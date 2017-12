mBank otvorí prvé účty pre klientov už v novembri

Poľská internetová banka mBank otvorí prvé účty pre svojich slovenských klientov pravdepodobne už v novembri tohto roka. Informoval o tom na utorňajšej tlačovej konferencii generálny riaditeľ novej slovenskej pobočky banky Marek Duban.

23. okt 2007 o 23:58 SITA

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) -

V prvej fáze projektu, kedy by sa mala ešte definitívne overovať funkčnosť systémov a technológií, by sa mali zapájať "spriaznení klienti", širokej verejnosti by služby banky mohli byť podľa Dubana prístupné už koncom novembra.

Banka pritom plánuje zo začiatku poskytovať bežné účty, sporiace účty, úvery na bývanie a spotrebné úvery, neskôr, v prvom štvrťroku 2008, by mali pribudnúť aj podielové fondy, kreditné karty, internetové platobné karty a produkty pre živnostníkov.

mBank, ktorá je retailovou divíziou elektronického bankovníctva poľskej korporátnej banky BRE Bank SA, plánuje do roku 2010 získať v Českej republike a na Slovensku spolu 250 tis. klientov, z čoho slovenskí klienti by mali predstavovať približne tretinu.

V slovenskom trhu vidí banka potenciál aj vďaka výraznému rastu bankových vkladov, ale aj čerpaných úverov. Internetová banka mBank, ktorá sa profiluje ako low-cost finančný dom, by však podľa Dubana mala na Slovensku profitovať predovšetkým z cenovej politiky a súčasnému konzervativizmu bánk na Slovensku v tejto oblasti. "Na Slovensku konkurencia vo forme výrazných zmien prakticky neexistuje. Banky tak nemajú dôvod meniť poplatky," konštatoval Duban.

Na slovenský trh vstupuje mBank ako prvá zahraničná banka na základe tzv. európskeho pasu, teda jednotnej európskej licencie. Nemusela už teda o povolenie žiadať Národnú banku Slovenska (NBS).

Zaujímavosťou v tejto súvislosti je skutočnosť, že mBank tak bude aj za slovenskú pobočku na ochranu vkladov prispievať do poľského fondu zriadeného na tento účel. Podľa Dubana sú však v tejto oblasti v Poľsku podmienky ešte prísnejšie a tak budú vklady chránené ešte vo väčšej miere, ako je tomu pri bankách so slovenskou licenciou prispievajúcich do Fondu ochrany vkladov.

mBank je retailovou divíziou elektronického bankovníctva jednej z najväčších poľských finančných inštitúcií BRE Bank SA. Tá sa špecializuje na poskytovanie bankových služieb pre veľké podnikateľské subjekty, medzinárodné korporácie, ako aj na segment malých a stredných podnikov. BRE Bank SA je členom skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou súkromnou bankou v Nemecku a v poľskej BRE Bank vlastní viac ako 70-percentný podiel.