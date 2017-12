TÝŽDEŇ V SIETI Pokrok

Nie je to dávno, čo spoločnosť HP vzbudila rozruch digitálnym fotoaparátom, ktorý má zabudovanú „zoštíhľovaciu funkciu“. Model sa stále predáva, aj keď výrobca údajne očakával trochu väčší záujem. To je pochopiteľné. Taká funkcia by našla najväčšie uplatn

24. okt 2007 o 0:00 Miloš Čermák

enie, keby človek fotil sám seba. Kto by nechcel vyzerať štíhlo? Ale keď fotíte dru­hých, podobné ohľady vystrieda určitá zlomyseľnosť. Len nech vidia, že by to s tým jedlom nemali preháňať. Viem si predstaviť aj partnerské či rodinné hádky. Manžel odfotí manželku pred pyramídou, a keď si obaja podarenú snímku prezerajú na displeji, ona prekvapene povie: „Že si ty zapol zoštíhľovaciu funkciu?“ On to nechce priznať a zapiera, ale neúspešne. „Tak ty si myslíš, že som tučná? Ty už ma nemáš rád!“ začína žena plakať a dovolenka je pokazená. Teraz prichádza firma Fuji s fotoaparátom F50fd, ktorý má funkciu „vylepšovač portrétov“. Zatiaľ spočíva vo vyhladzovaní vrások, v budúcnosti by však mal dokázať meniť aj tvar či rysy tváre. Zvýrazní ich, urobí symetrickejšími a celkovo priblíži ideálu krásy. To bude ešte nebezpečnejšie. Manželka pózuje manželovi a hneď sa potom zaujíma o snímky. Ale keď zbadá zábery atraktívnej cudzej ženy, urobí manželovi scénu. „Ihneď mi povedz, čo je to za ordinérnu hus!“ chce vedieť. „To si ty, zlatko,“ odpovie manžel.