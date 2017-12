Ratchet and Clank: Size Matters - debut galaktických hrdinov na PSP

Nekorunovaný kráľ plošinoviek z čias veľkej slávy PlayStation 2 prichádza po prvýkrát na prenosnú konzolu od Sony. Podarí sa dvojke zábavných hrdinov uspieť znovu, alebo sa tvorcovia spoliehajú len na známe meno série?

23. okt 2007 o 14:00 Ján Pásztor

Pokiaľ ste si prečítali tých pár riadkov z úvodu, viete, že naši dnešní hrdinovia nie sú žiadnymi nováčikmi na videohernej scéne. Zrodenie dnes už známej série Ratchet and Clank sledovali tisícky hráčov po celom svete. Geniálni tvorcovia z Insomniac Games podobne ako ich kolegovia z Naughty Dog sa v ére šedej mašinky zvanej PlayStation zapísali do dejín veľkými písmenami, ktoré niesli názov Crash Bandicoot a Spyro. Fialový dráčik patril medzi elitu plošinoviek, čím k obrazovkám pritiahol generácie každého veku. Potom však nasledoval šok, svetom sa rozšírila správa o predaji tejto značky. Týmto krokom Sony zapredalo dráčika tímu, ktorý mu už nikdy nepripravil natoľko očarujúce dobrodružstvá, na aké sme boli zvyknutí. Insomniac však neskončil, práve naopak, začal s ešte väčším zanietením pracovať na novej sérii pre novú konzolu a tak niekoľko mesiacov po uvedení PS 2 na trh, sme sa dočkali nového titulu s názvom Ratchet and Clank. Dnes už hádam nemusím pripomínať, aký úspech táto hra zožala a po uvedení PSP na trh, bolo len otázkou času, kedy ňu zavíta aj táto nerozlučná dvojka.

Hneď v úvode však vyvediem z omylu všetkých, ktorí by si mysleli, že Insomniac má s novým Ratchet and Clank pre PSP niečo spoločné. Žiaľ, nanešťastie pre hráčov, dostali tento projekt do rúk nováčikovia z High Impact Games. Insomniac má momentálne plne ruky práce s prípravou skutočného, regulárneho pokračovania Ratchet and Clank pre PlayStation 3, ktorého vydanie je naplánované na november tohto roka. Neznamená to ale, že zákonite bude toto dobrodružstvo zlé, stačí sa pozrieť na Daxtera, vydaného tiež novozaloženým štúdiom pre PlayStation Portable. Jedno je ale isté, zážitok, hoc aj pri tých istých hrdinoch, bude iný. Tí z vás, ktorí si z času na čas pozrú aj nejaké tie novinky zo sveta videohier, vedia, že Ratchet sa na PSP rodil ťažko. Rôzne prieťahy s konečným dátumom vydania vyvrcholili len nedávno a titul konečne uzrel svetlo sveta obchodov.

Príbeh je podobne ako pri predošlých dieloch napísaný tak, aby hráča previedol rôznymi svetmi nekonečnej galaxie. Tešiť sa tiež môžeme na staré známe postavy na čele s kapitánom Qwarkom. Neodmysliteľnou súčasťou hry sú samozrejme mnohé humorné scény, bez ktorých by séria jednoducho nebola tým čím je. Dnešné dobrodružstvo začína na príjemnej rekreačnej planéte Pokitaru, kde sa Ratchet spolu s Clankom vyvaľujú na pohodlných lehátkach uprostred slnkom zaliatej pláže. V tom k nim príde malé dievčatko, ktoré sa neskôr predstaví ako Luna, školáčka, ktorá má za úlohu napísať príbeh o hrdinoch. Ratchet nezaváha ani na okamih a s nadšením nafúkne svoje zážitky. Harmonická idyla končí v momente, kedy malú Lunu unesie záhadný robot. Tým sa naštartuje sled nových udalostí, ktorý zakrátko vnesie svetlo do mnohých skutočností a naša podarená dvojka bude mať čo robiť, aby všetko vrátila do pôvodného stavu.

GRAFIKA 8 / 10

Spomedzi všetkých aspektov série bolo práve technické spracovanie a ovládanie najväčšou devízou predchádzajúcich dielov. Či už išlo o prvý alebo posledný diel, stále sme sa na kvalitu v tejto oblasti mohli spoľahnúť. Každý kto si nového Ratcheta pre PSP kúpil, alebo ho aspoň videl, mi určite dá za pravdu, že grafika Size Matters si v ničom nezadá ani so svojimi konzolovými súkmeňovcami. Samozrejme, zážitok to nie je rovnaký, detailov je menej a aj paleta farieb sa zúžila, no tvorcovia sa rozhodne nemajú začo hanbiť. Ako obvykle sa pri príchode na novú planétu kamera vzdiali, aby panoramatickým pohľadom zastihla krajinu. Snáď jediná výhrada by mohla smerovať k efektom, na pomery PSP sú až príliš chabé, pripomínajúce skôr Nintendo DS. Avšak pohľad do tváre hlavnej postavy pri vystrúhavaní rôznych grimás počas strieľania, skákania či len slastného postavania vynahradí všetko. Záverom snáď len malá poznámka, animácie počas hry neprebiehajú v engine hry, ale sú samostatne renderované, čo predstavuje absolútne nóvum pre sériu.

INTERFACE 7 / 10

Pozadie počas hrania verne reflektuje Ratchetových predchodcov. Ak ste teda naňho zvyknutí, nemali by ste mať najmenší problém zorientovať sa v ňom. Pri starom ostalo aj klasické kruhové menu, z ktorého si kedykoľvek počas hry zvolíte zbraň, akú práve najviac potrebujete. Samotné ovládanie už ale prešlo radou zmien. Pochopiteľne nemohlo ostať nepovšimnuté, nakoľko PSP nedisponuje dvoma páčkami a dvoma postrannými tlačidlami na ľavej a pravej strane. Teraz sa preto kamera otáča výlučne postrannými tlačidlami a ľavou páčkou sa pohybuje, zatiaľ čo šípkami môžeme udávať základné pohyby pre lepšie mierenie za chodu.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Po zhliadnutí niekoľkých prvých reakcii na túto verziu som očakával úplne odlišný zažitok, než sa mi naservíroval na displeji. Doteraz som z toho zmätený, na základe čoho niektorí posudzovali Size Matters, keď verzia, ktorá sa dostala mne do rúk, trpí základnými nedostatkami, typickými pre priemerné až podpriemerné tituly. Kamera sa na mnohých miestach ani nedá pootočiť, nakoľko nedokáže prechádzať cez steny, čím sa hráč v úzkych uličkách stáva rukojemníkom nepriateľov, ktorých ani nemá možnosť vidieť, zato oni vidia výborne a strieľajú o dušu s chirurgickou presnosťou. Rovnako nepriatelia, ktorí vychádzajú z rôznych zariadení, sa na tento malý okamih stávajú nezničiteľnými. Akoby toto nestačilo, ich energia je tak vysoká, že s prehnaním by sme o nich mohli hovoriť ako o minibossoch. Predstavte si, že ste si práve kúpili brokovnicu budúcnosti a po vypálení z bezprostrednej blízkosti na robota o veľkosti vysávača to s ním ani nepohne. Tým sa vytráca všetka zábava, náboje vám týmto spôsobom dôjdu veľmi rýchlo a potom ste odkázaný už len na Ratchetovu primárnu zbraň. Ďalším kameňom úrazu a zároveň veľkou záhadou je Ratchetovo plávanie. Odrazu ho z ničoho nič zabudol a pri kontakte s hlbšou vodou okamžite zomiera.

Samozrejme gro hry ostalo neporušené. Opäť po zničení nepriateľov a rozbití drevených škatúľ získavate skrutky a matice, ktoré v hre slúžia ako miestne platidlo. Nábojov je ako som už povedal veľmi málo, no okrem ich kupovania sa dajú obstarať aj rozbitím špeciálnych škatúľ. Okrem vyššie spomínaných sa v hre nachádzajú aj veľké skrutky a body zručnosti, ktoré slúžia na odomykanie bonusov pre hru. Svoje miesto si taktiež našli minihry, no nanešťastie aj medzi nimi sa nájdu nedostatky. Jednou z prvých sú preteky vznášadiel na členitom teréne, ktoré zároveň patria medzi najfrustrujúcejšie zážitky hry. Ťažkopádne ovládanie, nezaujímavé okruhy a mizerná odmena vedú k rýchlemu vypnutiu PSP a jeho následnému odloženiu do poličky.

MULTIPLAYER 6 / 10

Prekvapujúco Size Matters obsahuje hru pre viacerých hráčov, pričom sa táto ponuka neobjaví v novom Ratchetovi pre PlayStation 3, kde si ju viem oveľa lepšie predstaviť. V našom prípade multiplayer nepridá na hodnote titulu, pretože trpí zo zrejmých dôvodov rovnakými neduhmi ako singleplayer. Ak by ste sa ale predsa len rozhodli vyskúšať ho, na výber budete mať z niekoľkých máp, pričom hry sa budú môcť zúčastniť štyria hráči súčasne.

ZVUKY 7 / 10

Zvukové efekty všemožných výbuchov, strieľania či trieskania železa o železo sú pri najmenšom odfláknuté. PSP zvládne omnoho krajšie a veľkolepejšie ozvučenie. Našťastie tvorcovia oslovili pôvodných dablérov Ratcheta a Clanka a tí opäť zvládli svoju úlohu profesionálne.

HUDBA 6 / 10

Soundtrack sa na jednej strane snaží oživiť hru, ale príliš sa mu to nedarí. Na druhej strane nemôžem povedať, že ide o úplne nezaujímavé dielo, skôr jednoduché, kedy hráč vníma iba to, ako mu niečo v pozadí vyhráva. Hudbu by sme vo všeobecnosti mohli klasifikovať za priemernú napodobeninu toho, čo tu už veľakrát bolo.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Čo hráča asi najskôr prekvapí, bude vysoká obtiažnosť temer na každej planéte. Nie, že by si tvorcovia dali nejako extra záležať na umelej inteligencii, skôr naopak. Problém spočíva vo vysokej energii protivníkov a ich až nereálne presnej muške. Presne mierenie sa ešte dá ako tak pochopiť, veď koniec koncov ide o robotov a nie ľudí, ale napriek tomu si mali tvorcovia radšej položiť otázku, čo bude skutočne pre hráča zaujímavé a príťažlivé. Ako už bolo vyššie spomenuté, Ratchet zabudol plávať a v niektorých prípadoch si užijete vody viac než dosť. Niekoľkokrát sa mi dokonca stalo, že som s postavou prepadol do plošiny, po ktorej bolo potrebné preskákať, v takomto prípade vám neostáva nič iné než hru vynúť. Nehovoriac o tom, že pomerne často ste vhodený do najnebezpečnejších situácii, kedy chvíľkové zaváhanie vás bude stáť život. Nevyžadujem od hry triviálnosť, ale mierne zjednodušene by nezaškodilo, veď napokon PSP je určené na cesty, nie na pohodlné vysedávanie pred telkou.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,5 / 10

Ratchet and Clank: Size Matters sa nehodnotí ľahko. Po prečítaní recenzie sami vidíte klady a zápory tejto hry. Zatiaľ čo môžem s určitosťou povedať, že rozhodne nejde o slabú hru, taktiež sa na druhej strane nedá tvrdiť, žeby sa mi do rúk dostalo niečo výnimočné. Možno práve i na tomto prípade si môžeme všimnúť ako vedia dve rôzne štúdiá prezentovať titul z rovnakej série. Insomniac Games jednoznačne patrí medzi elitu vo svete videoherných tvorcov, zatiaľ čo High Impact Games sú ešte len na začiatku a majú sa čo učiť. Ak by totižto takto vyzeral úplne prvý Ratchet and Clank na PS 2, ani zďaleka by nezískal takú popularitu akú ma dnes. Preto ak máte našetrené korunky a chcete si na svojom PSP zahrať vynikajúcu plošinovku, siahnite najprv po hre Daxter, nebudete ľutovať. Za tú dobu už bude Ratchet and Clank: Size Matters na pultoch za polovičnú cenu, ktorá vernejšie odráža kvalitu titulu.