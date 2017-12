Commerzbank u nás spustí internetovú banku

FRANKFURT 22. októbra (SITA, Reuters) - Druhá najväčšia nemecká banka Commerzbank plánuje na Slovensku a v Českej republike založiť internetové banky.

22. okt 2007 o 21:58 SITA

Uviedol to generálny riaditeľ banky Klaus-Peter Müller pre nemecký denník Handelsblatt. Ide o súčasť stratégie expanzie Commerzbank na východoeurópske trhy.

Ako dodal Müller, banka zváži založenie viacerých tzv. priamych bánk, ak sa stratégia osvedčí. Commerzbank plánuje otvoriť internetovú banku v ČR už koncom novembra tohto roka, pričom na Slovensku by to malo byť najneskôr do januára 2008. Müller však neuviedol výšku investície, ktorú banka zamýšľa vynaložiť na expanziu.

Commerzbank pôsobí na slovenskom bankovom trhu od mája 1995, kedy zriadila zastúpenie Commerzbank AG v Bratislave. Po získaní bankovej licencie v decembri 2003 sa stala pobočkou zahraničnej banky oprávnenou poskytovať finančné služby korporátnej klientele.