Tekken 5: Dark Resurrection - stará klasika na nový systém

Konzolových bojoviek nie je nikdy dosť. Prežijú len tie najlepšie, ktoré sa vpíšu do herných sŕdc a sú oslavované a očakávané s každým novým dielom.

22. okt 2007 o 15:58 Ján Kordoš

Dokonca sa odvážime tvrdiť, že aj čistý PC-hráč po spomenutí Tekkenu alebo Soul-Caliburu či Virtua Fightera vie, koľká bije. Známe tváre bojujú v arénach a akčne naladení bitkári pred obrazovkou zlepšujú svoje skilly hodiny a hodiny. V čom tkvie príťažlivosť tohto žánru, je zrejmé: jednoduchosť, grafická prepracovanosť a chytľavosť. Najnovší Tekken pre Playstation 3 sa rozhodol ísť trochu inou cestou a nám je cťou predstaviť vám projekt konverzie z PSP, Tekken: Dark Resurrection.

Už sme to písali v PSP recenzii, ale spomenieme to ešte raz. Dark Resurrection je vlastne mierne (ale skutočne len mierne a minimálne) vylepšený Tekken 5 z PS2. To, že piaty Tekken bola viac než podarená hra, vieme všetci, takže port pre PS3, ktorý nezoženiete v obchodoch, ale si ho môžete stiahnuť za budgetovú cenu cez PS Network, vyzerá ako zbytočnosť. Niekoľko dolárov (konkrétne 20) za produkt, ktorý sme tu už raz v mierne pozmenenej podobe mali? Jednoduchá odpoveď: ak máte PS3 a medzi obľúbenými žánrami sa vám hrdo týčia bojovky, Dark Resurrection nebude sklamaním. Ponúka totiž všetko to, čo fungovalo v minulosti. Okorenili nám to niekoľkými módmi a bez príbehu či v staršej grafike, no predhodili nám jedlo, ktoré nám proste chutilo. Možno práve preto, že jednoduché koncepty fungujú za každých okolností.

Do PSP verzie sme dostali navyše postavy Lili a Dragunova, špeciálne pre PS3 konverziu pribudol boss Jinpachi z minulého dielu a vrátil sa aj Armor King. Postáv na výber je teda pomerne dosť, zoznam čítajúci niekoľko desiatok známych mien (pričom každý hrdina má špecifický systém boja a chmatov či kopov) uspokojí fanúšika i nováčika. Okrem Arcade módu, kde jednoducho postupujete stále ďalej, mlátite nepriateľov a získavate za to hernú menu, ktorú míňate na nákup nového oblečenia, účesu alebo podobných zbytočností (artworky, concept arty alebo videá, no tie si po zakúpení musíte najprv nezmyselne stiahnuť), pričom motivačný faktor i v tejto primitívnej podobe funguje.

Módy prístupné hráčom sa tentoraz skladajú len z čisto bojových kúskov, pričom za výzvu pre skúsenejších môžeme považovať Ghost Mode, ktorý sa snaží prispôsobovať situácií a hneď skraja na vás zaútočí s výrazne lepšou postavou. Survival je zas klasickým príkladom vytrvalosti a taktiky. Bojujete na jeden život proti nepriateľovi na jedno víťazstvo, pričom energia sa vám po zápase nedoplní úplne, ale len o časť, takže nie je dôležité vyhrať zápas, ale vyhrať ho s prevahou a minimálnym úbytkom zdravia. Takto by sme mohli pokračovať Vs. Battle (súboj dvoch hráčov za jednou konzolou) alebo Practice (tréning) či Online Battle (netreba prekladať). Omnoho dôležitejšie je však konštatovanie, že to všetko máme v tradičnom balení. Isteže, niekomu sa môže zdať, že pomerne nevýrazná grafika, menej interaktívne arény, zvukové efekty z predošlých dielov, automatová hudba a absencia príbehu nestojí za tie peniaze, avšak je tu jedno veľké ale. Ale ak máte radi bojovky, Dark Resurrection je pomerne lacná kúpa, ktorá vám na výkonný hardware prinesie nostalgickú porciu toho najkvalitnejšieho, čo môžete na PS3 dostať.