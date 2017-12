Skype údajne chystá vlastný mobilný telefón

Skype by mohol využiť silu svojej značky podobne ako Apple pri iPhone. Telefóne od Skype by však mohol ponúkať automatické prepínanie medzi GSM a Wi-Fi sieťou počas hovoru.

23. okt 2007 o 16:32 Ivan Kahanec

V minulosti sa predávali mobilné telefóny od tradičných výrobcov a tie, ktoré si objednali mobilní operátori ako Orange, T-Mobile či O2. Potom prišli na rad niektoré známe značky ako Prada, Armani či Bang&Olufsen, ktoré poskytli svoj dizajn telefónom tradičných výrobcov. Do mobilného biznisu medzičasom vstúpil aj Apple, ktorý začal v júni predávať iPhone a vďaka silnému marketingu ide o najdiskutovanejší telefón posledného roka. V kuloároch sa navyše hovorí o telefóne od Google.

Na trhu mobilných telefónov by sa mohla objaviť aj ďalšia značka známa zo sveta internetu - Skype. Pokrytovateľ bezplatného telefonovania a videotelefonovania cez internet sa rozhodol prísť s vlastným riešením. To by zrejme využívalo okrem tradičnej GSM alebo 3G siete aj telefonovanie cez internet. K internetu by sa telefón pripájal cez Wi-Fi. Skype telefón by mal ponúkať automatické prepínanie medzi sieťou GSM/3G a Wi-Fi a to bez prerušenia práve prebiehajúceho hovoru.

V kuloároch sa hovorí, že spoločnosť Skype spojila svoje sily s operátorom 3 a spoločne vyvíjajú telefón s podporou 3G a HSDPA. Na rozdiel od telefónu od Google, by sa ten od Skype mohol objaviť už v novembri tohto roka. Telefón by sa mal predávať najskôr vo Veľkej Británii, Taliansku, Austrálii a Hong Kongu.

Zdroj: mobilemag.com