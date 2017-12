The Simpsons: Game - žltí hrdinovia

Niektoré bláznivé rodinky nám jednoducho prirástli k srdcu. Sledovať trampoty bežných, no natoľko odlišných spoločenstiev združených do rodín (ako napríklad Bundovi) alebo priateľstiev (Friends) máme radi. A zrejme aj medzi vami sa nájde dostatok priazniv

22. okt 2007 o 20:19 Ján Kordoš

cov žltých obyvateľov Springfieldu so štyrmi prstami. Je určite kladné, že sme sa doposiaľ nestretli s desiatkami spracovaní Simpsonovcov a ich klonov. Po Hit and Run pre nás chystá Electronic Arts žltú zábavu, ktorá bude verná svojej predlohe úplne vo všetkom. V spracované, v humore a nadhľade a samozrejme aj jednoduchosti. The Simpsons: Game je totiž nenápadným hitom nastupujúcej hernej sezóny, ktorý si vychutná úplne každý.

Musíme však upozorniť na jednu podstatnú vec. The Simpsons: Game nemajú nič spoločné s nedávno uvedeným spracovaním kresleného Springfieldu na plátna kín. Úprimne sa vám priznáme, že sme radi. Nie, že by sme hrám podľa filmov neverili a nepristupovali k nim s chladnou hlavou, avšak skúsenosť nás naučila byť nad vecou a nečakať oslnivý úspech. Pri Simpsonovcoch by nás to mrzelo dvojnásobne. The Simpsons: Game bude arkádou. Tou úplne najobyčajnejšou, kde sa len skáče, prípadne robí niekoľko sekundárnych činností, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Ako ste z okolitých screenshotov už určite zistili, spracovanie bude správne komixové, bez výrazných detailov alebo možností next-gen konzol, no na druhú stranu však treba podotknúť, že kreslený Springfield taký aj skutočne je. Pocit, že skutočne žijete v seriály, má nevypočítateľnú hodnotu práve pre fanúšikov. O to väčší dôraz však je kladený na fyzikálny engine, ktorý práve v plošinovkách býval na okraji záujmu. Rozpadajúce sa barely za fyzikálny engine skutočne považovať nemôžeme, preto sme radi, ak v niektorých prípadoch je fyzika skutočne dôležitým aspektom celého hrania.

K dispozícii budeme mať 4 postavy, pričom nikoho neprekvapí, že ide o Homera, Barta, Lisu a Marge. V každej úrovni bude prítomná dvojica (rozdelenie podľa pohlavia), čo automaticky zvádza pokušeniu kooperácie. To isté napadlo i vývojárov, takže rozdelenie úloh a vaša voľba, koho budete ovládať. Obe hrateľné postavy vykonávajú odlišnú činnosť, no vo svojej podstate spolupracujú. Najlepšie to uvedieme na príkladoch, pri ktorých sa ukáže ten najlepší prístup tvorcov, aký mohli k hre mať. Humor totiž bije do očí pri každej úrovni len jej samotným pomenovaním.

Shadow of the Colossal Donut

Shadow of the Colossus je hra známa všetkým konzolistom, ktorí si ju náležite užívali. A my samozrejme s nimi. Cieľom PS2 hitu bolo zničiť 16 kolosov, obrovských zvierat a Simpsonovci sa rozhodli parodovať (a zároveň vzdať hold) túto hru jednoducho. Kolosom je tu „obria kobliha“, ktorá zrazu ožila a začala demolovať celé mestečko. Záchrana pred zlikvidovaním domovov našich hrdinov leží na pleciach Barta, ktorý musí zničiť obludu terorizujúcu mesto a svojim laserovým pohľadom (zrejme odkaz na staršie B-čkové filmy) páliacu budovy. Keďže ide o pomerne pružného hrdinu, takže si vezme svoj bartmanovský plášť, ktorý mu umožňuje lietať a svojim prakom musí zasiahnuť citlivé miesta protivníka. Homer sa zatiaľ snaží upútať pozornosť, môže sa nafúknuť a zmeniť na valiacu sa guľu, pripomínajúcu slávne Katamari Damacy, no nič na seba nenabaľuje, ale všetko rúca.

video //www.sme.sk/vp/1625/

Grand Theft Scratchy

Hry sú zlé, áááno. A keďže sa na „žltý“ herný trh chystá pokračovanie skutočne nemorálnej hry s podtitulom Blood Island, musí zasiahnuť Marge s Lizou a upozorniť ctihodných občanov na nebezpečenstvo násilných hier. Ak vám v hlave rezonuje uznávané Grand Theft Auto, viete koľká bije. Lenže ako zastaviť násilie? Marge si vezme do rúk mikrofón a vydáva sa na presvedčovať pobláznených ľudí okolo, aby našli stratený rozum. Skonvertovaní občania pripomínajú Nedov Flandersov, takže komickosť celej situácie nemusíme ďalej rozoberať. Liza je rovnako ako jej matka pacifistka a ovplyvňuje okolie nepriamo. Svojimi magickými schopnosťami dokáže „božou rukou“ pohybovať predmetmi a presúvať ich na rôzne miesta, takže neprístupná lokácia sa premiestnením povedzme kvádra stane pre postavičku otvorenou cestou, po ktorej môže vyskákať ďalej.

Medal of Homer

Homer je hrdina, o tom nebudeme pochybovať. Ale podotkneme, že svojský hrdina. Navlečený do vojenskej uniformy bude v Druhej svetovej vojne zbierať vlajky „vzdávajúcich sa opíc“ (ide o preklad z hry) v jednom francúzskom mestečku. Ak by biele vlajky v domoch zazreli nemeckí vojaci, okamžite by uznali kapituláciu mesta a mohli by postupovať ďalej vo svojej krvavej ceste. A Homer je predsa hrdina, takže hor sa do bizarných akcií, obiehaní vojenských hliadok, skákania a všetkých tých známych arkádových šialeností, ktoré na prvý pohľad pôsobia iba infantilne, no sú zároveň nesmierne zábavné.

video //www.sme.sk/vp/1626/

Pokračovať by sme mohli i naďalej (Neverquest...), ale tieto ukážky úplne postačia na prezentovanie. Isteže, všetko to znie až príliš sladko, príliš jednoducho, avšak celým projektom je prešpikovaný jemný humor tradičného štýlu charakterizujúceho Simpsonovcov. Je to bláznivé a uletené. Zároveň i jednoduché, niekedy i primitívne. Dokážete si však predstaviť niečo iné v podaní Simpsonovcov? Prepracovaný a reálne vymodelovaný svet s NPC-čkami žijúcimi vlastné životy? Možno v tých najbizarnejších predstavách, ale v Electronic Arts sa rozhodli zo stola zhodiť všetky tie moderné trendy a pripraviť starú, poctivú a balastom nepoškvrnenú arkádu. Za to im musíme zatlieskať, plošinovky sú síce pre niekoho povrchné, ale nás bavia. Navyše na utuženie vzťahov môžete ovládanie druhej postavy zveriť niekomu vo vašej blízkosti a zabávate sa spoločne. The Simpsons: Game sa objaví na trhu 8.novembra pre platformy Xbox 360, PS2, PS3, Wii, NDS a PSP. Škoda, že s PC platformou sa vôbec nepočíta. Žeby odplata za pohŕdanie nosom nad plošinovkami?