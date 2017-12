Veľký brat už aj vo vašom aute

Sedemnásťročná Anna Kindermanová z Chicaga sa počas jazdy v aute svojich rodičov často ospravedlňuje za šoférske chyby. Robí to aj vtedy, keď v aute sedí sama. Kamera umiestnená na spätnom zrkadle sa totiž aktivuje vždy, keď prekročí rýchlosť, prudko zabr

24. okt 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

zdí, nesprávne zreže zákrutu alebo počas jazdy použije telefón. Rodičia sa o každom priestupku ihneď dozvedia.

Viacero amerických poisťovní začalo svojim klientom ponúkať podobné zariadenia. Chcú tým pomôcť majiteľom, ktorí auto požičajú niekomu inému, a zároveň predvídať možné nehody v budúcnosti, ak v aute bude sedieť neskúsený vodič.

Kamera funguje, len keď urobíte chybu

Rusty Weiss zo spoločnosti DriveCam Inc., ktorá technológiu vyvinula pre poisťovňu American Family Insurance, tvrdí, že palubný počítač odhalí pri jazde aj oveľa menšie chyby, ako sme si sami schopní uvedomovať. „Zariadenie sa spustí napríklad aj vtedy, keď vodič počas jazdy telefonuje, počúva MP3 prehrávač alebo sa otáča ku spolusediacim,“ povedal pre agentúru AP.

Kamera sníma jazdca aj cestu len v momente, keď došlo ku kolízii alebo jazdec urobil priestupok, takže nikto v aute nestráca súkromie. Po jazde počítač na percentuálnej stupnici určí, aká bola bezpečná.

„Naše zariadenie je mostom medzi rodičmi, ktorí chcú dohliadať na deti, keď šoférujú auto, a deťmi, ktoré chcú jazdiť samy,“ myslí si Weiss.

Tínedžeri sa necítia dobre

Tínedžeri, ktorí pomáhali zariadenie testovať, z neho majú zmiešané pocity. „Je skvelé, že môžete vidieť, čo ste urobili zle,“ hovorí 17–ročná Anna Kindermanová, „no mám z toho taký pocit, ako keby som pri sebe neustále mala rodičov, najmä keď ma systém pristihne pri nejakej chybe,“ tvrdí.

Priemerne jeden z dvadsia­tich tínedžerov po niekoľkých jazdách odmietol zariadenie ďalej používať. Niektorí sa dokonca snažili kameru zakryť.

Zariadenie pomáha

Počet dobrovoľníkov, ktorí program testovali, bol zatiaľ obmedzený. Spoločnosti zapojené do programu však tvrdia, že už teraz je úspešný. Počet nehôd, ktoré sa jazdcom stali za 16 týždňov testovania, bol oveľa nižší ako americký priemer a skóre bezpečnosti jazdy sa u všetkých jazdcov počas toho istého obdobia v priemere zvýšilo na 80 percent.

Výhodné aj pre poisťovne

„Ak sa iniciatíva ujme, na podobných programoch môžu okrem klientov veľa získať aj poisťovne,“ myslí si analytik spoločnosti Celent Craig Weber.„Je to pre ne veľká šanca zmeniť správanie vodičov, čo pomôže znížiť počty nehôd na cestách,“ povedal pre agentúru AP. Ak by sa aj počty nehôd na cestách neznížili, je to podľa neho pre poisťovne dobrý spôsob budovania dobrého imidžu.

Jedna zo spoločností ponúkla klientom päťnásťpercentnú zľavu na poistenie, ak sa zapoja do programu, iné poisťovne si za nainštalovanie zariadenia účtujú okolo pätnásť dolárov mesačne.