Ako sa darí hrám a konzolám v USA

1. Halo 3 - Xbox 360 - 3.3 mil. kusov

2. Wii Play - Wii – 282 tisíc kusov

3. The Legend of Zelda: The Phantom Hourglass - DS – 224 tisíc kusov

4. Madden NFL 08 - PS2 – 205 tisíc kusov

5. Skate - Xbox 360 – 175 tisíc kusov

6. Madden NFL 08 - Xbox 360 – 173 tisíc kusov

7. Metroid Prime 3: Corruption - Wii – 167 tisíc kusov

8. BioShock - Xbox 360 – 150 tisíc kusov

9. Brain Age 2: More Training in Minutes a Day - DS – 141 tisíc kusov

10. Heavenly Sword - PS3 – 139 tisíc kusov