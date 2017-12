Stratég Orangeu Ivan Marták: Domácnosti majú teraz rýchlejšie pripojenie ako niektoré webstránky

Mobilný operátor Orange pripája od jesene domácnosti optickými vláknami. O ďalších plánoch spoločnosti sme sa rozprávali s Ivanom Martákom a Martinom Čerňákom.

24. okt 2007 o 8:10 Ivan Kahanec

Mobilný operátor Orange vstúpil začiatkom jesene aj na trh tripleplay, v rámci jednej služby ponúka digitálnu televíziu, internet a pevný telefón. Jeho vstup pritom znamenal revolúciu, keď na pripájanie klientov využíva technológiu FTTH, teda optiky do domu. Orange už pokrýva touto službou viac ako 130-tisíc domácností, čím sa nemôže pochváliť žiaden operátor na trhu. O ďalších plánoch spoločnosti s optickou sieťou sme sa rozprávali s riaditeľom spoločnosti Orange pre stratégiu a reguláciu Ivanom Martákom (na prvých dvoch snímkach) a šéfom pre dátové produkty Martinom Čerňákom.

Aký je časový harmonogram rozširovania pokrytia optickou sieťou typu fiber-to-the-home (FTTH)?

„Časový harmonogram pokrytia do konca tohto roka je už jasný. Do konca roka chceme pokryť 11 slovenských miest, čo znamená takmer 200-tisíc domácností. Zatiaľ sme na najlepšej ceste, o služby Orange Doma registrujeme veľký záujem zákazníkov. Informácie pre konkrétnych zákazníkov máme na webe, čiže zákazník si môže presne zistiť kedy prichádza do úvahy pokrytie jeho ulice či bloku."

A ďalšie roky?

„Máme konkrétne plány, ako dostupnosť služieb v budúcom roku rozširovať, ktoré včas zverejníme. Našou ambíciou je stať sa vedúcim poskytovateľom multimediálnych služieb na báze multi-play na Slovensku a ak sa naše plány stanú realitou mala by naša krajina predstavovať svetovú špičku v dostupnosti a využívaní ultra širokopásmových služieb."

Ak by France Telecom ďalšie investície schválil, ktoré mestá by prichádzali do úvahy?

„Typ osídlenia, aký sme sa snažili pokrývať v tomto roku, by ostal. Ide najmä o husto osídlené lokality s najväčším potenciálom dopytu. Zatiaľ by nebolo pre nás ani pre našich zákazníkov ekonomické ísť do lokalít so 150 až 200 domácnosťami."

Zvažujete aj pokrývanie rodinných domov?

„Hľadáme vhodný obchodný model pokrytia aj rodinných domov, ktorým by sme služby Orange Doma taktiež radi sprístupnili. Definitívne rozhodnutie v tomto smere však zatiaľ nepadlo."

Je možné ťahať optické vlákna aj inak ako v zemi?

„Áno, optické káble možno ťahať vzduchom. Dá sa to však len na niekoľkých posledných metroch a musí byť pre to splnených niekoľko podmienok. Napríklad vlákno musí ísť ohýbané len s určitým polomerom, pretože inak by sa signál utlmoval a strácal. My sa snažíme o to, aby sa intenzita signálu znižovala len v súlade s predpísanými parametrami. Operátor nášho mena si totiž nemôže dovoliť nedodržiavať celosvetové štandardy a normy. Vďaka tomu ani pri väčších vzdialenostiach zákazníka od našich centrálnych distribučných bodov rýchlosť pripojenia neklesá."

Práve ťahanie optiky vzduchom by mohlo znížiť náklady pri rodinných domoch.

„Pre rodinné domy sa vo svete zatiaľ ani nenašiel iný fungujúci obchodný model, ako nadzemné vedenie optických káblov vzduchom. Ak sa pozrieme na to, kde sa FTTx najviac rozšírilo, v Japonsku a USA, tak tam je práve tento spôsob použitý takmer výhradne.

Aký typ vlákna Orange používa a čím je chránený?

„Naše optické vlákna sú z dopovaného oxidu kremíka, ktorý je základným prvkom skla. Dá sa teda povedať, že sú sklenené. Ich priemer je 250 mikrometrov a vonkajšia ochrana je z termoplastického materiálu s nízkym odporom trenia, aby sa vlákna ľahšie zafukovali."

Orange vysiela niekoľko televíznych kanálov aj vo vysokom rozlíšení (HDTV). V akom formáte sú vysielané?

„Momentálne pri štandardnom rozlíšení SD používame MPEG2 a pre HDTV sa používa MPEG4. Pre porovnanie, jeden HD kanál zaberie z pásma 15 megabitov za sekundu a DVD film z požičovne zaberá asi 12 megabitov za sekundu. Oproti tomu televízny kanál v štandardnom rozlíšení zaberie zhruba 3 až 4 megabity za sekundu."

Aký signál odoberáte od televízií? Digitálny alebo analógový?

„My berieme od televízií digitálny signál, ktorý je ďalej k zákazníkovi šírený optickou linkou. bez potreby prevodu z analógu na digitál alebo naopak, ktorým sa vnáša do signálu skreslenie. Zákazníci teda od nás dostávajú najvyššiu možnú kvalitu televízneho signálu."

Je možné ku konvertoru, ktorý je základným zariadením pre pripojenie optikou, pripojiť aj set-top box určený pre terestriálne digitálne vysielanie?

„Set top boxy pre príjem digitálneho terestriálneho vysielania sú určené na príjem digitálneho signálu vzduchom, naše set top boxy prijímajú dáta šírené internetovým protokolom. Nemožno technicky úplne vylúčiť, že sa na trhu objavia v budúcnosti aj kombo zariadenia schopné prijímať signál oboma spôsobmi. Treba však povedať, že je to aj tým, že sme s našimi službami tak trochu predbehli dobu. U nás sa ešte len začína verejne diskutovať o digitalizácii terestriálnej televízie a hovorí sa o jej výhodách, avšak digitálna televízia od Orangeu už teraz generačne prekonáva možnosti klasickej digitálnej terestriálnej, káblovej či satelitnej televízie."

Bude Orange obmedzovať používanie peer-to-peer sietí, na ktorých sa zdieľajú rôzne súbory?

„Nemáme to v pláne."

Majú klienti Orange Doma (pripojenia cez optickú sieť) verejnú IP adresu?

„Áno, majú verejné IP adresy, ale sú dynamické. Klient si však môže priplatiť za pevnú verejnú IP adresu."

Ceny za službu Orange Doma sú zatiaľ platné len do konca roka 2008. Budú sa v budúcom roku meniť?

„Nespomínam si na to, že by naša spoločnosť niekedy zvyšovala ceny služieb."

Prečo by si mali ľudia vybrať pripojenie cez optickú sieť? Väčšina z nich si môže povedať, že im stačí aj pomalšie pripojenie, napríklad 1 až 2 megabity za sekundu, prečo by si teda mali kúpiť pripojenie rýchlosťou 12 a viac megabitov za sekundu?

„Keby sme si túto otázku položili o desať rokov, bola by hodná priateľského pousmiatia. Životný štýl totiž smeruje k tomu, že optika sa stane súčasťou domácností tak, ako je teraz voda alebo plyn. Optické pripojenie sa teda stane štandardom. Navyše tento typ pripojenia nebude ani o 20 rokov zastaralý. A to ani po technickej stránke. Celý projekt Orangeu je plánovaný na 20 až 30 rokov a počíta s tým, že v tomto období budeme cez optickú sieť ponúkať všetky nové služby, ktoré prídu. Teoreticky možno cez jedno vlákno preniesť dva terabity za sekundu, čo je dvetisíc gigabitov za sekundu. Pre ilustráciu, jeden film v kvalite DVD by sa dal stiahnuť za zlomok sekundy. Limitujúcim faktorom sú v súčasnosti prevody z optickej do elektrickej podoby signálu, ktoré budú v budúcnosti odstránené existenciou plne optických sietí.

A prečo by si ľudia mali vyberať optické pripojenie už dnes? Vysoké rýchlosti vedú k novým návykom, užívateľ môže robiť paralelne viac vecí na internete, sťahuje veľký súbor, surfuje, kontroluje emaily a k tomu bez problémov môže zároveň sledovať svoje obľúbené video napríklad z youtube.com."

Na rýchlejšie pripojenie ale môže zákazník prejsť aj neskôr.

„To je podobné ako v prípade áut. Na čo si teraz kupujem mercedes, ktorý ide rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu, keď na diaľniciach je maximálna povolená rýchlosť 130 kilometrov za hodinu? Teraz sa dostávame do éry, keď rýchlosť pripojenia domácností je niekedy podstatne vyššia, ako je rýchlosť niektorých internetových serverov. S rozmachoch ultravysokých rýchlostí však prídu aj služby, ktoré tieto možnosti využijú. Napríklad internetový multimediálny obsah vo vysokom rozlíšení a podobne."

Aká je v súčasnosti konfigurácia siete, čo sa týka pripájania klientov?

„Dnes pripájame 64 klientov jednou 2,5 gigabitovou linkou pre download a 1,5 gigabitovou linkou smerom pre upload. Táto kapacita sa môže časom zvyšovať na troj- až štvornásobok."

Ako sa pozeráte na plány konkurenčnej spoločnosti Slovak Telekom, ktorá po zverejnení vašich investícií ohlásila podobné plány?

„Faktom je, že kým Orange neohlásil výstavbu optickej siete pre domácnosti, Slovak Telekom nemal optiku pre domácnosti v najbližších rokoch vo svojich plánoch. To, že do nej tak intenzívne idú, nás jednak presviedča o správnosti našej cesty, na strane druhej fakt, že sme iniciovali podobnú investíciu u konkurencie zvýši rozšírenie optickej siete na Slovensku a posunie našu krajinu k svetovej špičke ešte rýchlejšie."

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný, I. Marták aj M. Čerňák urobili viacero úprav. Niektoré nemenili význam odpovedí, no niektoré informácie v odpovediach z konečnej verzie rozhovoru vypustili.