľubovni a v Trstenej na Orave. Firma v Krompachoch vyrába od roku 2004 DVD rekordéry, ako aj kombinácie DVD prehrávača a VHS rekordéra. Okrem toho vyrába i zdrojové dosky pre LCD TV prijímače. Firma sa v súčasnosti pripravuje už na nástupcu DVD formátu, tzv. Blu-ray technológiu.

Celosvetovo spoločnosť Panasonic AVC Networks dosiahla minulého roku obrat 13,6 mld. eur a celkový minuloročný obrat koncernu Matsushita predstavoval 65 mld. eur.